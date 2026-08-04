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Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов

Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов - 04.08.2026 Украина.ру

Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов

Повышение правительством Украины тарифов на железнодорожные перевозки принято в критический момент, увеличит убытки производителей, сократит экспорт и усугубит ситуацию в экономике. Об этом августа заявили два украинских бизнес-союза

2026-08-04T14:23

2026-08-04T14:23

2026-08-04T14:23

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В совместном обращении "Всеукраинского аграрного совета" и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к премьер-министру Сергею Корецкому содержится призыв отсрочить запланированное повышение тарифов госпредприятия "Укрзализныця" на грузовые перевозки и пересмотреть подходы к тарифообразованию. Соответствующее письмо также направлено министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику, министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому и председателю правления АО "Укрзализныця" Александру Перцовскому.Аграрии встревожены решением Министерства развития общин и территорий Украины об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%. Авторы обращения отметили несвоевременность решения в условиях российских систематических атак на портовую инфраструктуру и блокирование морских путей, роста на 60% цен на ключевые факторы производства в аграрной отрасли и одновременного стремительного падения цен на аграрную продукцию."Все это делает аграрное производство глубоко убыточным, соответственно сохранение действующей модели, при которой аграрии фактически субсидируют перевозку угля, строительных материалов и т.д. Через завышенный для них тариф, является не только несправедливым но и откровенно вредным и будет иметь катастрофические последствия как для аграрного сектора, так и экономики страны в целом", - сказано в обращении.В ассоциациях отмечают, что из-за блокировки морских портов аграрии уже сталкиваются с задержками отгрузки. При этом пропускная способность железнодорожных пограничных переходов с ЕС остается критически недостаточной."Укрзализныця" способна обеспечить перевозку лишь около 1 млн тонн агропродукции в месяц при необходимом объеме 5,6 млн тонн, тогда как среднемесячный экспорт в 2025/26 маркетинговом году составляет 4,1 млн тонн.В результате блокировки портов доставка зерна через западное направление уже увеличила логистические расходы аграриев на $40-60 за тонну."Вместе с дополнительным поднятием тарифа на 30%, стоимость доставки тонны зерна в порт Констанцы (Румыния) будет стоить аграрию 60-70 долларов, при стоимости зерна пшеницы в порту — 210 долларов за тонну. То есть самому аграрию будет оставаться 140-150 долларов за тонну пшеницы, что делает ее выращивание убыточным", - сказано в письме.В обращении также сказано, что повышение тарифов не улучшит финансового состояния госмонополии АО "Укрзализныця", так как из-за ограниченной пропускной способности экспортной логистики объемы перевозок аграрной продукции не увеличатся. Вместо этого может повториться ситуация 2022-2023 годов, когда скопление вагонов на пограничных переходах повлекло дефицит подвижного состава и рост стоимости его аренды с 1 200 грн до 16 000 грн в сутки.️Аграрии просят премьер-министра отсрочить повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки "с целью установления справедливого тарифа, а также ввести ограничения и электронную очередь на нагрузку в направлении западных пограничных переходов в соответствии с их пропускной способностью, чтобы предотвратить накопление вагонов и спекулятивный рост стоимости их аренды".Актуальное интервью: Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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