Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально - 31.07.2026 Украина.ру
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Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально
Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально - 31.07.2026 Украина.ру
Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально
Власти Польши распространили официальную информацию о прилёте 30 июля российской ракеты Х-101 с территории Украины. Об этом сообщил замминистра нацобороны Цезарий Томчик, сообщает 31 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на RMF 24
2026-07-31T12:24
2026-07-31T13:26
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Накануне официальная Варшава высказывала предположение о происхождении ракеты, прилетевшей с Украины. "Всего в направлении Польши через Украину в ту ночь летело 20 ракет. Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16", - сказано в пубилкации.На вопрос, был ли запуск ракеты Россией по Польше преднамеренным, Томчик не исключил варианта намеренного пуска российской ракеты в сторону Польши и отметил, что уже точно установлено: что российские дроны 10 сентября залетели в Польшу намеренно, чтобы проверить НАТО.Ранее на эту тему: Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении ракеты. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, нато, украина.ру, f-16, польша, ракеты, пво
Новости, Россия, Украина, НАТО, Украина.ру, F-16, Польша, ракеты, ПВО

Российская ракета Х-101 вчера прилетела в Польшу с Украины - официально

12:24 31.07.2026 (обновлено: 13:26 31.07.2026)
 
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
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Власти Польши распространили официальную информацию о прилёте 30 июля российской ракеты Х-101 с территории Украины. Об этом сообщил замминистра нацобороны Цезарий Томчик, сообщает 31 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на RMF 24
Накануне официальная Варшава высказывала предположение о происхождении ракеты, прилетевшей с Украины.

"Всего в направлении Польши через Украину в ту ночь летело 20 ракет. Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16", - сказано в пубилкации.

На вопрос, был ли запуск ракеты Россией по Польше преднамеренным,
Томчик не исключил варианта намеренного пуска российской ракеты в сторону Польши и отметил, что уже точно установлено: что российские дроны 10 сентября залетели в Польшу намеренно, чтобы проверить НАТО.
Ранее на эту тему: Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении ракеты. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
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