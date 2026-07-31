https://ukraina.ru/20260731/200-unichtozhennykh-zapravok--novaya-realnost-ukrainy-frontovye-novosti-31-iyulya--1082022184.html

200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля

200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру

200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля

Вооруженные силы России продолжают системно уничтожать топливную инфраструктуру Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T11:45

2026-07-31T11:45

2026-07-31T11:45

сво

спецоперация

сочи

винницкая область

донецк

олег синегубов

вооруженные силы украины

росавиация

вс рф

всу

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Как сообщил член Харьковского областного совета Александр Скорик в интервью британской газете Financial Times, количество уничтоженных автозаправочных станций на Украине превысило 200. По его словам, не менее 80 из них находились именно в Харьковской области.Другие новости СВО к этому часу:🟥 В Сочи и Сириусе отражается атака БПЛА, работает система ПВО. Все службы в максимальной готовности. Работает городской оперативный штаб, сообщают власти.🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания. 🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску. 🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области. Ранее стало известно, что "Герани" атакуют цели в Винницкой области.🟥 В аэропорту Сочи снова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация. 🟥 Один человек погиб, двое пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Борисовка в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе. 🟥 Аэропорты Бугульмы, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Уфы и Чебоксар принимают и отправляют рейсы, передает Росавиация.🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

сочи

винницкая область

донецк

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сво, спецоперация, сочи, винницкая область, донецк, олег синегубов, вооруженные силы украины, росавиация, вс рф, всу