https://ukraina.ru/20260731/nenadezhnyy-zelenskiy-provaly-vsu-zamalchivanie-prestupleniy-kieva-khronika-sobytiy-na-1300-31-iyulya-1082027590.html

Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля

Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру

Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля

Нетаньяху мог отказаться от встречи с Зеленским из-за его ненадежности. ВС РФ уничтожают противника и технику. Западные СМИ намерено замалчивают тему покушения на украинского бизнесмена в Монако

2026-07-31T13:00

2026-07-31T13:00

2026-07-31T13:00

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В начале недели Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у американского лидера состоялась встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо". Позже издание Haaretz со ссылкой на источники подчеркнуло, что премьер Израиля отказался встречаться с Зеленским.Научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в пятницу отметил, что Нетаньяху мог так поступить, потому что считает Зеленского ненадежным, передает Lenta.ru.Лукьянов пояснил, что в 2025 году Украина обвиняла израильские компании в помощи России обходить санкции, в том числе против ее продовольственного экспорта.Эксперт отметил, что такое поведение Киева привело к скандалу и разбирательству, от которого пострадали многие из израильской элиты.Кроме того, отношения стран осложнил зерновой кризис. Весной 2026 года Зеленский жестко обвинил Израиль в закупке зерна, которое, по утверждениям украинской стороны, было вывезено с подконтрольных России территорий. Киев в ультимативной форме потребовал от Иерусалима арестовать суда и конфисковать груз, задействовав для давления на израильские власти рычаги Европейского союза.Однако в Израиле к этим обвинениям отнеслись скептически, посчитав их чрезмерно политизированными. Для государства, импортирующего до 90 процентов пшеницы, Россия исторически является ключевым и надежным поставщиком высококачественного продовольствия. В Иерусалиме подчеркнули, что международная торговля регулируется строгим международным правом, а не публичными заявлениями. Глава МИД Израиля Гидеон Саар прямо назвал действия Киева "твиттер-дипломатией", указав на отсутствие твердых юридических доказательств. Попытку Украины заблокировать критически важный для продовольственной безопасности Израиля торговый канал в канцелярии Нетаньяху сочли неуважением к суверенитету страны и вмешательством в ее внутренние дела.Провалы ВСУВ пятницу воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Киеве и Киевской области (в частности, в районе города Березань и в Вышгородском районе), в Одессе и временно оккупированном Запорожье. Мощный взрыв также раздался в Хмельницком на западе Украины, над городом поднимается дым.БПЛА били по Харькову, Одессе, по целям в Шостке Сумской области, по Сумам. Кроме того, "Герани" нанесли удар по целям в Богодухове Харьковской области, атаковали цели в Винницкой области и оккупированном Славянске.Под Харьковом был атакован почтовый терминал, посетовали власти.Также стало известно о прилете по терминалу "Новой Почты" в Гайсине Винницкой области.ВС РФ уничтожили более 200 автозаправочных станций на Украине, рассказал член Харьковского облсовета Александр Скорик, передает Financial Times. По его словам, по меньшей мере 80 из них находилось в Харьковской области. Он также заявил, что была атакована последняя заправочная станция на трассе на Киев, хотя другие чиновники это опровергли.Минобороны России позже информировало, что армия России ночью продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем южнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший военный груз для ВСУ.Российские военные освободили село Веровка в Харьковской области. Освобождение села не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя.Российская армия взяла под контроль населенный пункт Стенки в ДНР.Бойцы группировки "Запад" сбили три БПЛА "Лютый" из зенитной установки ЗУ-23.Армия России за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.Российская группировка войск "Запад" на неделе продолжила улучшать положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли более 1500 военных, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" за неделю составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.ВСУ потеряли более 1290 военных, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр", освободив пять населенных пунктов в ДНР, уничтожили за неделю более 2510 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Замалчивание преступлений КиеваБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что французские СМИ намеренно замалчивают тему покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, так как на Западе не хотят обвинять Украину ни в чем плохом."Общался с коллегой из Франции, журналистом французским... Он сказал, что после того, как первые сообщения прошли про взрыв, то естественно, никуда не денешься, горячая новость (СМИ писали об этом - ред.). А потом все, потом во французских СМИ эта тема сошла на ноль", - сказал Прозоров.По словам экс-сотрудника СБУ, замалчиванию темы покушения есть две основные причины. Первая заключается в том, что в Европе тщательно поддерживается образ Украины как "хорошей" страны - ее нельзя ни в чем обвинять.Вторая же причина, по мнению Прозорова, заключается в самом государстве Монако. Это тихая гавань для капиталов, для богатых людей, и этой тихой гавани абсолютно не нужен имидж государства, где происходят теракты, считает он.В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. Пострадавший обвинил в причастности к покушению на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.Подробнее - в материале Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, украина, киев, россия, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, василий прозоров, сбу, вооруженные силы украины, всу, вс рф, провал, потери всу, воздушная тревога, взрыв, сша, мид