Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет - 31.07.2026 Украина.ру
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Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет
Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет - 31.07.2026 Украина.ру
Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет
Бюрократия Евросоюза препятствует расширению производства украинских ракет в Европе, заявили в руководстве киевской компании Fire Point. Об этом 29 июля заявила изданию Euractiv гендиректор украинского производителя вооружений Ирина Терех
2026-07-31T13:40
2026-07-31T13:44
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ракеты
дальнобойные ракеты
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"Мы получаем множество запросов от различных правительств о локализации нашего производства в этих странах", — заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех. По её мнению, "большинство европейских стран заинтересованы" в развитии такого производства, но мешает этому чиновничество Евросоюза."Европейская бюрократия представляет собой большую угрозу для обороны Европы, чем русские. С русскими можно иметь дело с ракетами и беспилотниками, но как бороться с европейской бюрократией?" — спросила Терех.По её словам, украинский производитель ракет создаст завод по производству твердотопливных ракет для крылатых ракет Flamingo на Украине в 4-5 раз быстрее, чем в Бельгии.Терех сообщила, что Fire Point обсуждает совместные предприятия с европейскими компаниями, ориентированные на производство комплектующих. Украинская компания также работает над проектом Freya, целью которого является создание системы противоракетной обороны ЕС совместно с девятью европейскими странами для замещения дефицита американских систем Patriot.Fire Point намерена производить ракеты, а европейские партнеры внесут свой вклад, предоставив возможности по радарам и системам управления и контроля. Это предложение обсуждалось на недавней встрече "Коалиции желающих" в Париже."Для этого нам нужен "зеленый коридор" от каждой страны, входящей в эту антибаллистическую коалицию, чтобы сократить бюрократические препоны для компаний, участвующих в проекте "Фрейя", — отметила Терех. - Мы хотим, чтобы они сосредоточились на поставке нам радаров и других компонентов и тратили меньше времени на борьбу с экспортными лицензиями и прочей бюрократической волокитой".В публикации отмечена русофобская направленность работы киевской компании в условиях необъявленной войны."Я с нетерпением жду, когда мы выиграем войну и разрушим Российскую империю, и сможем сосредоточиться на созидании, а не на разрушении", — сказала Терех. Компания Fire Point фигурирует в коррупционных скандалах. Помимо связей с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем и британскими разработчиками ракет, компания также отметилась в освоении бюджетных денег по линии Минобороны Украины. Ранее на эту тему: Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*Накануне в новостях: Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантрыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, киев, владимир зеленский, ес, бельгия, тимур миндич, ракеты, дальнобойные ракеты, впк, оружие, милитаризация, минобороны украины, русофобия, мир без границ
Новости, Европа, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Бельгия, Тимур Миндич, ракеты, дальнобойные ракеты, ВПК, оружие, милитаризация, Минобороны Украины, Русофобия, Мир без границ

Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет

13:40 31.07.2026 (обновлено: 13:44 31.07.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / terekhhh
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / terekhhh
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Бюрократия Евросоюза препятствует расширению производства украинских ракет в Европе, заявили в руководстве киевской компании Fire Point. Об этом 29 июля заявила изданию Euractiv гендиректор украинского производителя вооружений Ирина Терех
"Мы получаем множество запросов от различных правительств о локализации нашего производства в этих странах", — заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех.
По её мнению, "большинство европейских стран заинтересованы" в развитии такого производства, но мешает этому чиновничество Евросоюза.
"Европейская бюрократия представляет собой большую угрозу для обороны Европы, чем русские. С русскими можно иметь дело с ракетами и беспилотниками, но как бороться с европейской бюрократией?" — спросила Терех.
По её словам, украинский производитель ракет создаст завод по производству твердотопливных ракет для крылатых ракет Flamingo на Украине в 4-5 раз быстрее, чем в Бельгии.
Терех сообщила, что Fire Point обсуждает совместные предприятия с европейскими компаниями, ориентированные на производство комплектующих. Украинская компания также работает над проектом Freya, целью которого является создание системы противоракетной обороны ЕС совместно с девятью европейскими странами для замещения дефицита американских систем Patriot.
Fire Point намерена производить ракеты, а европейские партнеры внесут свой вклад, предоставив возможности по радарам и системам управления и контроля. Это предложение обсуждалось на недавней встрече "Коалиции желающих" в Париже.
"Для этого нам нужен "зеленый коридор" от каждой страны, входящей в эту антибаллистическую коалицию, чтобы сократить бюрократические препоны для компаний, участвующих в проекте "Фрейя", — отметила Терех. - Мы хотим, чтобы они сосредоточились на поставке нам радаров и других компонентов и тратили меньше времени на борьбу с экспортными лицензиями и прочей бюрократической волокитой".
В публикации отмечена русофобская направленность работы киевской компании в условиях необъявленной войны.
"Я с нетерпением жду, когда мы выиграем войну и разрушим Российскую империю, и сможем сосредоточиться на созидании, а не на разрушении", — сказала Терех.
Компания Fire Point фигурирует в коррупционных скандалах. Помимо связей с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем и британскими разработчиками ракет, компания также отметилась в освоении бюджетных денег по линии Минобороны Украины.
Ранее на эту тему: Фёдорова обвинили в лоббировании производителя дронов Skyfall и связях с Коломойским*
Накануне в новостях: Украинцы высмеяли производителя "Фламинго" за русофобские мантры
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