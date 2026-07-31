https://ukraina.ru/20260731/200-unichtozhennykh-zapravok--novaya-realnost-ukrainy-frontovye-novosti-31-iyulya--1082022184.html
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
Вооруженные силы России продолжают системно уничтожать топливную инфраструктуру Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T11:45
2026-07-31T11:45
2026-07-31T11:45
сво
спецоперация
сочи
винницкая область
донецк
олег синегубов
вооруженные силы украины
росавиация
вс рф
всу
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Как сообщил член Харьковского областного совета Александр Скорик в интервью британской газете Financial Times, количество уничтоженных автозаправочных станций на Украине превысило 200. По его словам, не менее 80 из них находились именно в Харьковской области.Другие новости СВО к этому часу:🟥 В Сочи и Сириусе отражается атака БПЛА, работает система ПВО. Все службы в максимальной готовности. Работает городской оперативный штаб, сообщают власти.🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания. 🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску. 🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области. Ранее стало известно, что "Герани" атакуют цели в Винницкой области.🟥 В аэропорту Сочи снова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация. 🟥 Один человек погиб, двое пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Борисовка в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе. 🟥 Аэропорты Бугульмы, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Уфы и Чебоксар принимают и отправляют рейсы, передает Росавиация.🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
сочи
винницкая область
донецк
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, сочи, винницкая область, донецк, олег синегубов, вооруженные силы украины, росавиация, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Сочи, Винницкая область, Донецк, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, Росавиация, ВС РФ, ВСУ
200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля
Вооруженные силы России продолжают системно уничтожать топливную инфраструктуру Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Как сообщил член Харьковского областного совета Александр Скорик в интервью британской газете Financial Times, количество уничтоженных автозаправочных станций на Украине превысило 200. По его словам, не менее 80 из них находились именно в Харьковской области.
Другие новости СВО к этому часу:
🟥 В Сочи и Сириусе отражается атака БПЛА, работает система ПВО. Все службы в максимальной готовности. Работает городской оперативный штаб, сообщают власти.
🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания.
🟥 Серия ударов нанесена по оккупированному Славянску.
🟥 Сообщается о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области. Ранее стало известно, что "Герани" атакуют цели в Винницкой области.
🟥 В аэропорту Сочи снова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, передает Росавиация.
🟥 Один человек погиб, двое пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Борисовка в Белгородской области, сообщили в местном оперштабе.
🟥 Аэропорты Бугульмы, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Уфы и Чебоксар принимают и отправляют рейсы, передает Росавиация.
🟥 Под Харьковом был атакован почтовый терминал, сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.