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Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"

Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие" - 31.07.2026 Украина.ру

Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"

На фронтах СВО почти нет движения. Об этом 31 июля заявил советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов

2026-07-31T14:15

2026-07-31T14:15

2026-07-31T14:15

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"Фронты почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу", - заявил Бескрестнов. Ранее известный как "Флеш" советник Владимира Зеленского отметил, что рано или поздно "эта война тоже закончится". "Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими вратами, - поведал Бескрестнов. - Мы говорим противнику, что надо это прекращать, а они нас не слышат. Это какое-то безумие".Тем временем ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВОНакануне в новостях: Российские войска освободили сразу четыре населенных пункта - МинобороныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, офис президента, донбасс, наступление вс рф, харьковская область