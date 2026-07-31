https://ukraina.ru/20260731/vyzhivanie-kak-diktator-bez-vyborov-pytaetsya-uderzhatsya-u-vlasti-khronika-sobytiy-na-utro-31-iyulya--1082016134.html

Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля

Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру

Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля

Британский журналист предупреждает о риске глобальной войны из-за отчаяния Владимира Зеленского. Между тем Вашингтон не спешит с лицензией на Patriot для Киева. Президент США Дональд Трамп объявляет о соглашении ХАМАС на полное разоружение в Газе

2026-07-31T09:20

2026-07-31T09:20

2026-07-31T09:20

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"Диктатор без выборов" готов втянуть мир в глобальную войну Владимир Зеленский, оказавшись на грани политического исчезновения, готов втянуть мир в глобальную войну ради сохранения собственной власти. Такое мнение высказал британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture, которую цитирует издание "Царьград".По мнению автора, глава киевского режима предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые ни Киеву, ни украинскому народу не помогут, но лишь ускорят глобальную эскалацию. Джей отмечает, что Зеленский готов пожертвовать миллионами жизней и безопасностью всего мира ради того, чтобы остаться у руля.Результаты последних социологических исследований подтверждают критическое падение рейтинга украинского лидера. Согласно данным компании Ipsos, популярность Зеленского стремительно обвалилась — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов* и даже известный боксер Александр Усик сегодня пользуются большим доверием у украинцев, чем действующий президент.Тем временем президент США Дональд Трамп уже открыто назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг упал до 4%. Этот показатель, если он соответствует действительности, делает главу киевского режима одним из самых непопулярных политиков в мире.От ракет — к дипломатииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация пока не приняла решения о передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times американский лидер подчеркнул, что речь идет о "совершенно исключительном оружии", и Вашингтон намерен проявлять осторожность в вопросах лицензирования.При этом президент США подчеркнул, что его главным приоритетом остается завершение конфликта на Украине. "Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира", — сказал он.Трамп также сообщил, что в ближайшие дни Украину впервые посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Детали их поездки не раскрываются, однако, по всей видимости, речь пойдет о новых дипломатических контактах на фоне продолжающегося конфликта.Напомним, что на прошлой неделе Трамп уже встречался с Зеленским в Белом доме. Итоги той встречи остаются закрытыми для прессы, однако, судя по сегодняшним заявлениям, Вашингтон не спешит расширять военно-техническое сотрудничество с Киевом.Между тем, как стало известно, НАТО не смогло запустить передачу оружия американского производства Украине по программе PURL. Причиной стало то, что американская сторона была занята обеспечением собственной боеготовности. "Историческая сделка" по ГазеДональд Трамп объявил о достижении "исторического" соглашения между Советом мира и палестинской группировкой ХАМАС о полном разоружении боевиков в секторе Газа. Как сообщается в заявлении американского лидера, размещенном в соцсети Truth Social, соглашение также предусматривает разоружение всех других вооруженных формирований в анклаве."Это монументальный шаг к прочному миру и безопасности", — подчеркнул Трамп. По его словам, достигнутая договоренность позволит Газе перейти под управление нового палестинского правительства, действующего в сотрудничестве с Советом мира, а Израиль получит гарантии безопасности, поскольку анклав больше не будет служить плацдармом для террористических атак.Глава Белого дома назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Он также уточнил, что по мере разоружения израильские силы будут отводиться, а безопасность в Газе обеспечат международные стабилизационные силы совместно с новой палестинской полицией.Трамп поблагодарил посредников — Египет, Катар и Турцию — за содействие в достижении соглашения.В то же время телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС пока официально не подтвердил заявление Трампа. Однако в распоряжение журналистов попал документ соглашения, который, по их данным, был согласован группировкой.Источники Axios уточняют, что в Белом доме и Совете мира ожидали подписания соглашения в ближайшие дни. Один из участников переговоров по Газе рассказал, что в последние месяцы администрация Трампа и Совет мира целенаправленно перекрывали каналы финансирования ХАМАС. В апреле, ХАМАС уже заявлял о готовности сдать тысячи автоматов и другого оружия, принадлежащих его полиции и службам внутренней безопасности. В начале июля группировка объявила о роспуске своего правительства в Газе и подготовке к передаче власти техническому комитету при поддержке ООН. Тогда ХАМАС не уточнял, готова ли она полностью разоружиться, однако назвал этот шаг подтверждением приверженности восстановлению анклава.Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении продолжаются ожесточенные бои за Николайполье, а также зачистка территории между ним и Константиновкой. На южных окраинах Дружковки идут тяжелые бои — российские подразделения теснят противника, создавая условия для дальнейшего продвижения.На Краснолиманском направлении российские войска подавляют последние очаги сопротивления в городе. Противник пытается контратаковать на участке Карповка — Катериновка, однако все попытки ВСУ восстановить положение успешно отражаются.На Добропольском направлении Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское. Российские войска продолжают наступление в сторону Водянского, расширяя зону контроля и создавая угрозу для логистических цепочек противника.На Днепровском направлении российские подразделения расширяют зону контроля западнее Благодатного. Противник активно перебрасывает диверсионно-разведывательные группы, однако большая часть из них уничтожается артиллерией и ударными беспилотниками еще на подступах к позициям ВС РФ.* внесён в перечень террористов и экстремистов в России.

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