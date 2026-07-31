https://ukraina.ru/20260731/rozhin-prigovoril-vsu-i-predupredil-o-sputnikovoy-zavisimosti-1082014339.html

Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости

Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости - 31.07.2026 Украина.ру

Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости

Российские тяжелые дроны "Мангас" уже массово минируют тылы ВСУ на Запорожском направлении, а вслед за ними в войсках могут появиться беспилотники, способные тащить ФАБ-250 — бомб хватит не на одну войну

2026-07-31T05:30

2026-07-31T05:30

2026-07-31T05:30

россия

иран

запорожское направление

борис рожин

вооруженные силы украины

украина.ру

"рубикон"

сво

спецоперация

вс рф

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Однако со спутниковой связью все гораздо печальнее: свои "Рассветы" заработают только к концу 2027 года, а "Старлинк" в любой момент могут отключить, как в Иране. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, "Мангас" начинался как гаражный проект, но сейчас их стало очень много. Он прошел апробацию в различных частях, включая "Рубикон", и активно применяется на Запорожском направлении.Изначально дрон использовали для доставки грузов, но теперь его задействуют для минирования тыловых дорог и сбросов минометных мин и ТМ-62, которые хорошо подходят для уничтожения легких построек.Эксперт также заявил, что если войскам потребуется дрон для доставки ФАБ-250, такие разработки появятся. Он подчеркнул, что запасов авиабомб в России хватит "еще не на одну войну", и переоборудование части из них под доставку дронами станет эффективным решением."Если войскам нужен дрон, который тащит ФАБ-250, то над его созданием будут думать. Таких авиабомб у нас 'кидать — не перекидать'. Их еще не на одну войну хватит", — заявил Рожин.По мнению эксперта, Минобороны должно выступать в роли венчурного инвестора, вкладываясь в гаражные проекты. При этом военные обязаны оценивать соотношение цена/качество, не закупая беспилотники из китайских комплектующих по "конским ценам", а все приглянувшиеся изделия должны проходить апробацию на поле боя.Отдельно Рожин остановился на проблеме спутниковой связи. По его словам, российские спутники "Рассвет" полноценно заработают не раньше второго-третьего квартала 2027 года, и массовую спутниковую связь следовало создать до войны."На ракетах 'Роскосмоса' мы занимались запуском британских OneWeb. Для британцев мы создавали спутниковую сеть, а сами опоздали на несколько лет. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил эксперт.Он предупредил, что последствия отключения "Старлинка" сказывались несколько месяцев, и сейчас ситуация более-менее нормализуется. Однако противник может в любой момент полноценно включить систему над территорией России, как это было в случае с Ираном."Давайте не забывать, что противник при необходимости может полноценно включить 'Старлинк' над территорией России, как это было в случае с Ираном. Эта проблема в случае обострения конфликта с Западом может встать в полный рост. Учитывая, что терминалы 'Старлинка' в России спокойно продаются за 350 тысяч рублей, а в Иране за их ввоз на территорию страны предусмотрено наказание вплоть до смертной казни", — пояснил Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.

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иран

запорожское направление

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россия, иран, запорожское направление, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, "рубикон", сво, спецоперация, вс рф, ии (искусственный интеллект)