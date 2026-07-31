https://ukraina.ru/20260731/31-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1082028614.html
31 июля 2026 года, утренний эфир
31 июля 2026 года, утренний эфир - 31.07.2026 Украина.ру
31 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T12:56
2026-07-31T12:56
2026-07-31T12:57
россия
донецкая народная республика
новороссия
александр суворов
станислав митрахович
фонд национальной энергетической безопасности
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. Реализация национального проекта "КАДРЫ" в ДНРГость: Татьяна Павлова — участница нацпроекта "Кадры".* Великие земляки. 115 лет со дня рождения советского писателя Леонида Жарикова. Гость: Давид Хаджинов – писатель, публицист, поэт, выпускник Мариупольской Кинотелеакадемии, главный редактор телеграм-канала "Пульс Мариуполя".* Наши защитники. О чём молчит окопная поэзия? И почему новый сборник героя называется "Донбасский синдром"? Гость: Игорь Ефремов – замглавы Аппарата Правительства Хакасии, доброволец, ушедший на СВО в 53 года, старший лейтенант ВС РФ, кавалер медали Суворова и член Союза писателей России.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Время Новороссии. Сила духа Новороссии: как боец стал наставником для молодёжи. Гость: Виктор Москалёв – ветеран СВО, кавалер медали "За боевые заслуги", депутат Молодёжного парламента ДНР.* Большое интервью. О причинах ослабления 21-го пакета антироссийских санкций, а также о стратегической глубине России и Украины в тыловой войне. Гость: Станислав Митрахович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
россия
донецкая народная республика
новороссия
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082028322_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_58f95e5acd05aa0fc9f93fcca1c1f84b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, донецкая народная республика, новороссия, александр суворов, станислав митрахович, фонд национальной энергетической безопасности, новороссия сегодня, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, Новороссия, Александр Суворов, Станислав Митрахович, Фонд национальной энергетической безопасности, Новороссия сегодня
* Время Новороссии. Реализация национального проекта "КАДРЫ" в ДНР
Гость: Татьяна Павлова — участница нацпроекта "Кадры".
* Великие земляки. 115 лет со дня рождения советского писателя Леонида Жарикова. Гость: Давид Хаджинов – писатель, публицист, поэт, выпускник Мариупольской Кинотелеакадемии, главный редактор телеграм-канала "Пульс Мариуполя".
* Наши защитники. О чём молчит окопная поэзия? И почему новый сборник героя называется "Донбасский синдром"? Гость: Игорь Ефремов – замглавы Аппарата Правительства Хакасии, доброволец, ушедший на СВО в 53 года, старший лейтенант ВС РФ, кавалер медали Суворова и член Союза писателей России.
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.
* Время Новороссии. Сила духа Новороссии: как боец стал наставником для молодёжи. Гость: Виктор Москалёв – ветеран СВО, кавалер медали "За боевые заслуги", депутат Молодёжного парламента ДНР.
* Большое интервью. О причинах ослабления 21-го пакета антироссийских санкций, а также о стратегической глубине России и Украины в тыловой войне. Гость: Станислав Митрахович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.