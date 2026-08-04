https://ukraina.ru/20260804/putin-podpisal-zakon-ob-inostrantsakh-evrokomissar-osadil-mid-ukrainy-novosti-k-1900-1082165021.html
Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00
Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00 - 04.08.2026 Украина.ру
Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00
В России расширили список административных статей, за которые иностранцам будет грозить выдворение - теперь их 45, а не 22. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T19:01
2026-08-04T19:01
2026-08-04T19:06
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Выдворить из России теперь могут в том числе за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии. Закон подписал президент Владимир Путин. Также президент подписал закон, запрещающий мигрантам с любой судимостью получать российское гражданство или право на проживание в России.Другие новости к этому часу:🟦 Сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже;🟦 Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечен в районе российского Мурманска;🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;🟦 Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Бразилии Лулу да Силву за стремление помочь в украинском урегулировании, сообщил Кремль. Лидеры в телефонном разговоре подтвердили, что подходы двух стран по многим принципиальным вопросам глобальной повестки совпадают;🟦 Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер после экстренного заседания глав МВД ЕС заявил, что "еще слишком рано связывать дезинформацию о Сеуте с Россией". Поводом стало клеветническое русофобское резонёрство главы МИД Украины.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошитьсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, париж, киев, владимир путин, украина, ес, мвд, сбу, мид украины, украина-ес, скандал, русофобия, международные отношения, международная политика, мигранты, миграционный кризис, нелегалы, дезинформация
Новости, Россия, Париж, Киев, Владимир Путин, Украина, ЕС, МВД, СБУ, МИД Украины, Украина-ЕС, скандал, Русофобия, международные отношения, Международная политика, мигранты, миграционный кризис, нелегалы, дезинформация
Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00
19:01 04.08.2026 (обновлено: 19:06 04.08.2026)
В России расширили список административных статей, за которые иностранцам будет грозить выдворение - теперь их 45, а не 22. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
Выдворить из России теперь могут в том числе за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии. Закон подписал президент Владимир Путин.
Также президент подписал закон, запрещающий мигрантам с любой судимостью получать российское гражданство или право на проживание в России.
Другие новости к этому часу:
🟦 Сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже;
🟦 Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечен в районе российского Мурманска;
🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;
🟦 Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Бразилии Лулу да Силву за стремление помочь в украинском урегулировании, сообщил Кремль. Лидеры в телефонном разговоре подтвердили, что подходы двух стран по многим принципиальным вопросам глобальной повестки совпадают;
🟦 Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер после экстренного заседания глав МВД ЕС заявил, что "еще слишком рано связывать дезинформацию о Сеуте с Россией". Поводом стало клеветническое русофобское резонёрство главы МИД Украины.
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