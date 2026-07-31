Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие" - 31.07.2026 Украина.ру
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Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"
Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие" - 31.07.2026 Украина.ру
Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"
На фронтах СВО почти нет движения. Об этом 31 июля заявил советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов
2026-07-31T14:15
2026-07-31T14:15
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"Фронты почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу", - заявил Бескрестнов. Ранее известный как "Флеш" советник Владимира Зеленского отметил, что рано или поздно "эта война тоже закончится". "Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими вратами, - поведал Бескрестнов. - Мы говорим противнику, что надо это прекращать, а они нас не слышат. Это какое-то безумие".Тем временем ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВОНакануне в новостях: Российские войска освободили сразу четыре населенных пункта - МинобороныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, офис президента, донбасс, наступление вс рф, харьковская область
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Офис президента, Донбасс, наступление ВС РФ, Харьковская область

Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"

14:15 31.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
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На фронтах СВО почти нет движения. Об этом 31 июля заявил советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов
"Фронты почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу", - заявил Бескрестнов.
Ранее известный как "Флеш" советник Владимира Зеленского отметил, что рано или поздно "эта война тоже закончится".
"Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими вратами, - поведал Бескрестнов. - Мы говорим противнику, что надо это прекращать, а они нас не слышат. Это какое-то безумие".
Тем временем ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО
Накануне в новостях: Российские войска освободили сразу четыре населенных пункта - Минобороны
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля
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