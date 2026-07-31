https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html
Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем
Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем - 31.07.2026 Украина.ру
Пора "закончить тему с Украиной" и договариваться по телеграм. Эксперты о будущем и неразумном настоящем
В экспертном сообществе обсуждают, какую "крышу" готовит себе на будущее Зеленский и чем за это заплатят простые украинцы. Думают и над тем, как Москва будет устранять возникающие риски, нужна ли мобилизация в России и стоит ли бороться с Telegram.
2026-07-31T06:00
2026-07-31T06:00
2026-07-31T06:00
эксклюзив
москва
telegram
владимир зеленский
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
генштаб
максим гольдарб
эксперты
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Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Миксим Гольдарб, комментируя встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, отметил, что оба они врут о своём стремлении к миру.Для Зеленского продолжение войны означает сохранение его жизни, денег и власти, он говорит о мире, точнее, о временном перемирии, но едет с этим почему-то в Вашингтон, а не в Москву. А Трамп легко - "в момент" - мог бы надавить на него, но не делает этого, исходя из своих соображений, Трампу "выгодно таким образом тягаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным", сказал политик в очередном выпуске своего видеоблога.Гольдарб подчеркнул, что в такой ситуации в проигравших остаётся Украина. А Зеленский, скорее всего, оставаться на Украине и не собирается, не зря он сейчас встречался с представителями американского военно-промышленного комплекса — именно ВПК может стать для него надёжной "крышей" в будущем, это "может обеспечить легализацию всего добытого через открытие солидных военных производств".Москва за визитом Зеленского в США внимательно следит и делает свои выводы. Очевидно, что ни Зеленский, ни Трамп не собираются пока поворачивать ситуацию к миру.Отметим, сам Трамп сообщил журналистам, что он сказал Зеленскому, что хочет закончить войну.Кроме того, зарубежные СМИ пишут о "воздушном перемирии", которое будто бы могут предложить России. Но, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, никакой конкретики нет, пока таких предложений не поступало.Да и перемирие — это ещё далеко не мир, отметил Гольдарб. По его мнению, Россия понимает все риски — например, риск того, что на территорию Украины могут зайти иностранные контингенты. А обстрел натовского контингента вполне может повлечь конфликт РФ со всем НАТО. В Москве этого не хотят. Поэтому РФ "и в этом смысле будет торопиться закончить тему с Украиной".Политик напомнил, что в России скоро выборы, и правящей партии необходимо представить обществу победы, поэтому август будет жарким для Украины (для киевского режима — ред.).Дело, конечно, не только в выборах."Россия видит, понимает сегодня, что Украина в нынешнем её виде — страшная угроза. И понимает, что времени у неё для решения геополитических задач не осталось, очень мало, точнее. Она будет сейчас ускоряться", - считает Гольдарб.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тоже не верит в миролюбие США и Зеленского. Он в беседе с журналистом Александром Лазаревым обратил внимание на тот факт, что "никто абсолютно не дал чётких комментариев по поводу содержания встречи" Зеленского с Трампом. А это, по его мнению, "свидетельствует о том, что переговоры шли на темы очень даже щекотливые, которые не хотел бы Трамп озвучивать".Поэтому вряд ли можно говорить о каком-то продвижении к миру, сделал вывод Азаров.Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко обратил внимание на то, что заканчивается 40-дневный срок, за время которого Зеленский обещал усадить Путина за стол переговоров и принудить к миру. Раз не получилось, то Трамп может предложить продолжить мирный процесс с того места, где когда-то остановились.Что касается ужесточения санкций против РФ, предусматриваемого "пакетом Грэма*", то законопроект может быть принят, но работать не будет, предположил политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Тем временем продолжающаяся на Украине охота ТЦК на людей серьёзно накаляет атмосферу в обществе. И смена главкома ВСУ не снизит этот накал, ведь людей в украинской армии критически не хватает, бригады укомплектованы лишь на 40-50%. Ситуация на линии фронта остаётся тяжёлой для Киева, информирует популярный на Украине Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ."Позиция Генштаба остаётся прежней, необходимо понижать возраст мобилизации", - пишет тг-канал.Но изменения в процессе мобилизации при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом всё же есть, но далеко не в лучшую сторону. отметил в комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, проблемы с нехваткой личного состава в ВСУ стоят остро, попытки решить их за счёт наёмников из Колумбии провалились — остановить наступление российских войск не удалось.. Чтобы отловить достаточное количество людей, теперь на "охоту" выпустили нацистов из ультраправых организаций.