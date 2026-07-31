https://ukraina.ru/20260731/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-naraschivaet-udary-proryvaya-front-na-klyuchevykh-uchastkakh-1082013733.html

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наращивает удары, прорывая фронт на ключевых участках

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наращивает удары, прорывая фронт на ключевых участках - 31.07.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наращивает удары, прорывая фронт на ключевых участках

Российская армия в ходе наступательных действий освобождает населенные пункты в Харьковской, Сумской областях, на территории ДНР. Одновременно наносит массированные удары по тыловым районам Украины.

2026-07-31T06:58

2026-07-31T06:58

2026-07-31T06:58

россия

киев

запад

владимир зеленский

мадьяр

вооруженные силы украины

минобороны

вкс

спецоперация

эксклюзив

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В ходе нескольких волн применялись ракеты "Искандер-М", "Циркон", Х-101 и "Калибр", а также БПЛА — "Герани" и "Бандероли". Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, Хмельницком и других городах. Повсюду мощные пожары и детонация.Группировка войск "Север" в ходе операции по созданию буферной зоны на российско-украинской границе добилась тактических успехов в Харьковской области. В ходе боев нашим подразделениям удалось занять населенные пункты Артельное, Ивашкино, Волоховское и Захаровку. Освобождение этих населенных пунктов создает угрозу перерезания коммуникаций для подразделений ВСУ, остающихся у границы восточнее Волчанска. В свою очередь, ВС РФ необходимо выбить украинские части из Белого Колодезя и Приколотного для прорыва основной линии обороны противника и дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области в сторону поселка Великий Бурлук, являющегося важным логистическим центром ВСУ в этом районе.Также, по сообщениям официальных представителей Министерства обороны России, ВС РФ удалось занять село Новая Сечь в Сумской области, что продолжает продвигать линию фронта все ближе к Сумам. Штурмовые группы северян вели бои в районе Уланово, продвинулись в застройке Могрицы и овладели населенным пунктом. В Харьковской области ВС РФ увеличивают контроль в Казачьей Лопани, имеют успех на восточной окраине Белого Колодезя, вошли в Юрченково и ведут бои за Устиновку. Согласно кадрам с геолокацией, увеличена зона контроля по южному берегу реки Волчья и расширен плацдарм для дальнейшего прорыва в западной части населенного пункта Караичное.В зоне ответственности группировки "Запад" армейские подразделения 20-й и 25-й армии выдавливают врага за Оскол и Северский Донец. На Рубцовском и Краснолиманском участках ситуация для украинских формирований стала критической. Подразделения 66-й отдельной механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ, зажатые на левом берегу Оскола и Северского Донца, пытаются перебраться на другой берег, спасая себе жизнь. Лодки, которые ВСУ используют для переправы, не спасают.Ситуация в зоне ответственности группировки "Юг" меняется в круглосуточном режиме. На Славянской ТЭС в результате плотного обстрела разрушена главная труба высотой 250 метров, которая использовалась ВСУ в интересах "птах Мадьяра" и корректировки огня. Продолжаются встречные бои на участке Новосёловка — Осыково, а также на окраинах Алексеево-Дружковки. Минобороны уточнило информацию по ситуации на данный момент. Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. В силовом ведомстве опубликовали видео, подтверждающее успешное продвижение штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной российскими войсками Константиновки.На видео одна из штурмовых групп 1008-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" действует в районе стелы на автомобильной трассе, ведущей из Константиновки в посёлок городского тира Алексеево-Дружковка в Краматорском районе. Западные аналитики также подтверждают заход наших штурмовиков в населенный пункт, "фактически перерезав последний наземный маршрут снабжения в Константиновку".Армейский части группировка войск "Центр" освободили населенный пункт Белицкое в ДНР. На сегодняшний день Белицкое стал вторым городом, освобожденным российской армией в 2026 году после Константиновки. По сведениям Министерства обороны, штурм населенного пункта проходил в том числе с использованием бронетехники. В свою очередь, противник отмечал начало использования ВС РФ танков Т-72Б3М. Сам же контроль над городом подтвердили разведчики 5-й гвардейской мотострелковой бригады, сняв видео в районе городского совета и дворца спорта города. По сообщениям наших военкоров в самом Белицком еще остаются отдельные группы противника, прячущиеся по подвалам. На данном этапе идет ликвидация подобных очагов сопротивления. Само освобождение Белицкого дает возможность наступать на город Доброполье с юга, а также позволило освободить населенные пункты Светлое и Шевченко.