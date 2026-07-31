https://ukraina.ru/20260731/31-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1082028614.html

31 июля 2026 года, утренний эфир

31 июля 2026 года, утренний эфир - 31.07.2026 Украина.ру

31 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T12:56

2026-07-31T12:56

2026-07-31T12:57

россия

донецкая народная республика

новороссия

александр суворов

станислав митрахович

фонд национальной энергетической безопасности

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082028322_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a1c3e9fa3a5e951e96c23987fceae4c3.jpg

Сегодня в эфире:* Время Новороссии. Реализация национального проекта "КАДРЫ" в ДНРГость: Татьяна Павлова — участница нацпроекта "Кадры".* Великие земляки. 115 лет со дня рождения советского писателя Леонида Жарикова. Гость: Давид Хаджинов – писатель, публицист, поэт, выпускник Мариупольской Кинотелеакадемии, главный редактор телеграм-канала "Пульс Мариуполя".* Наши защитники. О чём молчит окопная поэзия? И почему новый сборник героя называется "Донбасский синдром"? Гость: Игорь Ефремов – замглавы Аппарата Правительства Хакасии, доброволец, ушедший на СВО в 53 года, старший лейтенант ВС РФ, кавалер медали Суворова и член Союза писателей России.* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Время Новороссии. Сила духа Новороссии: как боец стал наставником для молодёжи. Гость: Виктор Москалёв – ветеран СВО, кавалер медали "За боевые заслуги", депутат Молодёжного парламента ДНР.* Большое интервью. О причинах ослабления 21-го пакета антироссийских санкций, а также о стратегической глубине России и Украины в тыловой войне. Гость: Станислав Митрахович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

россия

донецкая народная республика

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецкая народная республика, новороссия, александр суворов, станислав митрахович, фонд национальной энергетической безопасности, новороссия сегодня, видео