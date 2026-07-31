https://ukraina.ru/20260731/izbiratelnaya-printsipialnost-pyatibratov-o-tom-kak-skoro-durov-poydt-k-dudyu-1082030595.html

Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**

Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю** - 31.07.2026 Украина.ру

Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**

Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T13:28

2026-07-31T13:28

2026-07-31T13:32

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Итогом многолетнего игнорирования администрацией Telegram законных требований стало сперва объявление основателя платформы Павла Дурова* в международный розыск, а следом – признание его экстремистом и террористом.В Госдуме уже назвали Дурова* пособником киевского режима. По версии следствия, администрация Telegram отказывается удалять из мессенджера сервисы, через которые украинские спецслужбы вербуют российских подростков, склоняя их к терактам.Почему человек, создавший не одну топовую платформу с миллиардами пользователей, опытный менеджер и бывший россиянин проявил такое упрямство, и как скоро Дуров* пойдёт на интервью к иноагентам говорить о "кровавом российском режиме"? Подробнее тему обсудили с доцентом Финансового университета, ведущим аналитиком Центра политической информации, кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым.*Павел Дуров признан в России террористом и экстремистом**Юрий Дудь признан в России иностранным агентом

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, павел дуров, юрий дудь, telegram, госдума, информационная война, информационная безопасность, терроризм, эксперты, видео