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ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области - 31.07.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщило Минобороны РФ, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T13:55
2026-07-31T13:55
2026-07-31T14:29
сво
спецоперация
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина.ру
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Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области."Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - объяснили в ведомстве. Там же рассказали, что за минувшую неделю россияне нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.О других успехах ВС РФ - в материале 200 уничтоженных заправок — новая реальность Украины. Фронтовые новости 31 июля на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина.ру
ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
13:55 31.07.2026 (обновлено: 14:29 31.07.2026)
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР, сообщило Минобороны РФ, передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области.
"Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - объяснили в ведомстве.
Там же рассказали, что за минувшую неделю россияне нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.
В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.