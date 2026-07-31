Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
13:28 31.07.2026 (обновлено: 13:32 31.07.2026)
Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, а следом – признание его экстремистом и террористом.
В Госдуме уже назвали Дурова* пособником киевского режима. По версии следствия, администрация Telegram отказывается удалять из мессенджера сервисы, через которые украинские спецслужбы вербуют российских подростков, склоняя их к терактам.
Почему человек, создавший не одну топовую платформу с миллиардами пользователей, опытный менеджер и бывший россиянин проявил такое упрямство, и как скоро Дуров* пойдёт на интервью к иноагентам говорить о "кровавом российском режиме"? Подробнее тему обсудили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком Центра политической информации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.
*Павел Дуров признан в России террористом и экстремистом
**Юрий Дудь признан в России иностранным агентом
В Госдуме уже назвали Дурова* пособником киевского режима. По версии следствия, администрация Telegram отказывается удалять из мессенджера сервисы, через которые украинские спецслужбы вербуют российских подростков, склоняя их к терактам.
Почему человек, создавший не одну топовую платформу с миллиардами пользователей, опытный менеджер и бывший россиянин проявил такое упрямство, и как скоро Дуров* пойдёт на интервью к иноагентам говорить о "кровавом российском режиме"? Подробнее тему обсудили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком Центра политической информации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.
*Павел Дуров признан в России террористом и экстремистом
**Юрий Дудь признан в России иностранным агентом
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