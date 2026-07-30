https://ukraina.ru/20260730/1081971824.html

Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России

Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России - 30.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России

Может быть, ближе к осени Уиткофф с Кушнером в Москву прилетят. Они вроде бы договорились с Трампом, что к концу августа на Украину слетают, а потом могут улететь в Москву. Но эта говорильня все равно упрется в зиму. А зимой именно для руководства Украины могут быть фатальные последствия

2026-07-30T07:00

2026-07-30T07:00

2026-07-30T07:00

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

нато

удары

энергетика

сво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин- Дмитрий, пару месяцев назад мы с вами разгоняли "зраду" по поводу того, что Россия теряет инициативу как на военно-политическом, так и на политико-дипломатическом фронте украинского конфликта. Что вы думаете обо всем этом сейчас, когда стало понятно, что киевский режим не вывозит ситуацию и на поле боя, и в плане войны городов?- Когда я сказал, что политическая инициатива не на нашей стороне, была весна. При этом я тогда же добавил, что нас ждет горячее лето. Сейчас мы это наблюдаем. И, мне кажется, это даже не половина того, что мы увидим до конца года.Ставки на наш конфликт очень сильно возросли. Стали меньше учитываться издержки. Посмотрите, что сейчас происходит в Черном и Каспийском морях. Там нет нормальной навигации. Летит все подряд. Чем эта ситуация отличается от того, что было в 2022 году? Тогда была истерика. На нас орали в ООН, обвиняли в провоцировании мирового голода, турки суетились со словами: "Давайте заключим зерновую сделку, которая все равно не будет выполняться". А теперь даже этого нет.Сейчас все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы на своем пути. Все дискуссии излишни. Они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры ударов.- А почему на педаль все жмут? Они жмут, потому что Украина проигрывает, а мы жмем, потому что появился реальный шанс ее добить?- Если внимательно послушать сам киевский режим, то они жмут на педаль из-за зимы. Если предыдущая зима на Украине была страшная и лютая, то эта зима будет гораздо хуже.Во-первых, износ коммунальных сетей больше. Если оно один раз промерзло, то это нельзя восстановить за год. Всю систему надо менять.Во-вторых, предыдущая зима была тяжелой из-за отсутствия электричества и теплоснабжения. А в этом году на Украине еще и топлива не будет. Не будет топлива – не будет генераторов, которые обеспечивают хоть какую-то энергию. Более того, это может привести к дефициту товаров и продовольствия в связи с проблемами в логистике.При этом хочу подчеркнуть, что это расширение номенклатуры российских ударов произошло именно в ответ на украинский террор.И насколько я понимаю логику Зеленского, все поставлено на то, чтобы вынудить Россию к воздушному перемирию. Одновременно с этим он хочет показать Трампу: "Ты говорил, что у нас карт нет. Вот, пожалуйста".То, что происходит на фронте, сейчас всех резко перестало интересовать. На Украине об этом не говорят. В Европе говорят мало. А вот пожары на "Вайлдбериз" и очереди за бензином создают красивую картинку для наших врагов: "Давайте вкладываться в то, чтобы Россия согласилась на воздушное перемирие. Чем раньше, чем лучше".Повторюсь, я сейчас не рисую воздушные замки. Просто сам Зеленский говорит, что Украина к этой зиме не готова. И эта тяжелая зима может спровоцировать очень тяжелые внутриполитические пертурбации. И я не исключаю, что к весне руководство киевского режима может смениться в результате бунта или дворцового переворота.- Выходит, нам тоже надо продержаться до весны?- Нам надо продержаться до конца человеческой цивилизации. Россия должна быть вечной. Именно под этим углом надо оценивать украинский конфликт. Война – это не кто кого перестреляет. Это про то, кто грамотнее распорядится ресурсами, кто кого перехитрит и сделает задел на то, чтобы, выиграв сейчас, не проиграть через 5-10 лет. Украинский конфликт продолжится как холодная война с Европой. Пока там я не вижу вариантов принципиальной смены курса.- Зато с США при Трампе нам, при всех нюансах, удается соблюдать некий нейтралитет.- Конечно. Надо отдать должное Дональду Фредовичу. Да, он никоим образом не способствует тому, чтобы киевский режим перед нами капитулировал. Но он и не бежит впереди паровоза ради его поддержки. Главное, чего не делают США – так это не выделяют дополнительные средства. Если что-то и выделяются, то только копейки. Скажем, в бюджете Пентагона на следующий год Украиной даже не пахнет. К тому же, огромное количество ракет и противоракет США потратили на авантюру в Иране. Это тот товар, который очень нужен Зеленскому за европейские деньги. Наконец, Трамп притормаживает огромное количество антироссийских инициатив на уровне НАТО, Конгресса и собственного окружения.- А если следующий состав Конгресса действительно будет антироссийский, хватит ли у США ресурсов, чтобы Украину до зубов вооружить?