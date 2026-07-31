https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html

Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем

Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем - 31.07.2026 Украина.ру

Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем

В экспертном сообществе обсуждают, какую "крышу" готовит себе на будущее Зеленский и чем за это заплатят простые украинцы. Думают и над тем, как Москва будет устранять возникающие риски, нужна ли мобилизация в России и стоит ли бороться с Telegram.

2026-07-31T06:00

2026-07-31T06:00

2026-07-31T06:00

эксклюзив

москва

telegram

владимир зеленский

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

генштаб

максим гольдарб

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c09b9f49a3e06e7f0a4b59c1622ce69.png

Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Миксим Гольдарб, комментируя встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, отметил, что оба они врут о своём стремлении к миру.Для Зеленского продолжение войны означает сохранение его жизни, денег и власти, он говорит о мире, точнее, о временном перемирии, но едет с этим почему-то в Вашингтон, а не в Москву. А Трамп легко - "в момент" - мог бы надавить на него, но не делает этого, исходя из своих соображений, Трампу "выгодно таким образом тягаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным", сказал политик в очередном выпуске своего видеоблога.Гольдарб подчеркнул, что в такой ситуации в проигравших остаётся Украина. А Зеленский, скорее всего, оставаться на Украине и не собирается, не зря он сейчас встречался с представителями американского военно-промышленного комплекса — именно ВПК может стать для него надёжной "крышей" в будущем, это "может обеспечить легализацию всего добытого через открытие солидных военных производств".Москва за визитом Зеленского в США внимательно следит и делает свои выводы. Очевидно, что ни Зеленский, ни Трамп не собираются пока поворачивать ситуацию к миру.Отметим, сам Трамп сообщил журналистам, что он сказал Зеленскому, что хочет закончить войну.Кроме того, зарубежные СМИ пишут о "воздушном перемирии", которое будто бы могут предложить России. Но, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, никакой конкретики нет, пока таких предложений не поступало.Да и перемирие — это ещё далеко не мир, отметил Гольдарб. По его мнению, Россия понимает все риски — например, риск того, что на территорию Украины могут зайти иностранные контингенты. А обстрел натовского контингента вполне может повлечь конфликт РФ со всем НАТО. В Москве этого не хотят. Поэтому РФ "и в этом смысле будет торопиться закончить тему с Украиной".Политик напомнил, что в России скоро выборы, и правящей партии необходимо представить обществу победы, поэтому август будет жарким для Украины (для киевского режима — ред.).Дело, конечно, не только в выборах."Россия видит, понимает сегодня, что Украина в нынешнем её виде — страшная угроза. И понимает, что времени у неё для решения геополитических задач не осталось, очень мало, точнее. Она будет сейчас ускоряться", - считает Гольдарб.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тоже не верит в миролюбие США и Зеленского. Он в беседе с журналистом Александром Лазаревым обратил внимание на тот факт, что "никто абсолютно не дал чётких комментариев по поводу содержания встречи" Зеленского с Трампом. А это, по его мнению, "свидетельствует о том, что переговоры шли на темы очень даже щекотливые, которые не хотел бы Трамп озвучивать".Поэтому вряд ли можно говорить о каком-то продвижении к миру, сделал вывод Азаров.Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко обратил внимание на то, что заканчивается 40-дневный срок, за время которого Зеленский обещал усадить Путина за стол переговоров и принудить к миру. Раз не получилось, то Трамп может предложить продолжить мирный процесс с того места, где когда-то остановились.Что касается ужесточения санкций против РФ, предусматриваемого "пакетом Грэма*", то законопроект может быть принят, но работать не будет, предположил политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Тем временем продолжающаяся на Украине охота ТЦК на людей серьёзно накаляет атмосферу в обществе. И смена главкома ВСУ не снизит этот накал, ведь людей в украинской армии критически не хватает, бригады укомплектованы лишь на 40-50%. Ситуация на линии фронта остаётся тяжёлой для Киева, информирует популярный на Украине Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ."Позиция Генштаба остаётся прежней, необходимо понижать возраст мобилизации", - пишет тг-канал.Но изменения в процессе мобилизации при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом всё же есть, но далеко не в лучшую сторону. отметил в комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, проблемы с нехваткой личного состава в ВСУ стоят остро, попытки решить их за счёт наёмников из Колумбии провалились — остановить наступление российских войск не удалось.. Чтобы отловить достаточное количество людей, теперь на "охоту" выпустили нацистов из ультраправых организаций.А вот в РФ никаких предпосылок для мобилизации не видно, в основном эту "волну" подняли заявления Зеленского со ссылкой на украинскую разведку и заявления российских оппозиционеров, отметил Кость Бондаренко. Однако, по его словам, "в целом нет такой потребности у России, пока что ресурсов достаточно".Политолог подчеркнул, что в этой войне успех достигается не большим количеством людей, вообще Киев выставил больше солдат, чем РФ - "но Украина постепенно медленно отступает".Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что РФ будто бы готовит новую волну мобилизацию и после выборов в Госдуму призовёт не менее 500 тысяч резервистов. Комментируя это заявление, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что киевский диктатор "перебрал с дозой"."У нас нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ комплектования наших Вооружённых Сил — это добровольцы", - сказал он.На Украине к усилению мобилизации готовы, скажем так, далеко не все. Даже исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что рассчитывает на завершение конфликта до того момента, как его сыновья (девяти и одиннадцати лет) достигнут призывного возраста.Но простым людям предлагается умирать самим и отдавать на смерть своих сыновей. Страна пустеет, если война продолжится, то тогда, по мнению Николая Азарова, "через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется"."По моим подсчётам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого", - написал политик в своём Telegram-канале.Кстати, о Telegram. Как отметил Кость Бондаренко, вопрос о блокировке этого мессенджера - чуть ли не единственный, по которому Украина и Россия без долгих разговоров могут прийти к согласию. В Киеве не раз говорили о необходимости заблокировать детище Павла Дурова, а в РФ мессенджер реально замедляют, сам Дуров объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, ему в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности."Вот в ходе переговоров приедут там, условно говоря, Умеров и Мединский, пожмут друг другу руки и скажут: Украина и Россия соглашаются закрыть Telegram на своих территориях. Так что вот один пункт уже есть", - с ироний сказал Бондаренко, добавив, что "идиотизма хватает всюду".Политолог пояснил, что любой акт, направленный на запрет чего-либо, он считает идиотизмом в нынешних условиях - "потому что он не работает"."Не работает! Народ найдёт способ обходить тысячи преград для того, чтобы пользоваться теми же Telegram-каналами", - сказал Бондаренко.По его мнению, в России, в том числе и внутри ФСБ, есть две группы, которые борются между собой. Одни говорят — разрешить, они за легализацию интернет-пространства, другие говорят — запретить. И вот между этими двумя группами сейчас продолжится эта борьба.А капитализация Telegram в результате только вырастит, сделал прогноз политолог. Он подчеркнул, что считает глупостью закрывать любые соцсети - "это всё равно, что бежать с палкой против какого-нибудь торнадо и кричать, что - всё, мы его сейчас остановим, не разрешим, запретим".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать Подробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, москва, telegram, владимир зеленский, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, генштаб, максим гольдарб, эксперты