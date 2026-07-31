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Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией

Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией - 31.07.2026 Украина.ру

Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией

Потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек, заявил в интервью Владимир Зеленский. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T14:43

2026-07-31T14:43

2026-07-31T14:43

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В интервью Fox News глава киевского режима отметил, что существует "огромное число" пропавших без вести."Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тыс. погибших военных, а также около 400 тыс. раненых", — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу.Он же в феврале называл другую цифру — 55 тысяч погибших.Ранее в Генштабе Вооружённых Сил РФ сообщали, что потери украинской армии с начала СВО превысили 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 520 тысяч только за 2025 год. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 40 тысяч человек. Накануне в новостях: Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрударБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, fox news