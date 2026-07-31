https://ukraina.ru/20260731/rozhin-prigovoril-vsu-i-predupredil-o-sputnikovoy-zavisimosti-1082014339.html
Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости
Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости - 31.07.2026 Украина.ру
Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости
Российские тяжелые дроны "Мангас" уже массово минируют тылы ВСУ на Запорожском направлении, а вслед за ними в войсках могут появиться беспилотники, способные тащить ФАБ-250 — бомб хватит не на одну войну
2026-07-31T05:30
2026-07-31T05:30
2026-07-31T05:30
россия
иран
запорожское направление
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
"рубикон"
сво
спецоперация
вс рф
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Однако со спутниковой связью все гораздо печальнее: свои "Рассветы" заработают только к концу 2027 года, а "Старлинк" в любой момент могут отключить, как в Иране. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, "Мангас" начинался как гаражный проект, но сейчас их стало очень много. Он прошел апробацию в различных частях, включая "Рубикон", и активно применяется на Запорожском направлении.Изначально дрон использовали для доставки грузов, но теперь его задействуют для минирования тыловых дорог и сбросов минометных мин и ТМ-62, которые хорошо подходят для уничтожения легких построек.Эксперт также заявил, что если войскам потребуется дрон для доставки ФАБ-250, такие разработки появятся. Он подчеркнул, что запасов авиабомб в России хватит "еще не на одну войну", и переоборудование части из них под доставку дронами станет эффективным решением."Если войскам нужен дрон, который тащит ФАБ-250, то над его созданием будут думать. Таких авиабомб у нас 'кидать — не перекидать'. Их еще не на одну войну хватит", — заявил Рожин.По мнению эксперта, Минобороны должно выступать в роли венчурного инвестора, вкладываясь в гаражные проекты. При этом военные обязаны оценивать соотношение цена/качество, не закупая беспилотники из китайских комплектующих по "конским ценам", а все приглянувшиеся изделия должны проходить апробацию на поле боя.Отдельно Рожин остановился на проблеме спутниковой связи. По его словам, российские спутники "Рассвет" полноценно заработают не раньше второго-третьего квартала 2027 года, и массовую спутниковую связь следовало создать до войны."На ракетах 'Роскосмоса' мы занимались запуском британских OneWeb. Для британцев мы создавали спутниковую сеть, а сами опоздали на несколько лет. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил эксперт.Он предупредил, что последствия отключения "Старлинка" сказывались несколько месяцев, и сейчас ситуация более-менее нормализуется. Однако противник может в любой момент полноценно включить систему над территорией России, как это было в случае с Ираном."Давайте не забывать, что противник при необходимости может полноценно включить 'Старлинк' над территорией России, как это было в случае с Ираном. Эта проблема в случае обострения конфликта с Западом может встать в полный рост. Учитывая, что терминалы 'Старлинка' в России спокойно продаются за 350 тысяч рублей, а в Иране за их ввоз на территорию страны предусмотрено наказание вплоть до смертной казни", — пояснил Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, иран, запорожское направление, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, "рубикон", сво, спецоперация, вс рф, ии (искусственный интеллект)
Россия, Иран, Запорожское направление, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Рубикон", СВО, Спецоперация, ВС РФ, ИИ (искусственный интеллект)
Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости
Российские тяжелые дроны "Мангас" уже массово минируют тылы ВСУ на Запорожском направлении, а вслед за ними в войсках могут появиться беспилотники, способные тащить ФАБ-250 — бомб хватит не на одну войну
Однако со спутниковой связью все гораздо печальнее: свои "Рассветы" заработают только к концу 2027 года, а "Старлинк" в любой момент могут отключить, как в Иране. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, "Мангас" начинался как гаражный проект, но сейчас их стало очень много. Он прошел апробацию в различных частях, включая "Рубикон", и активно применяется на Запорожском направлении.
Изначально дрон использовали для доставки грузов, но теперь его задействуют для минирования тыловых дорог и сбросов минометных мин и ТМ-62, которые хорошо подходят для уничтожения легких построек.
"Конкретно 'тмки' хорошо подходят для уничтожения легких построек и недостаточно заглубленных объектов. Их 'Мангас' сейчас тащит достаточно спокойно. Нынешняя версия отличается от предыдущей, там регулярно выявляются детские болезни. Тем не менее, это хорошая попытка создать массовые гексакоптеры, в которых противник нас превосходит", — пояснил Рожин.
Эксперт также заявил, что если войскам потребуется дрон для доставки ФАБ-250, такие разработки появятся. Он подчеркнул, что запасов авиабомб в России хватит "еще не на одну войну", и переоборудование части из них под доставку дронами станет эффективным решением.
"Если войскам нужен дрон, который тащит ФАБ-250, то над его созданием будут думать. Таких авиабомб у нас 'кидать — не перекидать'. Их еще не на одну войну хватит", — заявил Рожин.
По мнению эксперта, Минобороны должно выступать в роли венчурного инвестора, вкладываясь в гаражные проекты. При этом военные обязаны оценивать соотношение цена/качество, не закупая беспилотники из китайских комплектующих по "конским ценам", а все приглянувшиеся изделия должны проходить апробацию на поле боя.
Отдельно Рожин остановился на проблеме спутниковой связи. По его словам, российские спутники "Рассвет" полноценно заработают не раньше второго-третьего квартала 2027 года, и массовую спутниковую связь следовало создать до войны.
"На ракетах 'Роскосмоса' мы занимались запуском британских OneWeb. Для британцев мы создавали спутниковую сеть, а сами опоздали на несколько лет. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил эксперт.
Он предупредил, что последствия отключения "Старлинка" сказывались несколько месяцев, и сейчас ситуация более-менее нормализуется. Однако противник может в любой момент полноценно включить систему над территорией России, как это было в случае с Ираном.
"Давайте не забывать, что противник при необходимости может полноценно включить 'Старлинк' над территорией России, как это было в случае с Ираном. Эта проблема в случае обострения конфликта с Западом может встать в полный рост. Учитывая, что терминалы 'Старлинка' в России спокойно продаются за 350 тысяч рублей, а в Иране за их ввоз на территорию страны предусмотрено наказание вплоть до смертной казни", — пояснил Рожин.
"Повторюсь, надо свои спутники выводить на орбиту постоянно. Если у нас будет хоть что-то свое, для нас уже не будет таким болезненным отказ от западных систем", — резюмировал он.