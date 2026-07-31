https://ukraina.ru/20260731/rossiyskaya-raketa-kh-101-vchera-priletela-v-polshu-s-ukrainy---ofitsialno-1082027137.html

Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально

Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально - 31.07.2026 Украина.ру

Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально

Власти Польши распространили официальную информацию о прилёте 30 июля российской ракеты Х-101 с территории Украины. Об этом сообщил замминистра нацобороны Цезарий Томчик, сообщает 31 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на RMF 24

2026-07-31T12:24

2026-07-31T12:24

2026-07-31T13:26

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Накануне официальная Варшава высказывала предположение о происхождении ракеты, прилетевшей с Украины. "Всего в направлении Польши через Украину в ту ночь летело 20 ракет. Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16", - сказано в пубилкации.На вопрос, был ли запуск ракеты Россией по Польше преднамеренным, Томчик не исключил варианта намеренного пуска российской ракеты в сторону Польши и отметил, что уже точно установлено: что российские дроны 10 сентября залетели в Польшу намеренно, чтобы проверить НАТО.Ранее на эту тему: Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении ракеты. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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