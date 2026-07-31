https://ukraina.ru/20260731/iz-pank-barabanschits-i-prorabov-v-nochnye-vedmy-chtoby-letat-na-dronakh-v-zone-svo-1082033210.html
Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО
Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО - 31.07.2026 Украина.ру
Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО
Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий... Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T14:02
2026-07-31T14:02
2026-07-31T14:02
видео
новороссия
александр чаленко
ночные ведьмы
барс-сармат
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Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий отряд "Ночные ведьмы", созданный ЦСН "Барс-Сармат". Их позывные "Рыжик" и "Сэнди". Первая на гражданке была барабанщицей в панк-группе, а вторая – прорабом. Их наставница – начальник расчета с позывным "Соболь" довольна молодым пополнением, потому что у подчиненных ей девушек есть настойчивость, хорошая моторика и полное отсутствие географического кретинизма. Уже через месяц девчонки отправятся на линию боевого соприкосновения, чтобы своими дронами кошмарить бандеровцев.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новороссия, александр чаленко, ночные ведьмы, барс-сармат, видео
Видео, Новороссия, Александр Чаленко, Ночные ведьмы, Барс-Сармат
Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с девушками, которые прибыли в Новороссию в зону СВО, чтобы вступить в добровольческий отряд "Ночные ведьмы", созданный ЦСН "Барс-Сармат".
Их позывные "Рыжик" и "Сэнди". Первая на гражданке была барабанщицей в панк-группе, а вторая – прорабом. Их наставница – начальник расчета с позывным "Соболь" довольна молодым пополнением, потому что у подчиненных ей девушек есть настойчивость, хорошая моторика и полное отсутствие географического кретинизма.
Уже через месяц девчонки отправятся на линию боевого соприкосновения, чтобы своими дронами кошмарить бандеровцев.