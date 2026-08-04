https://ukraina.ru/20260804/aleksandr-sosnovskiy-peregovorov-po-ukraine-ne-budet-no-taynye-kontakty-rossii-i-germanii-vozmozhny-1082122042.html

Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны

Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны - 04.08.2026 Украина.ру

Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны

Фридрих Мерц не станет миротворцем, а Германия и Европа не остановят войну, пока не определятся, кому достанется Украина после конфликта. При этом Владимира Зеленского могут заменить на экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, и война станет вялотекущей, с заморозками.

2026-08-04T06:06

2026-08-04T06:06

2026-08-04T06:06

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Об этом известный политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский рассказал в интервью изданию Украина.ру. Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства в сентябре на фоне неудачной перестановки в кабинете министров и растущего недовольства внутри партии. Об этом написала Der Spiegel со ссылкой на источники в политических кругах.— Александр, изменит ли это кардинально внутреннюю политику в Германии?— Разговоры внутри партии ХДС совершенно не означают, что Мерца собираются снимать. Просто часть партийцев пытаются занять для себя лучшие позиции перед осенними выборами в землях. Там у ХДС действительно большие проблемы. Учитывая, что "Альтернатива для Германии" набирает все больше и больше голосов избирателей.То, что Мерц самый непопулярный политик Германии, никак не влияет на его нахождение во главе правительства. Канцлера выбирает не население, а парламентское большинство Бундестага. Сейчас это пока что лишь 12 голосов преимущества коалиции ХДС-ХСС и социал-демократов. Все может поменяться только в том случае, если вдруг из ХДС побегут депутаты парламента.Всего там порядка 630 депутатов. И если 13 человек действительно решат, что они не поддерживают Мерца, то это коалиционное большинство развалится и возникнет вопрос, что делать дальше. Но и это по германской конституции не означает, что канцлер должен уйти. Он может продолжать руководить, даже если большинства нет. Просто у него будут большие проблемы с принятием законов.Повторюсь, нынешнее недовольство Мерцем лишь отражает внутреннее напряжение в самой партии, связанное с личным стилем руководства канцлера. Он, как ему предъявили его соратники, пытается руководить фракцией и правительством так, как будто это промышленное предприятие. А немецкие принципы руководства построены совершенно по-другому. Ему это не хотят прощать и поэтому надеются на изменения.При этом сам Мерц сделал несколько важных шагов, которые могут его усилить и ослабить одновременно. Он поменял своего "министра без портфеля" Торстена Фрая, который фактически руководил администрацией канцлера, сдвинув на место председателя фракции. Таким образом Мерц пытается навести порядок в своих рядах.Но одновременно с этим он ослабил себя, потому что Фрай популярный и грамотный политик, и через некоторое время именно он может стать фигурой, которую захотят выдвинуть на место канцлера. Вот тогда у Мерца возникнут реальные проблемы.— При Мерце произошел резкий разворот Германии к ускоренной милитаризации. Как к этому относятся немецкие обыватели?— Немецкие обыватели относятся к этому совершенно нормально. Простой человек не видит разницы между милитаризацией и автомобильной промышленностью. Ему важно, что есть рабочие места, пособия и деньги. Да, сейчас выросли цены на бензин и продукты. Но я не наблюдаю того, что люди ходят и друг у друга спрашивают: "Представляешь, а у нас милитаризация". Такого нет.— Германия при правительстве Мерца стала главным мотором войны на Украине и ее главным финансистом и поставщиком оружия ВСУ. Но одновременно с этим идут разговоры о том, что именно Берлин может предоставить переговорщика по Украине с Россией. Может ли это привести к миру на Украине уже осенью?— Никаких прямых переговоров с Россией не будет, я уверен. Мерц на это никогда не решится. Если он сделает такое, это моментально изменит его позиции в Европе. Все, что он до этого говорил, просто превратится в прах.Понятно, что будут попытки переговоров за закрытыми дверьми. Но это будут не какие-то бывшие политики, которые вроде бы разговаривали с российской стороной в Баку или в Стамбуле. Это случайные люди, у которых нет никаких полномочий от немецкого правительства. Я не исключаю, что Мерц и его окружение на уровне культуры или науки попытаются выстроить какие-то контакты с Россией, которые могут повлиять на всю эту ситуацию.Но первым Мерц не будет выступать с какими-то предложениями к России. Кроме того, в числе первой немецкой линейки я вообще не вижу людей, которые могли бы вести хоть открытые, хоть закрытые переговоры с Россией. Владимир Путин назвал одного Герхарда Шредера, но кроме него там никого нет. Еще теоретически Меркель могла бы это на себя взять, но она, думаю, этого делать не будет.