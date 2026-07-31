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Фестиваль 100-секундных фильмов ищет голоса родителей, потерявших детей

Фестиваль 100-секундных фильмов ищет голоса родителей, потерявших детей - 31.07.2026 Украина.ру

Фестиваль 100-секундных фильмов ищет голоса родителей, потерявших детей

Организаторы 15-го Международного фестиваля 100-секундных фильмов объявили о проведении международной секции, посвященной памяти детей, ставших жертвами войн и преступлений против человечности. Об этом сообщил оргкомитет мероприятия

2026-07-31T12:15

2026-07-31T12:15

2026-07-31T12:15

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В этом году ключевым вдохновением для секции стали трагические события в Минабе, а также борьба родителей, чьи дети погибли от рук "эпштейнов этого мира". Международная секция фестиваля призвана стать площадкой для голосов отцов и матерей, чья скорбь часто остается незамеченной. Основные темы включают борьбу за детей всего мира, свободу и справедливость, противодействие колониализму и убийцам детей, солидарность, а также память о школе в Минабе и детях, пострадавших от войны. Организаторы подчеркивают важность солидарности с семьями из Ливана, Ирака, Афганистана, Палестины, Йемена, Сирии, Боснии и других стран.К участию принимаются работы продолжительностью до 100 секунд в четырех категориях: игровое, анимационное, документальное кино и фильмы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Победители в каждой категории получат статуэтку фестиваля, почетный диплом и денежный приз в размере 1000 евро. Специальный приз — 3000 евро — будет вручен режиссеру лучшего фильма, посвященного школе в Минабе.Фестиваль состоится в сентябре 2026 года. Организаторы оставляют за собой право на некоммерческий показ работ, а также требуют от участников получения разрешения на показ от Министерства культуры и исламской ориентации.Что тем временем происходит в мире — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

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афганистан

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новости, ливан, афганистан, ирак, мир без границ