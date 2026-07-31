Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру
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Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ
Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру
Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своим решением приостановил набор личного состава в штурмовые полки ВСУ, что стало первым серьезным ограничением для элитных подразделений. Соответствующее распоряжение уже было подписано, сообщает Телеграм-канал Украина.ру 31 июля
2026-07-31T14:25
2026-07-31T14:25
михаил драпатый
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
всу
украина
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До этого момента 225-й отдельный штурмовой полк и прославленный 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" находились в привилегированном положении, имея возможность бесконтрольно наращивать численность. Нынешний запрет фактически лишает их этого статуса, который позволял привлекать добровольцев и контрактников без бюрократических проволочек.В сложившейся ситуации в полках царит нервозность. Военнослужащие гадают, является ли пауза в наборе началом реорганизации или предвестником расформирования. Личный состав пытается понять, какое будущее уготовил им новый командующий, который, судя по всему, намерен пересмотреть систему формирования штурмовых подразделений.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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михаил драпатый, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу, украина
Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ, Украина

Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ

14:25 31.07.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : antikor.info
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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своим решением приостановил набор личного состава в штурмовые полки ВСУ, что стало первым серьезным ограничением для элитных подразделений. Соответствующее распоряжение уже было подписано, сообщает Телеграм-канал Украина.ру 31 июля
До этого момента 225-й отдельный штурмовой полк и прославленный 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" находились в привилегированном положении, имея возможность бесконтрольно наращивать численность.
Нынешний запрет фактически лишает их этого статуса, который позволял привлекать добровольцев и контрактников без бюрократических проволочек.
В сложившейся ситуации в полках царит нервозность. Военнослужащие гадают, является ли пауза в наборе началом реорганизации или предвестником расформирования.
Личный состав пытается понять, какое будущее уготовил им новый командующий, который, судя по всему, намерен пересмотреть систему формирования штурмовых подразделений.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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Михаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВСУУкраина
 
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