А вот в РФ никаких предпосылок для мобилизации не видно, в основном эту "волну" подняли заявления Зеленского со ссылкой на украинскую разведку и заявления российских оппозиционеров, отметил Кость Бондаренко. Однако, по его словам, "в целом нет такой потребности у России, пока что ресурсов достаточно".Политолог подчеркнул, что в этой войне успех достигается не большим количеством людей, вообще Киев выставил больше солдат, чем РФ - "но Украина постепенно медленно отступает".Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что РФ будто бы готовит новую волну мобилизацию и после выборов в Госдуму призовёт не менее 500 тысяч резервистов. Комментируя это заявление, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что киевский диктатор "перебрал с дозой"."У нас нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ комплектования наших Вооружённых Сил — это добровольцы", - сказал он.На Украине к усилению мобилизации готовы, скажем так, далеко не все. Даже исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что рассчитывает на завершение конфликта до того момента, как его сыновья (девяти и одиннадцати лет) достигнут призывного возраста.Но простым людям предлагается умирать самим и отдавать на смерть своих сыновей. Страна пустеет, если война продолжится, то тогда, по мнению Николая Азарова, "через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется"."По моим подсчётам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого", - написал политик в своём Telegram-канале.Кстати, о Telegram. Как отметил Кость Бондаренко, вопрос о блокировке этого мессенджера - чуть ли не единственный, по которому Украина и Россия без долгих разговоров могут прийти к согласию. В Киеве не раз говорили о необходимости заблокировать детище Павла Дурова, а в РФ мессенджер реально замедляют, сам Дуров объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, ему в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности."Вот в ходе переговоров приедут там, условно говоря, Умеров и Мединский, пожмут друг другу руки и скажут: Украина и Россия соглашаются закрыть Telegram на своих территориях. Так что вот один пункт уже есть", - с ироний сказал Бондаренко, добавив, что "идиотизма хватает всюду".Политолог пояснил, что любой акт, направленный на запрет чего-либо, он считает идиотизмом в нынешних условиях - "потому что он не работает"."Не работает! Народ найдёт способ обходить тысячи преград для того, чтобы пользоваться теми же Telegram-каналами", - сказал Бондаренко.По его мнению, в России, в том числе и внутри ФСБ, есть две группы, которые борются между собой. Одни говорят — разрешить, они за легализацию интернет-пространства, другие говорят — запретить. И вот между этими двумя группами сейчас продолжится эта борьба.А капитализация Telegram в результате только вырастит, сделал прогноз политолог. Он подчеркнул, что считает глупостью закрывать любые соцсети - "это всё равно, что бежать с палкой против какого-нибудь торнадо и кричать, что - всё, мы его сейчас остановим, не разрешим, запретим".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать Подробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, москва, telegram, владимир зеленский, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, генштаб, максим гольдарб, эксперты
Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Миксим Гольдарб, комментируя встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, отметил, что оба они врут о своём стремлении к миру.
Для Зеленского продолжение войны означает сохранение его жизни, денег и власти, он говорит о мире, точнее, о временном перемирии, но едет с этим почему-то в Вашингтон, а не в Москву. А Трамп легко - "в момент" - мог бы надавить на него, но не делает этого, исходя из своих соображений, Трампу "выгодно таким образом тягаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным", сказал политик в очередном выпуске своего видеоблога.
Гольдарб подчеркнул, что в такой ситуации в проигравших остаётся Украина. А Зеленский, скорее всего, оставаться на Украине и не собирается, не зря он сейчас встречался с представителями американского военно-промышленного комплекса — именно ВПК может стать для него надёжной "крышей" в будущем, это "может обеспечить легализацию всего добытого через открытие солидных военных производств".
Москва за визитом Зеленского в США внимательно следит и делает свои выводы. Очевидно, что ни Зеленский, ни Трамп не собираются пока поворачивать ситуацию к миру.
Отметим, сам Трамп сообщил журналистам, что он сказал Зеленскому, что хочет закончить войну.
Кроме того, зарубежные СМИ пишут о "воздушном перемирии", которое будто бы могут предложить России. Но, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, никакой конкретики нет, пока таких предложений не поступало.
Да и перемирие — это ещё далеко не мир, отметил Гольдарб. По его мнению, Россия понимает все риски — например, риск того, что на территорию Украины могут зайти иностранные контингенты. А обстрел натовского контингента вполне может повлечь конфликт РФ со всем НАТО. В Москве этого не хотят. Поэтому РФ "и в этом смысле будет торопиться закончить тему с Украиной".
Политик напомнил, что в России скоро выборы, и правящей партии необходимо представить обществу победы, поэтому август будет жарким для Украины (для киевского режима — ред.).
Дело, конечно, не только в выборах.
