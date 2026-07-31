ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области - 31.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области - 31.07.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщило Минобороны РФ, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T13:55
2026-07-31T14:29
сво
спецоперация
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области."Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - объяснили в ведомстве. Там же рассказали, что за минувшую неделю россияне нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.О других успехах ВС РФ - в материале 200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина.ру

ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области

13:55 31.07.2026 (обновлено: 14:29 31.07.2026)
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщило Минобороны РФ, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области.
"Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - объяснили в ведомстве.
Там же рассказали, что за минувшую неделю россияне нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.
В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
О других успехах ВС РФ - в материале 200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля на сайте Украина.ру.
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