- Ресурсов, может, и нет. Да и время играет на Украину. Но надо понимать, что позиция Трампа – это не отмена угрозы, а отсрочка угрозы. И если через три года новым президентом США станет демократ, любые договоренности с Трампом будут перечеркнуты.Что Зеленский по итогам поездки в Вашингтон выдает за свой главный результат? "Трамп одобрил нам производство Patriot по лицензии". Понятно, потребуется минимум два года на то, чтобы его запустить. Учитывая, что Россия попытается унасекомить это производство собственными ракетами. Тем не менее, это время пролетит незаметно.У нас несколько дней назад исполнилось три года с того момента, как Украина нанесла первый ракетный удар по "старой" российской территории. Это было, когда в Таганроге ракета упала между художественным музеем и кафе. Я прекрасно помню этот момент. Тогда даже британские СМИ писали, что в окрестностях никаких военных целей не было. А теперь ракетная угроза со стороны киевского режима вышла на принципиально иной уровень.Да, Украина с тех пор многое потеряла и потеряет еще. Но, как я уже сказал, издержки для России по мере продления конфликта тоже будут возрастать. В США будет новый президент и Конгресс. Вдруг производство Patriot они тоже смогут наладить. Да и Европа с курса на милитаризацию никуда сворачивать не собирается.Одним словом, нам нельзя расслабляться.- Мы как-то с вами это обсуждали. Даже если перелом в войне произошел в твою пользу, ты все равно будешь платить вплоть до победы.- Конечно.Что такое геополитика? Это отношения с соседями. У нас есть крупный экзистенциальный геополитический проект по нормализации обстановки на европейском направлении. Линия соприкосновения там длиннее, чем любая линия со времен Второй мировой войны. Это серьезные вопросы контроля и угроз. А технологии развиваются. И проблема дронов и диверсантов – это то, от чего мы еще очень долго не уйдем.В 2022 году была надежда, что эту проблему удастся довольно быстро решить хирургическим способом, после чего будет постепенное восстановление отношений с Западом (уменьшение угроз), то сейчас понятно, что этого не будет.Да, с США отношения могут развиваться лучше или хуже. И мы, и Штаты не против разделить проблему украинско-европейского направления и двусторонних российско-американских отношений. По второму треку какие-то подвижки есть. Скоро в Москву приедет директор ФБР – организации, которая решает чисто практические вопросы преступности, которая угрожает обеим странам.А с Европой никакого замирения не будет. Останется Британия. Останется Польша. Останется Германия, которая меня в силу исторической памяти волнует больше всего. Там идет третья за последние 100 лет милитаризация с заявкой, что "мы создадим самую сильную армию в Европе".Но вернемся к украинской проблематике. Может быть, ближе к осени Уиткофф с Кушнером в Москву прилетят. Они вроде бы договорились с Трампом, что к концу августа на Украину слетают, а потом могут улететь в Москву. Но эта говорильня все равно упрется в зиму. А зимой именно для руководства Украины могут быть фатальные последствия.Если у киевского режима сменится первое лицо, это не значит, что будет лучше. У Запада уже готовы как минимум две кандидатуры на смену Зеленскому. Поэтому тут речь больше идет о том, чтобы эта жуткая зима привела не только к смене режима, а к разрушению логистической инфраструктуры Украины до такой степени, чтобы противник не мог поддерживать фронт.И тогда наши военные могут довести ситуацию до такого состояния, чтобы любой руководитель киевского режима был не уговорен, а вынужден принять российские требования по Донбассу, НАТО и взаимному сосуществованию. Но до этого еще надо дожить.- А исход холодной войны с Европой от чего будет зависеть?- Дмитрий Медведев на днях сказал, что отношения с Европой разрушены навсегда в пределах человеческой жизни. Я, конечно, не думаю, что придется ждать 80-100 лет. За 40-50 лет поколения политиков полностью меняются. Но в любом случае полноценное восстановление этих отношений произойдут только тогда, когда нас с вами кроме внуков и погоды ничего волновать уже не будет. На нашу жизнь этого противостояния хватит.И мы, и враг все равно идем по дороге, которая ведет к третьей мировой войне. Все надеются, что мы с этой дороги еще соскочить успеем. Но пока мы по ней топаем. А Украина подталкивает с нее не сходить. Украина может победить Россию военным путем только в том случае, если конфликт перейдет в формат третьей мировой войны. И пока в Европе мало тех, кто готов схватить этих шулеров за руки. Они считают, что Россия дрогнет и отползет.Отползем ли мы? Война – это плохо. Но хуже войны только проигранная война. В 2022 году был шанс обратить эту ситуацию вспять, но теперь мы уже подвержены этому водовороту международных отношений. Так что 21 век будет очень напряженным в этом плане. Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

https://ukraina.ru/20260727/1081813428.html

https://ukraina.ru/20260729/greg-vayner-poka-zelenskiy-sulil-trampu-pobedu-ukrainy-nad-rossiey-iran-i-saudity-nachali-bolshuyu-1081958293.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, удары, энергетика, сво, переговоры, запад