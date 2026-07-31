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Уиткофф и Кушнер впервые посетят Украину - Financial Times

Уиткофф и Кушнер впервые посетят Украину - Financial Times - 31.07.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер впервые посетят Украину - Financial Times

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину, передает Financial Times

2026-07-31T14:30

2026-07-31T14:30

2026-07-31T15:27

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"Трамп сообщил..., что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины, добавив, что двое его спецпосланников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в ближайшие дни впервые посетят Украину", - говорится в материале.Накануне американская журналистка Лора Лумер заверила, что спецпосланник президента США и зять американского лидера посетят Киев в ближайшие недели.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков указывал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.Подробнее - в материале Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с Москвой и Киевом и готовы к визиту — NYT на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру, мир без границ