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Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет

Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет - 31.07.2026 Украина.ру

Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет

Бюрократия Евросоюза препятствует расширению производства украинских ракет в Европе, заявили в руководстве киевской компании Fire Point. Об этом 29 июля заявила изданию Euractiv гендиректор украинского производителя вооружений Ирина Терех

2026-07-31T13:40

2026-07-31T13:40

2026-07-31T13:44

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"Мы получаем множество запросов от различных правительств о локализации нашего производства в этих странах", — заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех. По её мнению, "большинство европейских стран заинтересованы" в развитии такого производства, но мешает этому чиновничество Евросоюза."Европейская бюрократия представляет собой большую угрозу для обороны Европы, чем русские. С русскими можно иметь дело с ракетами и беспилотниками, но как бороться с европейской бюрократией?" — спросила Терех.По её словам, украинский производитель ракет создаст завод по производству твердотопливных ракет для крылатых ракет Flamingo на Украине в 4-5 раз быстрее, чем в Бельгии.Терех сообщила, что Fire Point обсуждает совместные предприятия с европейскими компаниями, ориентированные на производство комплектующих. Украинская компания также работает над проектом Freya, целью которого является создание системы противоракетной обороны ЕС совместно с девятью европейскими странами для замещения дефицита американских систем Patriot.Fire Point намерена производить ракеты, а европейские партнеры внесут свой вклад, предоставив возможности по радарам и системам управления и контроля. Это предложение обсуждалось на недавней встрече "Коалиции желающих" в Париже."Для этого нам нужен "зеленый коридор" от каждой страны, входящей в эту антибаллистическую коалицию, чтобы сократить бюрократические препоны для компаний, участвующих в проекте "Фрейя", — отметила Терех. - Мы хотим, чтобы они сосредоточились на поставке нам радаров и других компонентов и тратили меньше времени на борьбу с экспортными лицензиями и прочей бюрократической волокитой".В публикации отмечена русофобская направленность работы киевской компании в условиях необъявленной войны."Я с нетерпением жду, когда мы выиграем войну и разрушим Российскую империю, и сможем сосредоточиться на созидании, а не на разрушении", — сказала Терех. Компания Fire Point фигурирует в коррупционных скандалах. Помимо связей с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем и британскими разработчиками ракет, компания также отметилась в освоении бюджетных денег по линии Минобороны Украины. Ранее на эту тему: Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*Накануне в новостях: Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантрыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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