https://ukraina.ru/20260731/iz-pank-barabanschits-i-prorabov-v-nochnye-vedmy-chtoby-letat-na-dronakh-v-zone-svo-1082033210.html

Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО

Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО - 31.07.2026 Украина.ру

Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО

Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий... Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T14:02

2026-07-31T14:02

2026-07-31T14:02

видео

новороссия

александр чаленко

ночные ведьмы

барс-сармат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082033079_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_e2b2e607c1bd818ebdecef0ccb6f5f26.png

Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий отряд "Ночные ведьмы", созданный ЦСН "Барс-Сармат". Их позывные "Рыжик" и "Сэнди". Первая на гражданке была барабанщицей в панк-группе, а вторая – прорабом. Их наставница – начальник расчета с позывным "Соболь" довольна молодым пополнением, потому что у подчиненных ей девушек есть настойчивость, хорошая моторика и полное отсутствие географического кретинизма. Уже через месяц девчонки отправятся на линию боевого соприкосновения, чтобы своими дронами кошмарить бандеровцев.

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новороссия, александр чаленко, ночные ведьмы, барс-сармат, видео