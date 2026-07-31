200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
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200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
Вооруженные силы России продолжают системно уничтожать топливную инфраструктуру Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T11:45
2026-07-31T11:45
сво
спецоперация
сочи
винницкая область
донецк
олег синегубов
вооруженные силы украины
росавиация
вс рф
всу
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Как сообщил член Харьковского областного совета Александр Скорик в интервью британской газете Financial Times, количество уничтоженных автозаправочных станций на Украине превысило 200. По его словам, не менее 80 из них находились именно в Харьковской области.Другие новости СВО к этому часу:🟥 В Сочи и Сириусе отражается атака БПЛА, работает система ПВО. Все службы в максимальной готовности. Работает городской оперативный штаб, сообщают власти.🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания. 🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску. 🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области. Ранее стало известно, что "Герани" атакуют цели в Винницкой области.🟥 В аэропорту Сочи снова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация. 🟥 Один человек погиб, двое пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Борисовка в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе. 🟥 Аэропорты Бугульмы, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Уфы и Чебоксар принимают и отправляют рейсы, передает Росавиация.🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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винницкая область
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сво, спецоперация, сочи, винницкая область, донецк, олег синегубов, вооруженные силы украины, росавиация, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Сочи, Винницкая область, Донецк, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, Росавиация, ВС РФ, ВСУ

200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля

11:45 31.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Вооруженные силы России продолжают системно уничтожать топливную инфраструктуру Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Как сообщил член Харьковского областного совета Александр Скорик в интервью британской газете Financial Times, количество уничтоженных автозаправочных станций на Украине превысило 200. По его словам, не менее 80 из них находились именно в Харьковской области.
Другие новости СВО к этому часу:
🟥 В Сочи и Сириусе отражается атака БПЛА, работает система ПВО. Все службы в максимальной готовности. Работает городской оперативный штаб, сообщают власти.
🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания.
🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску.
🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области. Ранее стало известно, что "Герани" атакуют цели в Винницкой области.
🟥 В аэропорту Сочи снова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация.
🟥 Один человек погиб, двое пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Борисовка в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе.
🟥 Аэропорты Бугульмы, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Уфы и Чебоксар принимают и отправляют рейсы, передает Росавиация.

🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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СВОСпецоперацияСочиВинницкая областьДонецкОлег СинегубовВооруженные силы УкраиныРосавиацияВС РФВСУ
 
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