Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю** - 31.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260731/izbiratelnaya-printsipialnost-pyatibratov-o-tom-kak-skoro-durov-poydt-k-dudyu-1082030595.html
Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю** - 31.07.2026 Украина.ру
Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T13:28
2026-07-31T13:32
видео
россия
павел дуров
юрий дудь
telegram
госдума
информационная война
информационная безопасность
терроризм
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082030141_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52954633f1b1c862dc77d812293cd8d6.png
Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, а следом – признание его экстремистом и террористом.В Госдуме уже назвали Дурова* пособником киевского режима. По версии следствия, администрация Telegram отказывается удалять из мессенджера сервисы, через которые украинские спецслужбы вербуют российских подростков, склоняя их к терактам.Почему человек, создавший не одну топовую платформу с миллиардами пользователей, опытный менеджер и бывший россиянин проявил такое упрямство, и как скоро Дуров* пойдёт на интервью к иноагентам говорить о "кровавом российском режиме"? Подробнее тему обсудили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком Центра политической информации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.*Павел Дуров признан в России террористом и экстремистом**Юрий Дудь признан в России иностранным агентом
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082030141_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_194d9ca758fb5eef61057e32db609832.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, павел дуров, юрий дудь, telegram, госдума, информационная война, информационная безопасность, терроризм, эксперты, видео
Видео, Россия, Павел Дуров, Юрий Дудь, Telegram, Госдума, информационная война, информационная безопасность, терроризм, эксперты

Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**

13:28 31.07.2026 (обновлено: 13:32 31.07.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, а следом – признание его экстремистом и террористом.

В Госдуме уже назвали Дурова* пособником киевского режима. По версии следствия, администрация Telegram отказывается удалять из мессенджера сервисы, через которые украинские спецслужбы вербуют российских подростков, склоняя их к терактам.

Почему человек, создавший не одну топовую платформу с миллиардами пользователей, опытный менеджер и бывший россиянин проявил такое упрямство, и как скоро Дуров* пойдёт на интервью к иноагентам говорить о "кровавом российском режиме"? Подробнее тему обсудили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком Центра политической информации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.

*Павел Дуров признан в России террористом и экстремистом

**Юрий Дудь признан в России иностранным агентом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияПавел ДуровЮрий ДудьTelegramГосдумаинформационная войнаинформационная безопасностьтерроризмэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:34Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
13:28Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
13:28Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg
13:00Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля
12:5631 июля 2026 года, утренний эфир
12:47Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны
12:24Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально
12:15Фестиваль 100-секундных фильмов ищет голоса родителей, потерявших детей
11:45200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
11:35Польша сажает за призывы убить Зеленского
10:58ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО
10:43Эксклюзивные кадры работы корреспондентов Украина.ру в приграничье
10:35Кто заказал Лору Лумер?
10:30Задержан россиянин, передававший Киеву данные о стратегических объектах в России - Следком
09:58Российская ракета поразила завод американской компании в Киеве - The Guardian
09:27ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
09:20Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
08:59ВС РФ ударили по помогавшему ВСУ сухогрузу. Новости СВО
08:26Главное за ночь 31 июля
07:57Трамп пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot
Лента новостейМолния