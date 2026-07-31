https://ukraina.ru/20260731/igor-prokopenko-39-minut-do-nyu-yorka-i-3-goda-do-novoy-ukrainskoy-rakety--takova-nasha-realnost-1082002811.html

Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность

Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность - 31.07.2026 Украина.ру

Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность

Пока Зеленский пытается пристегнуть США к тонущей еврокоалиции и осознать масштаб дипломатического провала встречи с Дональдом Трампом, Россия продолжает инфраструктурную войну, методично отрезая Украину от Черного моря. Не обошлось тут и без иранского фактора, который изменил правила игры для Украины.

2026-07-31T06:06

2026-07-31T06:06

2026-07-31T06:06

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украина

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Об этом известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Игорь Станиславович, недавний визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его встреча с Дональдом Трампом вызвали огромный резонанс: от тревожных ожиданий в Москве до больших надежд в Киеве. Однако информационный фон после этой поездки кажется довольно неоднозначным. По вашему мнению, что реально изменилось в архитектуре украинского конфликта после этого визита? Можно ли говорить о каких-то прорывных договоренностях?— На мой взгляд, визит Зеленского в США, по поводу которого было столько ожиданий и страхов, а европейская "коалиция желающих" возложила на него столько надежд, закончился для главы киевского режима полным провалом. И вот почему. В принципе, у него было три цели: психологически привязать Трампа к себе, убедить его в том, что Украина побеждает, и получить конкретные ресурсы — ракеты и финансовую помощь, чтобы каким-то образом "пристегнуть" США к этой самой "коалиции желающих".Но хочу сказать, что, по моему мнению, Трамп не так прост, как кажется, несмотря на всю его эмоциональную дипломатию и риторику. У Зеленского не получилось ни то, ни другое, ни третье. Статус главы киевского режима был определен уже тем, как его встречали в аэропорту Вашингтона. Если кто-то видел видео: Зеленский вышел, пожал руку пилоту арендованного лайнера, и на этом "прием" украинца закончился.На церемонии похорон сенатора Линдси Грэма* Зеленского посадили в пятый ряд, подальше на галерку. Половину церемонии он смеялся и шептался с премьером Финляндии, что, в общем, его тоже не красит. Как известно, Зеленский — человек невоспитанный. Что касается результатов встречи с Трампом, то нужно смотреть не на слова, а на сухой остаток. Трамп после часовой беседы сказал лишь, что она прошла хорошо — и на этом всё.— Вы упомянули вопрос ресурсов. Киевская сторона активно продвигала тему поставок дальнобойных ракет и новых систем ПВО, но Трамп предложил Зеленскому лицензию на производство "Пэтриот". Этот вариант на Украине уже успели назвать "технологическим прорывом", но так ли это на самом деле?— По поводу ракет "Пэтриот" ситуация трагикомичная. Трамп сказал: "Да, прекрасно, мы готовы поддерживать Украину, но мы даем вам не ракеты (которых самим не хватает из-за конфликта с Ираном), мы даем вам удочку, чтобы эту рыбку ловить". И предложил лицензию. Политические украинцы сразу возрадовались: мол, сейчас сами "нашлепаем" этих "Пэтриотов", еще и приторговывать будем.Но все оказалось гораздо сложнее. Во-первых, ракеты "Пэтриот" — это сложнейшая технология. Одной лицензии мало, нужна документация, производственные линии. Даже по самым оптимистичным подсчетам, на запуск производства уйдет 2–3 года, а Зеленскому они нужны сейчас. Во-вторых, практически в режиме онлайн представитель Boeing заявил, что компания не сможет передать лицензию на создание головок наведения — а это самая важная часть ракеты. На этом вся история и закончилась.Трамп как бизнесмен решает свои задачи успешно: он не дает деньги Киеву, а заставляет украинский режим покупать оружие на деньги европейской коалиции. Таким образом он накачивает американский ВПК. Да, и риторика Трампа, как мы знаем, может меняться на 180 градусов по несколько раз в сутки…— В ходе этого визита произошел довольно странный инцидент с иранскими судами. Складывается впечатление, что Киев попытался сыграть в "геополитическую активность" на Ближнем Востоке, чтобы выслужиться перед Трампом. К чему это может привести, учитывая жесткую позицию Тегерана?