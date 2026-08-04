https://ukraina.ru/20260804/putin-podpisal-zakon-ob-inostrantsakh-evrokomissar-osadil-mid-ukrainy-novosti-k-1900-1082165021.html

Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00

Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00 - 04.08.2026 Украина.ру

Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00

В России расширили список административных статей, за которые иностранцам будет грозить выдворение - теперь их 45, а не 22. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T19:01

2026-08-04T19:01

2026-08-04T19:06

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Выдворить из России теперь могут в том числе за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии. Закон подписал президент Владимир Путин. Также президент подписал закон, запрещающий мигрантам с любой судимостью получать российское гражданство или право на проживание в России.Другие новости к этому часу:🟦 Сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже;🟦 Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon замечен в районе российского Мурманска;🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;🟦 Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Бразилии Лулу да Силву за стремление помочь в украинском урегулировании, сообщил Кремль. Лидеры в телефонном разговоре подтвердили, что подходы двух стран по многим принципиальным вопросам глобальной повестки совпадают;🟦 Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер после экстренного заседания глав МВД ЕС заявил, что "еще слишком рано связывать дезинформацию о Сеуте с Россией". Поводом стало клеветническое русофобское резонёрство главы МИД Украины.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошитьсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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