Среди тех, кого Мерц приблизил к себе, я таких фигур тоже не вижу. Да, Мерц назначил бывшего министра здравоохранения [Нину Варкен] руководителем канцелярии. Или есть 33-летний депутат [Филипп Амтор], который до этого чуть не угодил под уголовное преследование за лоббизм. Мерц его поставил очередным "министром без портфеля", который отвечает за взаимоотношения с землями. Он [Амтор] известен своей ярой русофобской позицией, а ведь от него многое будет зависеть в подобного рода делах.Так что давайте не будем ожидать никаких мирных инициатив от Германии. Во всяком случае, официальных.— Мерц, как говорят многие эксперты, в большой степени представляет самую могучую в мире корпорацию BlackRock, которая скупила черноземы на Украине и сильно влияет на политику этой страны. Что вы думаете об этом?— Это не так. Мерц – это в первую очередь карьерист. Деньги его не интересуют. Он мог получать больше, не переходя на должность канцлера. Это несравнимо с тем, что он зарабатывал в BlackRock. Денег у него хватает. Его интересует именно политическая карьера.Он 25 лет пытался выйти на эту должность. У него были шансы при Меркель, которых его лишали. Он уходил из политики и занимался совершенно другими делами. А теперь он в 70 лет вдруг стал канцлером. Это шанс всей его жизни. Если ему удастся продержаться следующие три года, он уйдет на пенсию в 73 и будет спокойно писать мемуары о том, что он прожил жизнь не зря.Повторюсь, Мерц карьерист. Его психологический тип таков, что он видит себя первым и лучшим. А в роли представителя BlackRock у него такой возможности не было. И я не могу сказать, что он продавливает интересы финансовых или фондовых корпораций. В слухи о том, что им якобы руководят из США, я тоже не верю.Наоборот, Мерц – это единственный из числа последних трех канцлеров, кто открыто выступил против американского президента. Он очень самостоятельный. Только так надо оценивать все его действия.— Как вы видите развитие отношений Германии с Евросоюзом с учетом того, что европейцы еще помнят нацистское прошлое страны?— Германия однозначно займет роль руководящей силы Евросоюза. Она эту роль и так занимает. Но как только Берлин решит вопросы, связанные с ядерным зонтиком, эта роль усилится. Понятно, что у Германии не будет своего ядерного оружия. Но благодаря тому, что немцы закупили израильскую ПВО и развивают военную промышленность, они получат центральную позицию в Европе.К тому же, Франция после ухода Макрона вряд ли станет сильнее. Скорее всего, она станет еще слабее. Повторюсь, у Германии есть все шансы вести центровую политику. Если она, как при Меркель, не будет пытаться играть роль старшего оберштурмбаннфюрера, который всем дает команды.Что касается фашизма, то я отвечу словами из фильма: "А кто не пьет?". Кто из сегодняшнего Евросоюза не имеет прошлого, связанного с нацистской Германией? Датчане? Голландцы? Французы, которые за две недели отдали всю страну и пили кофе, пока гитлеровцы маршировали по Парижу? Испанцы? Так у испанцев еще 30 лет назад фашизм был, Франко совсем недавно умер — не надо думать, что это какая-то демократическая страна. То же самое касается Италии. Про Восточную Европу я вообще молчу. В общем, не думаю, что гитлеровское прошлое Германии сейчас кого-то волнует. У них [европейцев] у всех рыльце в пушку.— В целом как вы считаете, России ждать мирных переговоров по Украине с Европой или вы видите перспективы лишь для войны?— Я думаю, что сейчас многое будет меняться. Ситуация с Украиной уже доведена до уровня, который устраивает Европу. Европе не нужен мир, но ей и не нужна большая война. Их вполне устроит состояние бардака на Украине.При этом я думаю, что Зеленского они все же заменят. Это будет человек типа Федорова или сам Федоров. Это очень серьезная линия, недооцененная многими комментаторами и специалистами. И как только это произойдет, мы увидим вялотекущую войну, которая будет перемежаться заморозками. Это то, что устраивает Европу. Война закончится только в том случае, если европейцам удастся перебить линию американцев на послевоенное восстановление.К этому, кстати, в той же Германии большой интерес. Берлину не нужно, чтобы война на Украине остановилась, поскольку слишком далеко забрались руки американцев. Но как только им эти руки удастся укоротить, европейцы вполне могут проявить готовность к завершению конфликта. Повторюсь, самый большой куш – это послевоенное разграбление Украины. К этому все идет.Почему Трамп и Зеленский последнее время активно говорят о мире на Украине, в материале Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться.

https://ukraina.ru/20210922/1032302534.html

https://ukraina.ru/20260730/nemetskiy-deputat-nazval-mertsa-kantslerom-ukrainy-a-ne-germanii-1081982720.html

https://ukraina.ru/20260730/merts-topit-germaniyu-radi-lichnogo-golubovskiy--o-krakhe-podderzhki-kieva-1081980964.html

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