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Удар по американскому заводу в Киеве: Кнутов о серьезных последствиях для ВПК Украины

Удар по американскому заводу в Киеве: Кнутов о серьезных последствиях для ВПК Украины - 04.08.2026 Украина.ру

Удар по американскому заводу в Киеве: Кнутов о серьезных последствиях для ВПК Украины

Уничтожение в Киеве завода Terminal Autonomy, выпускавшего высокотехнологичные беспилотники с ИИ, на срок до полугода лишит Украину этих дронов. Американская компания теперь задумается, стоит ли продолжать работу на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-08-04T16:01

2026-08-04T16:01

2026-08-04T16:02

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Ранее российские военные нанесли удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве, где производились ударные дроны AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. Как отмечает The Guardian, это был первый прямой удар по американскому предприятию, работающему на украинский ВПК.Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько уничтожение завода Terminal Autonomy ослабит наступательный потенциал Украины, Кнутов заявил, что на предприятии выпускались дорогостоящие высокотехнологичные дроны. "На американском предприятии выпускались беспилотники с элементами искусственного интеллекта, высокотехнологичные, но дорогостоящие. Они применялись для уничтожения наиболее важных целей или для ведения разведки", — пояснил эксперт.По словам Кнутова, теперь западная компания задумается о целесообразности работы в интересах Киева. "Теперь американская компания задумается, стоит ли продолжать свою деятельность на Украине. Возможно, она вынесет производство за пределы страны в одно из европейских государств", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что производство может быть приостановлено на срок до полугода. "На время, может быть, на полгода производство будет приостановлено", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.

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