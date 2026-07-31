Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально
12:24 31.07.2026 (обновлено: 13:26 31.07.2026)
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Власти Польши распространили официальную информацию о прилёте 30 июля российской ракеты Х-101 с территории Украины. Об этом сообщил замминистра нацобороны Цезарий Томчик, сообщает 31 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на RMF 24
Накануне официальная Варшава высказывала предположение о происхождении ракеты, прилетевшей с Украины.
"Всего в направлении Польши через Украину в ту ночь летело 20 ракет. Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16", - сказано в пубилкации.
На вопрос, был ли запуск ракеты Россией по Польше преднамеренным,
"Всего в направлении Польши через Украину в ту ночь летело 20 ракет. Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16", - сказано в пубилкации.
На вопрос, был ли запуск ракеты Россией по Польше преднамеренным,
Томчик не исключил варианта намеренного пуска российской ракеты в сторону Польши и отметил, что уже точно установлено: что российские дроны 10 сентября залетели в Польшу намеренно, чтобы проверить НАТО.
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