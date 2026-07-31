Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg - 31.07.2026 Украина.ру
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Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg
Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg - 31.07.2026 Украина.ру
Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg
Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы, признало агентство Bloomberg
2026-07-31T13:28
2026-07-31T13:28
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"Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны", — сказано в материале.Издание отмечает, что в прошлом году операторы реакторов в США приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана, что составляет почти 26 процентов от общего объема закупок. В 2025 году иностранные источники обеспечили 77 процентов услуг по обогащению, а Россия стала крупнейшим отдельным поставщиком.Этот факт осложняет планы по прекращению закупок ядерного топлива к 2028 году, уточняется в материале.Подробнее об отношениях РФ и США - в материале Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США на сайте Украина.ру.
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Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg

13:28 31.07.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы, признало агентство Bloomberg
"Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от Москвы в плане обогащенного урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около пятой части электроэнергии страны", — сказано в материале.
Издание отмечает, что в прошлом году операторы реакторов в США приобрели у России около 3,28 миллиона единиц работ по разделению урана, что составляет почти 26 процентов от общего объема закупок. В 2025 году иностранные источники обеспечили 77 процентов услуг по обогащению, а Россия стала крупнейшим отдельным поставщиком.
Этот факт осложняет планы по прекращению закупок ядерного топлива к 2028 году, уточняется в материале.
Подробнее об отношениях РФ и США - в материале Тарифы до 500% и уран под ударом: Зубец о том, что сулит России новый законопроект США на сайте Украина.ру.
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