"Россия видит, понимает сегодня, что Украина в нынешнем её виде — страшная угроза. И понимает, что времени у неё для решения геополитических задач не осталось, очень мало, точнее. Она будет сейчас ускоряться", - считает Гольдарб.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тоже не верит в миролюбие США и Зеленского. Он в беседе с журналистом Александром Лазаревым обратил внимание на тот факт, что "никто абсолютно не дал чётких комментариев по поводу содержания встречи" Зеленского с Трампом. А это, по его мнению, "свидетельствует о том, что переговоры шли на темы очень даже щекотливые, которые не хотел бы Трамп озвучивать".
Поэтому вряд ли можно говорить о каком-то продвижении к миру, сделал вывод Азаров.
Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко обратил внимание на то, что заканчивается 40-дневный срок, за время которого Зеленский обещал усадить Путина за стол переговоров и принудить к миру. Раз не получилось, то Трамп может предложить продолжить мирный процесс с того места, где когда-то остановились.
Что касается ужесточения санкций против РФ, предусматриваемого "пакетом Грэма*", то законопроект может быть принят, но работать не будет, предположил политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Тем временем продолжающаяся на Украине охота ТЦК на людей серьёзно накаляет атмосферу в обществе. И смена главкома ВСУ не снизит этот накал, ведь людей в украинской армии критически не хватает, бригады укомплектованы лишь на 40-50%. Ситуация на линии фронта остаётся тяжёлой для Киева, информирует популярный на Украине Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ.
"Позиция Генштаба остаётся прежней, необходимо понижать возраст мобилизации", - пишет тг-канал.
Но изменения в процессе мобилизации при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом
всё же есть, но далеко не в лучшую сторону. отметил в комментарии
для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
. По его словам, проблемы с нехваткой личного состава в ВСУ стоят остро, попытки решить их за счёт наёмников из Колумбии провалились — остановить наступление российских войск не удалось.. Чтобы отловить достаточное количество людей, теперь на "охоту" выпустили нацистов из ультраправых организаций.
А вот в РФ никаких предпосылок для мобилизации не видно, в основном эту "волну" подняли заявления Зеленского со ссылкой на украинскую разведку и заявления российских оппозиционеров, отметил Кость Бондаренко. Однако, по его словам, "в целом нет такой потребности у России, пока что ресурсов достаточно".
Политолог подчеркнул, что в этой войне успех достигается не большим количеством людей, вообще Киев выставил больше солдат, чем РФ - "но Украина постепенно медленно отступает".
Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что РФ будто бы готовит новую волну мобилизацию и после выборов в Госдуму призовёт не менее 500 тысяч резервистов. Комментируя это заявление, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что киевский диктатор "перебрал с дозой".
"У нас нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ комплектования наших Вооружённых Сил — это добровольцы", - сказал он.
На Украине к усилению мобилизации готовы, скажем так, далеко не все. Даже исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что рассчитывает на завершение конфликта до того момента, как его сыновья (девяти и одиннадцати лет) достигнут призывного возраста.
Но простым людям предлагается умирать самим и отдавать на смерть своих сыновей. Страна пустеет, если война продолжится, то тогда, по мнению Николая Азарова, "через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется".
"По моим подсчётам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого", - написал политик в своём Telegram-канале.
Кстати, о Telegram. Как отметил Кость Бондаренко, вопрос о блокировке этого мессенджера - чуть ли не единственный, по которому Украина и Россия без долгих разговоров могут прийти к согласию. В Киеве не раз говорили о необходимости заблокировать детище Павла Дурова, а в РФ мессенджер реально замедляют, сам Дуров объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, ему в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
"Вот в ходе переговоров приедут там, условно говоря, Умеров и Мединский, пожмут друг другу руки и скажут: Украина и Россия соглашаются закрыть Telegram на своих территориях. Так что вот один пункт уже есть", - с ироний сказал Бондаренко, добавив, что "идиотизма хватает всюду".
Политолог пояснил, что любой акт, направленный на запрет чего-либо, он считает идиотизмом в нынешних условиях - "потому что он не работает".
"Не работает! Народ найдёт способ обходить тысячи преград для того, чтобы пользоваться теми же Telegram-каналами", - сказал Бондаренко.
По его мнению, в России, в том числе и внутри ФСБ, есть две группы, которые борются между собой. Одни говорят — разрешить, они за легализацию интернет-пространства, другие говорят — запретить. И вот между этими двумя группами сейчас продолжится эта борьба.
А капитализация Telegram в результате только вырастит, сделал прогноз политолог. Он подчеркнул, что считает глупостью закрывать любые соцсети - "это всё равно, что бежать с палкой против какого-нибудь торнадо и кричать, что - всё, мы его сейчас остановим, не разрешим, запретим".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов