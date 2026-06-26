У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом - 26.06.2026 Украина.ру
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У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом
У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом - 26.06.2026 Украина.ру
У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом
У главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного оказался поддельный диплом о высшем образовании, утверждают СМИ незалежной. Об этом в ночь на 26 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T02:14
2026-06-26T02:15
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По данным украинских СМИ, Андрей Пышный поступил сразу на четвёртый курс, предоставив справку об обучении от Сумского филиала "Университета современных знаний".Проблема в том, что директор этого филиала Владимир Василенко массово выдавал такие фиктивные справки, за что и получил срок. Справка Пышного была выдана как раз им. При этом сам "Сумский филиал" даже никогда не был официально зарегистрирован как образовательное учреждение.Пышный в своё время сумел избежать наказания благодаря связям и деньгам, но после конфликта с руководителем украинской государственной "Укрпочты" Игорем Смилянским тот, по всей видимости, передал журналистам старое судебное решение.Ранее сообщалось, что 23 июня НБУ, для которого "Укрпочта" является поднадзорной структурой, признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней. Подробнее о конфликте - в публикации Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, украина, нбу, нацбанк, укрпочта, скандал, коррупция
Украина.ру, Новости, Украина, НБУ, Нацбанк, Укрпочта, скандал, коррупция

У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом

02:14 26.06.2026 (обновлено: 02:15 26.06.2026)
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv
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У главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного оказался поддельный диплом о высшем образовании, утверждают СМИ незалежной. Об этом в ночь на 26 июня сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным украинских СМИ, Андрей Пышный поступил сразу на четвёртый курс, предоставив справку об обучении от Сумского филиала "Университета современных знаний".
Проблема в том, что директор этого филиала Владимир Василенко массово выдавал такие фиктивные справки, за что и получил срок. Справка Пышного была выдана как раз им. При этом сам "Сумский филиал" даже никогда не был официально зарегистрирован как образовательное учреждение.
Пышный в своё время сумел избежать наказания благодаря связям и деньгам, но после конфликта с руководителем украинской государственной "Укрпочты" Игорем Смилянским тот, по всей видимости, передал журналистам старое судебное решение.
Ранее сообщалось, что 23 июня НБУ, для которого "Укрпочта" является поднадзорной структурой, признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней. Подробнее о конфликте - в публикации Глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку.
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