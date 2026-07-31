https://ukraina.ru/20260731/ot-kurorta-k-platsdarmu-zachem-latviya-pokupaet-sebe-novuyu-reputatsiyu-za-50-tysyach-evro-1082026400.html

От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро

От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро - 31.07.2026 Украина.ру

От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро

Латвия ищет имиджмейкеров и готова заплатить 50 000 евро тому, кто улучшит репутацию страны. Там даже объявили специальный конкурс - победителю предстоит оценить образ республики и создать новое позиционирование.

2026-07-31T14:14

2026-07-31T14:14

2026-07-31T14:15

эксклюзив

нато

раймонд паулс

латвия

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мария захарова

мид

ес

алла пугачева

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Власти надеются, что за три месяца подрядчик придумает, как превратить Латвию в "привлекательное место для инвестиций, экспорта, инноваций, туризма", а также привлечь квалицированных специалистов и иностранных студентов. Сразу хочется спросить у организаторов конкурса: ой, а что случилось? Почему туристы шарахаются от Риги, как черт от ладана? Куда ж подевались профессионалы в сферах пищевой промышленности, электроники, cферы услуг? Ведь подобными конкурсами власти Латвии прямо признают, что прежняя модель продвижения страны (Рижское взморье, шпроты, янтарь) перестала работать. Молодежь просто разбежалась и приходится завозить иностранных студентов, а квалифицированные спецы нашли себе работу в Германии и Польше.Вообще, сам факт появления такого заказа выглядит симптоматично. Если государство вынуждено платить за поиск новой идентичности, значит, прежний бренд оказался исчерпан. Возникает закономерный вопрос: что произошло с тем образом "успешной европейской страны", который Рига десятилетиями пыталась продвигать? Почему "прибалтийский тигр" с зонтиком НАТО выглядит как драная кошка? И куда делись миллионы инвесторов, обещанных бывшей советской республике после ее отрыва от СНГ? Возможно, стоит обратиться к новейшей истории одной из стран Балтии, чтобы понять, почему вдруг Латвии потребовалась перелицовка. Кстати, она совпала по времени с назначением в мае 2026 года нового правительства - старое ушло в отставку после инцидента с украинскими дронами. Политический кризис в Латвии начался после того, как в ночь на 7 мая в воздушное пространство страны залетели два украинских дрона - один из упавших БПЛА попал в пустые резервуары на нефтебазе в городе Резекне. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотники украинские, но виновата Россия: она использовала РЭБы, которые "намеренно отклоняли украинские дроны от их целей на территории России". Уже через несколько дней министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, "чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию". После этого посыпалось все правительство во главе с премьером Эвикой Селине. Ее место занял центрист Андрис Кулбергис, который свое премьерство начал с заявлений о разрыве торговых связей с РФ. Проще говоря, вознамерился рубить сук, на котором худо-бедно, но держится Латвия. Согласно официальной статистике, за первый квартал 2026 года объемы экспорта из Латвии в РФ составили 244,15 миллиона евро, а импорт из России в Латвию - 10 миллионов. Новый внешнеторговый план Риги предполагает полную остановку торговли с Россией, за исключением ряда критически важных направлений. Например, без российских лекарств Литве не выжить. Да и покупать латвийскую фармацевтику в Европе никто не хочет. Поэтому пока Рига решила бороться с книжками и игрушками из РФ и Белоруссии. На прошлой неделе парламент Латвии в срочном порядке ввел запрет на импорт из России и Белоруссии ряда товаров, среди которых не только русские сказки и плюшевые мишки, но и видеоигры, спортивные товары, одежда и обувь. Ограничения коснутся как прямого импорта, так и поставок через третьи страны, но транзит в ЕС сохранится. Цель законопроекта снизить доходы России и Белоруссии от экспорта и укрепить национальную безопасность. Вот только вряд ли блокада мячей для тенниса и кроссовок из России сильно ослабит Москву. Зато по Риге ударит куда больнее. Впрочем, в этом плане Латвия уверенно топает по украинской дорожке с лозунгом "назло маме сниму шапку и отморожу уши". Ведь в результате таких законодательных запретов Латвия теряет более 12 миллионов евро, а это, на минуточку, 0,05% общего товарного импорта страны. Впрочем, cгорел сарай- гори и хата. С 2022-го общий объем импорта из России и Белоруссии сократился на 91%. Было 2,1 миллиарда евро, стало - 193 миллиона. А в начале июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ и к российской интернет-платформе Wildberries, а также к семи российским интернет-ресурсам, включая "РБК Компании". Под запрет попали сайты книжных онлайн-магазинов LiveLib и "Лабиринт", издательство АСТ, сайты спортивных изданий "Чемпионат" и "Советский спорт". Все это подается под соусом защиты национальной безопасности ( от газеты "Советский спорт", например), но на самом-то деле задача стоит другая: способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. А еще, подчеркивают в МИДе, это сигнал для общества отказываться от товаров из этих стран. И все ради поддержки торговли Европейского союза, который не раз напоминал своим "латвийским братьям" - импорт, экспорт и внешняя торговля - это эксклюзивная компетенция