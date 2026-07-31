https://ukraina.ru/20260731/glava-kanala-trukha-ne-prishl-na-vvk--zhdt-osobykh-usloviy-glavnoe-k-etomu-chasu-1082019358.html
Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу
Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу - 31.07.2026 Украина.ру
Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу
Владелец популярного украинского телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко, задержанный львовским территориальным центром комплектования в начале лета, продолжает уклоняться от мобилизации, игнорируя повестку на военно-врачебную комиссию. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T13:55
2026-07-31T13:55
2026-07-31T13:55
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По данным журналистов, Лавриненко был поставлен на воинский учет во Львове, однако повестку для прохождения военно-врачебной комиссии он получил именно в Харькове. Несмотря на это, 41-летний пропагандист не явился по вызову, фактически подтвердив свое нежелание исполнять воинский долг. В Харьковском областном ТЦК официально подтвердили, что Лавриненко не пришел на ВВК.Напомним, что инцидент с задержанием Лавриненко вызвал широкий резонанс в украинских СМИ. После случившегося владелец "Трухи" публично обвинил в произошедшем экс-министра обороны Михаила Федорова, заявив, что против него готовится коррупционный "слив". Другие новости к этому часу:🟦 Ограничения на продажу бензина на заправках Кузбасса постепенно снимают. Ситуация там стабилизировалась, сообщил губернатор Илья Середюк.🟦 Порядка 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в Сеуту из Марокко, сообщает El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии. По данным издания, мигранты продолжали прибывать в Сеуту в течение ночи.🟦 Отношения между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали одной из главных интриг ближневосточной повестки. Политики провели закрытую встречу, посвященную растущей напряженности, связанной со стратегией Израиля в войне и политикой США в отношении Ирана — Axios.🟦 Мобильный трафик в MAX станет бесплатным для абонентов операторов "большой четвёрки" с 1 августа. Речь идёт о звонках, сообщениях, пересылке файлов и цифровых сервисах в национальном мессенджере. Он договорился об обнулении трафика с МТС, "МегаФоном", "Билайном" и Т2.🟦 Президент США Дональд Трамп за второй срок собрал более $800 млн пожертвований, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и проанализированные ею данные.SoftBank пожертвовала $50 млн на строительство президентской библиотеки Дональда Трампа, Apple — $25 млн на новый бальный зал Белого дома. Microsoft направила на связанные с Трампом проекты около $10 млн, Amazon — еще $5 млн.🟦 Сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу, сообщает агентство EFE.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, марокко, харьков, львов, дональд трамп, александр федоров, джей ди вэнс, мтс, минобороны, тцк, израиль, михаил федоров, билайн, сша
Новости, Марокко, Харьков, Львов, Дональд Трамп, Александр Федоров, Джей Ди Вэнс, МТС, Минобороны, ТЦК, Израиль, Михаил Федоров, Билайн, США
Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу
Владелец популярного украинского телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко, задержанный львовским территориальным центром комплектования в начале лета, продолжает уклоняться от мобилизации, игнорируя повестку на военно-врачебную комиссию. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным журналистов, Лавриненко был поставлен на воинский учет во Львове, однако повестку для прохождения военно-врачебной комиссии он получил именно в Харькове.
Несмотря на это, 41-летний пропагандист не явился по вызову, фактически подтвердив свое нежелание исполнять воинский долг. В Харьковском областном ТЦК официально подтвердили, что Лавриненко не пришел на ВВК.
Напомним, что инцидент с задержанием Лавриненко вызвал широкий резонанс в украинских СМИ. После случившегося владелец "Трухи" публично обвинил в произошедшем экс-министра обороны Михаила Федорова, заявив, что против него готовится коррупционный "слив".
Другие новости к этому часу:
🟦 Ограничения на продажу бензина на заправках Кузбасса постепенно снимают. Ситуация там стабилизировалась, сообщил губернатор Илья Середюк.
🟦 Порядка 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в Сеуту из Марокко, сообщает El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии. По данным издания, мигранты продолжали прибывать в Сеуту в течение ночи.
🟦 Отношения между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали одной из главных интриг ближневосточной повестки. Политики провели закрытую встречу, посвященную растущей напряженности, связанной со стратегией Израиля в войне и политикой США в отношении Ирана — Axios.
🟦 Мобильный трафик в MAX станет бесплатным для абонентов операторов "большой четвёрки" с 1 августа. Речь идёт о звонках, сообщениях, пересылке файлов и цифровых сервисах в национальном мессенджере. Он договорился об обнулении трафика с МТС, "МегаФоном", "Билайном" и Т2.
🟦 Президент США Дональд Трамп за второй срок собрал более $800 млн пожертвований, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и проанализированные ею данные.
SoftBank пожертвовала $50 млн на строительство президентской библиотеки Дональда Трампа, Apple — $25 млн на новый бальный зал Белого дома. Microsoft направила на связанные с Трампом проекты около $10 млн, Amazon — еще $5 млн.
🟦 Сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пересекли границу, сообщает агентство EFE.