Группировка войск "Восток" продолжая наступление западнее населенного пункта Покровское, освободили населенные пункты Благодатное в Запорожской области и Христофоровка в Днепропетровской области. В свою очередь, ВСУ не оставляют попыток остановить продвижение российской армии в данном районе. Противник продолжает попытки контратаковать на стыке группировок "Восток" и "Центр". Несмотря на попытки противника в информационном плане завысить результативность этих ударов, пока они остаются более чем скромными и заканчиваются зачастую гибелью наступающих штурмовых групп ВСУ, пытающихся просочиться сквозь оборону ВС РФ.Информационный ресурс "Воин ДВ" четко и конкретно пояснил: "Противник действительно ввел дополнительные силы на северном фланге группировки, активизировал атаки и пытается продолжить проникновение малыми группами. Мы постоянно обращаем внимание, повторим еще раз: несколько человек в лесополосе, на окраине или внутри населённого пункта ещё не означают его захвата. Устойчивый контроль начинается там, где противник способен закрепиться, наладить снабжение, подтянуть резервы и удерживать территорию. Смешанное присутствие малых групп говорит о продолжающемся бое, а не об обрушении обороны. Подразделения группировки войск "Восток" ежедневно перепроверяют территорию, выявляют и уничтожают группы противника".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сводке МО РФ.Киевский режим продолжает так называемую "операцию принуждения России к миру", нанося удары, от которых страдают не столько промышленные объекты, сколько мирные люди. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в телеграмм-канале: "Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы…"В Рязанской области в результате налета ВСУ шесть раненых, они госпитализированы. Мало того, пострадало промышленное предприятие, на котором начался пожар. Об этом рассказал также в телеграмм-канале глава региона Павел Малков. Позднее губернатор уточнил: "есть возгорание на промышленных территориях". В Белгородской области снова есть пострадавшие от украинских атак. По информации оперативного штаба беспилотники атаковали пассажирский автобус, где были ранены 19 человек. Шесть человек из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил врио губернатора Александр Шуваев.В ночь на 30 июля ВКС России нанесли массированный огневой удар по глубоким приграничным областям противника, в том числе, чтобы начать операцию по блокировке сухопутных логистических коридоров. В сторону противника были запущены 78 ракет. Основной удар пришёлся по Киеву, центральным областям и западной части страны, где размещены авиационные предприятия, склады, аэродромы, учебные центры и производства, связанные с беспилотниками. В операции участвовали крылатые ракеты Х-101, "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М", КН-23, а также модифицированные баллистические ракеты и гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Тем самым мы также дали понять Украине и Западу, что отслеживаем поставки и бьём именно для того, чтобы ещё и перерезать логистические пути и создать критические условия для применения средств поражения вглубь нашей территории.По мнению наших экспертов и аналитиков Запад будет использовать румынский коридор через Дунай. Там мы тоже работали, но не так массированно. Поэтому лазейка есть. Не исключается, что противник будет использовать более широко Польшу. Скорее всего, сейчас Франция, Германия начнут переговоры с поляками, чтобы те открыли дополнительные пункты пропуска грузов, скажем, в районе Луцка. К тому же, накопительный период у противника все-таки был очень большой. Поэтому арсеналы у них заполнены и критического положения пока нет. Однако рано или поздно истощение поставок станет заметным и Запад не слишком активно будет заниматься поиском новых логистических путей. Все зависит от того, будет ли Запад настроен продолжать поставлять вооружение под нашими обстрелами. Посмотрим, у кого будет больше напора.Глава украинского режима Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российских войск, напомнив о нехватке у ВСУ систем для Patriot. По его словам, под ударом оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области."Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь", — написал Зеленский. Для Киева нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем, поскольку она снижает эффективность защиты от ударов баллистических ракет. Зеленский неоднократно указывал, что республике необходимо усилить этот компонент обороны. Ранее он сообщил, что США согласились дать Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot вместо поставки готовых комплексов, а Польша предложила выпускать ракеты на своей территории.Подробнее о планах ВС РФ - в интервью "Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, киев, запад, владимир зеленский, мадьяр, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, спецоперация, эксклюзив