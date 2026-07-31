https://ukraina.ru/20260731/novyy-glavkom-pokazal-kharakter-drapatyy-priostanovil-nabor-v-shturmovye-polki-vsu-1082032276.html

Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру

Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своим решением приостановил набор личного состава в штурмовые полки ВСУ, что стало первым серьезным ограничением для элитных подразделений. Соответствующее распоряжение уже было подписано, сообщает Телеграм-канал Украина.ру 31 июля

2026-07-31T14:25

2026-07-31T14:25

2026-07-31T14:25

михаил драпатый

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081722014_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_7ea56126a32e7430ab106c6c8b288b0e.jpg

До этого момента 225-й отдельный штурмовой полк и прославленный 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" находились в привилегированном положении, имея возможность бесконтрольно наращивать численность. Нынешний запрет фактически лишает их этого статуса, который позволял привлекать добровольцев и контрактников без бюрократических проволочек.В сложившейся ситуации в полках царит нервозность. Военнослужащие гадают, является ли пауза в наборе началом реорганизации или предвестником расформирования. Личный состав пытается понять, какое будущее уготовил им новый командующий, который, судя по всему, намерен пересмотреть систему формирования штурмовых подразделений.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил драпатый, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, украина