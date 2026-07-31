https://ukraina.ru/20260731/glava-kanala-trukha-ne-prishl-na-vvk--zhdt-osobykh-usloviy-glavnoe-k-etomu-chasu-1082019358.html

Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу

Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу - 31.07.2026 Украина.ру

Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу

Владелец популярного украинского телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко, задержанный львовским территориальным центром комплектования в начале лета, продолжает уклоняться от мобилизации, игнорируя повестку на военно-врачебную комиссию. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T13:55

2026-07-31T13:55

2026-07-31T13:55

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По данным журналистов, Лавриненко был поставлен на воинский учет во Львове, однако повестку для прохождения военно-врачебной комиссии он получил именно в Харькове. Несмотря на это, 41-летний пропагандист не явился по вызову, фактически подтвердив свое нежелание исполнять воинский долг. В Харьковском областном ТЦК официально подтвердили, что Лавриненко не пришел на ВВК.Напомним, что инцидент с задержанием Лавриненко вызвал широкий резонанс в украинских СМИ. После случившегося владелец "Трухи" публично обвинил в произошедшем экс-министра обороны Михаила Федорова, заявив, что против него готовится коррупционный "слив". Другие новости к этому часу:🟦 Ограничения на продажу бензина на заправках Кузбасса постепенно снимают. Ситуация там стабилизировалась, сообщил губернатор Илья Середюк.🟦 Порядка 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в Сеуту из Марокко, сообщает El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии. По данным издания, мигранты продолжали прибывать в Сеуту в течение ночи.🟦 Отношения между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали одной из главных интриг ближневосточной повестки. Политики провели закрытую встречу, посвященную растущей напряженности, связанной со стратегией Израиля в войне и политикой США в отношении Ирана — Axios.🟦 Мобильный трафик в MAX станет бесплатным для абонентов операторов "большой четвёрки" с 1 августа. Речь идёт о звонках, сообщениях, пересылке файлов и цифровых сервисах в национальном мессенджере. Он договорился об обнулении трафика с МТС, "МегаФоном", "Билайном" и Т2.🟦 Президент США Дональд Трамп за второй срок собрал более $800 млн пожертвований, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и проанализированные ею данные.SoftBank пожертвовала $50 млн на строительство президентской библиотеки Дональда Трампа, Apple — $25 млн на новый бальный зал Белого дома. Microsoft направила на связанные с Трампом проекты около $10 млн, Amazon — еще $5 млн.🟦 Сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу, сообщает агентство EFE.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

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новости, марокко, харьков, львов, дональд трамп, александр федоров, джей ди вэнс, мтс, минобороны, тцк, израиль, михаил федоров, билайн, сша