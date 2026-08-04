https://ukraina.ru/20260804/ukrainskie-agrarii-predupredili-kabmin-o-gubitelnosti-povysheniya-tarifov-1082150620.html
Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов
Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов - 04.08.2026 Украина.ру
Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов
Повышение правительством Украины тарифов на железнодорожные перевозки принято в критический момент, увеличит убытки производителей, сократит экспорт и усугубит ситуацию в экономике. Об этом августа заявили два украинских бизнес-союза
2026-08-04T14:23
2026-08-04T14:23
2026-08-04T14:23
новости
сергей корецкий
кабмин
украинский клуб аграрного бизнеса
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черное море
укрзализныця
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В совместном обращении "Всеукраинского аграрного совета" и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к премьер-министру Сергею Корецкому содержится призыв отсрочить запланированное повышение тарифов госпредприятия "Укрзализныця" на грузовые перевозки и пересмотреть подходы к тарифообразованию. Соответствующее письмо также направлено министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику, министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому и председателю правления АО "Укрзализныця" Александру Перцовскому.Аграрии встревожены решением Министерства развития общин и территорий Украины об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%. Авторы обращения отметили несвоевременность решения в условиях российских систематических атак на портовую инфраструктуру и блокирование морских путей, роста на 60% цен на ключевые факторы производства в аграрной отрасли и одновременного стремительного падения цен на аграрную продукцию."Все это делает аграрное производство глубоко убыточным, соответственно сохранение действующей модели, при которой аграрии фактически субсидируют перевозку угля, строительных материалов и т.д. Через завышенный для них тариф, является не только несправедливым но и откровенно вредным и будет иметь катастрофические последствия как для аграрного сектора, так и экономики страны в целом", - сказано в обращении.В ассоциациях отмечают, что из-за блокировки морских портов аграрии уже сталкиваются с задержками отгрузки. При этом пропускная способность железнодорожных пограничных переходов с ЕС остается критически недостаточной."Укрзализныця" способна обеспечить перевозку лишь около 1 млн тонн агропродукции в месяц при необходимом объеме 5,6 млн тонн, тогда как среднемесячный экспорт в 2025/26 маркетинговом году составляет 4,1 млн тонн.В результате блокировки портов доставка зерна через западное направление уже увеличила логистические расходы аграриев на $40-60 за тонну."Вместе с дополнительным поднятием тарифа на 30%, стоимость доставки тонны зерна в порт Констанцы (Румыния) будет стоить аграрию 60-70 долларов, при стоимости зерна пшеницы в порту — 210 долларов за тонну. То есть самому аграрию будет оставаться 140-150 долларов за тонну пшеницы, что делает ее выращивание убыточным", - сказано в письме.В обращении также сказано, что повышение тарифов не улучшит финансового состояния госмонополии АО "Укрзализныця", так как из-за ограниченной пропускной способности экспортной логистики объемы перевозок аграрной продукции не увеличатся. Вместо этого может повториться ситуация 2022-2023 годов, когда скопление вагонов на пограничных переходах повлекло дефицит подвижного состава и рост стоимости его аренды с 1 200 грн до 16 000 грн в сутки.️Аграрии просят премьер-министра отсрочить повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки "с целью установления справедливого тарифа, а также ввести ограничения и электронную очередь на нагрузку в направлении западных пограничных переходов в соответствии с их пропускной способностью, чтобы предотвратить накопление вагонов и спекулятивный рост стоимости их аренды".Актуальное интервью: Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сергей корецкий, кабмин, украинский клуб аграрного бизнеса, ес, украина, румыния, черное море, укрзализныця, железная дорога, экспорт, тарифы, кабинет министров
Новости, Сергей Корецкий, Кабмин, Украинский клуб аграрного бизнеса, ЕС, Украина, Румыния, Черное море, Укрзализныця, железная дорога, экспорт, тарифы, Кабинет министров
Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов
Повышение правительством Украины тарифов на железнодорожные перевозки принято в критический момент, увеличит убытки производителей, сократит экспорт и усугубит ситуацию в экономике. Об этом августа заявили два украинских бизнес-союза
В совместном обращении "Всеукраинского аграрного совета" и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к премьер-министру Сергею Корецкому содержится призыв отсрочить запланированное повышение тарифов госпредприятия "Укрзализныця" на грузовые перевозки и пересмотреть подходы к тарифообразованию.
Соответствующее письмо также направлено министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику, министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому и председателю правления АО "Укрзализныця" Александру Перцовскому.
Аграрии встревожены решением Министерства развития общин и территорий Украины об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%.
Авторы обращения отметили несвоевременность решения в условиях российских систематических атак на портовую инфраструктуру и блокирование морских путей, роста на 60% цен на ключевые факторы производства в аграрной отрасли и одновременного стремительного падения цен на аграрную продукцию.
"Все это делает аграрное производство глубоко убыточным, соответственно сохранение действующей модели, при которой аграрии фактически субсидируют перевозку угля, строительных материалов и т.д. Через завышенный для них тариф, является не только несправедливым но и откровенно вредным и будет иметь катастрофические последствия как для аграрного сектора, так и экономики страны в целом", - сказано в обращении.
В ассоциациях отмечают, что из-за блокировки морских портов аграрии уже сталкиваются с задержками отгрузки. При этом пропускная способность железнодорожных пограничных переходов с ЕС остается критически недостаточной.
"Укрзализныця" способна обеспечить перевозку лишь около 1 млн тонн агропродукции в месяц при необходимом объеме 5,6 млн тонн, тогда как среднемесячный экспорт в 2025/26 маркетинговом году составляет 4,1 млн тонн.
В результате блокировки портов доставка зерна через западное направление уже увеличила логистические расходы аграриев на $40-60 за тонну.
"Вместе с дополнительным поднятием тарифа на 30%, стоимость доставки тонны зерна в порт Констанцы (Румыния) будет стоить аграрию 60-70 долларов, при стоимости зерна пшеницы в порту — 210 долларов за тонну. То есть самому аграрию будет оставаться 140-150 долларов за тонну пшеницы, что делает ее выращивание убыточным", - сказано в письме.
В обращении также сказано, что повышение тарифов не улучшит финансового состояния госмонополии АО "Укрзализныця", так как из-за ограниченной пропускной способности экспортной логистики объемы перевозок аграрной продукции не увеличатся. Вместо этого может повториться ситуация 2022-2023 годов, когда скопление вагонов на пограничных переходах повлекло дефицит подвижного состава и рост стоимости его аренды с 1 200 грн до 16 000 грн в сутки.
️Аграрии просят премьер-министра отсрочить повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки "с целью установления справедливого тарифа, а также ввести ограничения и электронную очередь на нагрузку в направлении западных пограничных переходов в соответствии с их пропускной способностью, чтобы предотвратить накопление вагонов и спекулятивный рост стоимости их аренды".
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