ЕС. Местные предприниматели расстроены такими законами. "Кому надо будет, тот купит. Просто нельзя будет ходить по супермаркету, зайти в книжный магазин и купить себе что-то почитать, детям что-то посмотреть. Вот этого не будет. Надо будет через интернет заказывать. И, вполне может быть, от той же самой фирмы, только из Эстонии. Скажем, с той же самой Эстонией у нас таможенной границы нет", - рассказывает владелец магазина Intelektuālā grāmata Рихардс Йерумс. Он сетует на то, что после введения всех антироссийских законов ему придется искать новое занятие в жизни, так как магазин, где он проработал более 10 лет вскоре закроется. Ну ничего, у Латвии есть лишние 50 тысяч евро на привлечение специалистов по пиару, которые объяснят обществу, что экономическое падение и "вымывание" из страны рабочих рук и мозгов только на пользу европейской республике. Да и вообще, зачем ей какие-то заводы по изготовлению рыбных консервов или книжные магазины, когда скоро Латвия станет центром по производству оружия для Украины? Сейчас Рига действительно активно развивает проекты по строительству оборонных предприятий на своей территории, продукция которых предназначена для поддержки Украины. Летом 2026 года стало известно сразу о двух крупных инициативах в военной сфере. Это завод беспилотников в восточной части Латвии, недалеко от границы с Россией и Белоруссией, который обеспечит ВСУ разведывательными и боевыми дронами. А также завод артиллерийских ракет полного цикла при поддержке американцев: предприятие будет выпускать снаряды для нужд НАТО и все той же Украины. В общем, мирную "шпротную республику" ее западные партнеры уверенно превращают в стреляющую пиранью, которая в случае чего, должна будет заменить выдыхающуюся Украину. Недаром же параллельно с процессами милитаризации в стране растет градус русофобии. Например, в прошлом году Национальная библиотека Риги оказалась в центре мерзкого скандала: на выставке украинских художников почетное место занял плакат c надписью "Русский оккупант - лучшее удобрение". Городские депутаты обратились к руководству полиции и в министерство культуры с требованием закрыть выставку, разжигающую национальную рознь. Но чиновники ничего угрожающего в украинских плакатах не нашли, а Национальной библиотеке заявили, что убирать плакат не станут ,"поскольку искусству присуща свобода послания и формы". В результате, следующим посланием стал уже запрет творчества композитора Раймонда Паулса в Латвии. Сейм принял поправки к Закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать восемь песен композитора Раймонда Паулса, так как их исполняли российские артисты из санкционных списков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение абсолютной дихотомией, концом свободы и логики в стране. "Это же конец всего. Конец всего в прямом смысле слова: логики, ну про честь, мораль я вообще не говорю… Латвия бьет по себе этими действиями, ставит своих на колени. Фестиваль в Юрмале зародился в СССР, а благодаря Паулсу состоялась карьера Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой. Теперь сейм запрещает его песни. Ну абсолютное же зазеркалье и адово лицемерие", - cчитает Захарова. На таком фоне проведение сейчас в Латвии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala -2026, куда съехались все российские релоканты во главе с престарелой Пугачевой, и никому не известные европейские певцы, выглядит как "плюрализм мнений в одной голове". Причем, не совсем здоровой. Ведь само существование фестиваля, созданного в Советском Союзе, на фоне русофобской политики абсурдно, но Латвии нужна культурная площадка для антироссийского троллинга - вот она и мучает себя и других.Спрашивается: как из обломках экономики, демографии и культуры слепить привлекательную для туристов страну? Особенно если главные туристические потоки шли все время из РФ и Белоруссии? Кто из Европы поедет осматривать достопримечательности Риги и покупать духи "Дзинтарс"? Да никто. Но и русским вход теперь закрыт. Приходится изворачиваться и объявлять конкурсы на новое позиционирование Латвии. Кстати, можно пригласить украинских имиджмейкеров типа Дмитрия Корчинского*, Ларисы Ницой или Сергея Стерненко* - они точно знают, как изменить имидж страны, как своей так и чужой. За пару лет сделают такое, что нормальным людям Латвию будет не узнать. Ну, а если серьезно, то проблема прибалтийской республики заключается не в отсутствии красивого слогана, а в накопившихся структурных трудностях. Облик страны невозможно изменить рекламной кампанией, если экономические показатели, демографическая ситуация и инвестиционный климат формируют у внешней аудитории совершенно иное представление. Так что конкурс на создание нового бренда выглядит попыткой скорректировать восприятие последствий затяжного кризиса, чем инструментом его преодоления. А может даже и маскировкой милитаризации и русофобии, которыми накачивают прямо сейчас страну ее опекуны из ЕС и НАТО. Слишком уж откровенно и открыто идет процесс подготовки Прибалтики к новому витку войны с Россией, вот и понадобилось прикрыть "звериный оскал" милыми плакатиками с дюнами и янтарными брошками. На это 50 000 евро совсем не жалко.Подробнее о фестивале "Рандеву", прошедшем на днях в Латвии - в статье "А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале"*внесен в список экстремистов и террористов

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, нато, раймонд паулс, латвия, россия, рига, мария захарова, мид, ес, алла пугачева