— Да, Зеленский оказался в глупой ситуации. Желая понравиться Трампу, он приказал нанести удары по иранским судам. Иранцы, честно говоря, "офигели" от такой наглости. Но они ребята жесткие и сразу заявили, что могут ударить по Киеву. И они действительно могут. В отличие от России, которая выбирает только удары по военным объектам, иранцы будут бить, куда захотят. Осознав серьезность угрозы и поняв, что на Трампа этот "подвиг" не произвел впечатления, украинский режим быстро написал унизительные извинения. Я не удивлюсь, если они еще и компенсацию за подбитый корабль выплатят.У Трампа сейчас свои проблемы: выборы в Конгресс, иранская война, в которую его втянул Израиль. Наземная операция США против Ирана, которую обсуждают в СМИ, абсолютно невозможна по ряду причин, а воздушными средствами войны не выигрываются.Кстати, стремление Европы подготовиться к большой войне и увеличить призыв — это бессмысленно. Даже при всей важности беспилотников, без людей ничего не сделать. В Европе 400 миллионов населения, но кто там будет воевать? Кроме экспедиционных корпусов и элитного спецназа, у них ничего нет. Россия и Украина сейчас платят дорогую цену, но на такую интенсивную войну против России Европа сегодня просто не способна.— Раз уж мы заговорили о Ближнем Востоке, нельзя игнорировать тот факт, что в конфликт с Ираном втянулись Саудиты. Как этот новый фронт повлияет на стратегию США и лично Трампа? Означает ли это крах американской системы безопасности в регионе?— Надо понимать, что такое армия Саудовской Аравии. Это государство долго "сидело на наркотике" очень дорогого американского оружия. Но сейчас мы видим, как простые и дешевые баллистические ракеты Ирана уничтожают все эти дорогущие "приблуды". По сути, рушится миф об израильском "Железном куполе" и американских системах ПРО. Участие Саудитов — это скорее политический демарш, чем реальная военная сила. Единственная реальная сила там — хуситы. Это "отмороженные" ребята, которым некуда отступать, и в этом их сила.— Возвращаясь к нашим реалиям: сейчас активно обсуждаются массированные удары России по украинской инфраструктуре, и атаки ВСУ на наши территории. Многие эксперты и обыватели, кстати, задаются вопросом — почему мы не действовали так жестко с самого начала, еще в феврале 2022 года? Это была избыточная осторожность или стратегический расчет на сохранение будущего диалога?— С точки зрения формальной, примитивной логики — конечно, кажется, что сейчас поздно. Но мы — большая мировая держава. Мы, в отличие от регионального Ирана, — мировая ядерная держава. Иран во имя выживания может позволить себе резкие действия. Мы — нет. Во-вторых, у нас нет задачи выиграть "мировую войну" в смысле тотального уничтожения какого-то государства. Наша цель — построить новый мировой порядок, где наши сегодняшние противники (США, Франция, Германия) устроились бы по-новому, с учетом наших интересов. У Украины психология примитивная — это идеология вассала: "убить всех русских".Когда спрашивают, почему мы не бьем по Лондону или Парижу — да потому что у нас другие правила игры. До Лондона наши ракеты долетят за 15 минут, до Нью-Йорка — за 39. Я знаю это не понаслышке, а, как говорится, из первых рук. Половины Нью-Йорка просто не будет. Но мы не можем на это пойти. Мы долго берегли ту же Одессу.— То есть вы считаете, что конечная цель — это не территория, а именно принуждение Запада к новому формату сосуществования, где интересы России будут закреплены на международном уровне?— Именно так. Я уверен, что Украина нам в географическом смысле не нужна. Нам нужна Украина нейтральная, в идеале — дружественная. Но поскольку она не самостоятельна, договариваться нужно не с Киевом, а с Лондоном, Парижем и Вашингтоном. А это очень непросто.Поэтому мы отвечаем именно ответными ударами по инфраструктуре и торговым судам в Черном море. Задача — показать, что мы можем полностью остановить работу портов. Для Киева это потеря миллиарда долларов. Это бьет по всей цепочке: от пораженного сухогруза с зерном до конкретного фермера в Львовской или Тернопольской области. Наши удары — это инструмент воздействия, чтобы заставить их считаться с нашими интересами в будущем мироустройстве.Более подробно о том, что ждет Украину и Россию после встречи в Вашингтоне, в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США.*Признан террористом и экстремистом в России

https://ukraina.ru/20250120/1060402304.html

https://ukraina.ru/20260729/greg-vayner-poka-zelenskiy-sulil-trampu-pobedu-ukrainy-nad-rossiey-iran-i-saudity-nachali-bolshuyu-1081958293.html

https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-krasnov-zelenskiy-v-ssha-vtyagivaet-trampa-v-avantyuru-ispolzuya-udary-po-rossii-kak-argument-1081940659.html

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