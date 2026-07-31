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Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха

Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха - 31.07.2026 Украина.ру

Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха

Емельян (Омэлян) Иванович Волох – типичный пример метаний социально активной личности во времена Гражданской войны. Он успел побывать штабс-капитаном Русской императорской армии, потом стал петлюровцем, перебежал в большевикам и закономерно окончил свой путь в расстрельном подвале НКВД

2026-07-31T08:00

2026-07-31T08:00

2026-07-31T08:00

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Волох родился 31 июля 1886 года на Кубани. Его родители переселились туда из Харьковской губернии незадолго до его рождения. Через несколько лет, когда умерла мать Волоха, он с братьями и отцом вернулся в родную деревню Белоцерковка.На современной карте Украины её не найти, потому что с момента революции она переименовывалась трижды. В 1918 года она стала Первомайском, в 2016 году село переименовали в Травневое, сейчас – опять Первомайск Сватовского района ЛНР.Будущий атаман учился в церковно-приходском училище, где у него открылся талант к живописи. После окончания учёбы он уехал в Харьков, где подрабатывал художником-оформителем. По неизвестной причине он вскоре покинул город и уехал в Лоскутовку (сейчас – ЛНР), где работал на шахте.Отслужив в армии, Волох некоторое время работал грузчиком, пока окончательно не решил посвятить себя живописи. Он вернулся в Харьков, где поступил в местное художественное училище. Причем его способности сочли настолько выдающимися, что выделили стипендию на весь срок обучения.Возглавлял училище ученик Репина Александр Любимов. В училище Волох совсем немного разминулся с самым знаменитым его выпускником — будущим советским соцреалистом Дейнекой.Окончить учебу Волоху помешала начавшаяся Первая Мировая война. Он был мобилизован в армию и отправлен в школу прапорщиков.С 1915 года служил в 12-й Сибирской стрелковой дивизии, командовал ротой, участвовал в Брусиловском прорыве и в конце концов дослужился до звания штабс-капитана. В мае 1917 года, уже после февральской революции, Волох был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. К этому времени он уже активно участвовал в деятельности солдатского комитета полка.Волох занял радикально левые позиции, а его полк оказался одним из самых революционных. Уже к июню 1917 года полк стал неуправляемым, отказывался выполнять приказы и в конце концов было решено его расформировать. Сам Волох тем же летом выхлопотал себе комиссование и уехал с фронта в Харьков, где участвовал в украинизации местного запасного полка.В Харькове он окончательно ушел в политику и примкнул к левому крылу украинских эсеров. В начале 1918 года большевики подняли в Харькове восстание, разоружив полк Волоха. Сам он уехал в Полтаву, а его подчинённые в большинстве своем пополнили формировавшиеся тогда части Червонного казачества.В Полтаве он встал во главе добровольческого проукраинского отряда, вместе с которым ушёл от наступавших большевиков в Киев, где объединился с другим отрядом. Так окончательно сформировался Гайдамацкий кош, атаманом которого стал Петлюра. Кош делился на два полка: "черных" гайдамаков и "красных". Последних возглавлял Волох.Гайдамаки принимали активное участие в подавлении большевистского восстания на заводе "Арсенал". Позднее они покинули Киев при наступлении Муравьёва и вернулись уже после заключения Брестского мира. После переворота Скоропадского Волох, будучи левым эсером, отказался присягать гетману и ушёл со всех должностей, занимаясь подпольной работой.После свержения гетмана, в котором Волох принял посильное участие (разоружение гарнизона гетманской стражи) он вернулся к руководству гайдамаками.Волох практически до самого конца был верен Петлюре. В частности, именно он арестовал знаменитого Болбочана, которого Петлюра заподозрил в попытке военного переворота.Из-за лояльности Петлюре Волох даже пошел на грубое нарушение партийной дисциплины. Весной 1919 года украинские левые эсеры решили заключить союз с большевиками и перейти на их сторону. Волох, однако, с боями ушел в Румынию и транзитом через неё вернулся в УНР.Петлюра поручил Волоху заниматься организацией повстанцев на захваченных большевиками и белыми территориях. С этого момента Волох практически не принимал участия в боевых действиях.Летом 1919 года он возглавил Гайдамацкую бригаду, сформированную из пленных красноармейцев. Однако резкие политические маневры Петлюры привели к тому, что Волох вскоре взбунтовался. Галицкая армия перешла на сторону белых, сам Петлюра заключил союз с поляками. Этот манёвр был не понят атаманом.В отличие от галичан и Петлюры, Волох считал поляков и белых куда более опасными противниками, чем большевиков, поэтому настаивал, что армия УНР должна была заключить союз с РСФСР.Результатом размолвки стал мятеж Волоха. Его часть подняла красные флаги, переименовалась в Украинскую коммунистическую армию и прихватив петлюровскую казну, отправилась на переговоры с красными. Волох надеялся договориться о вхождении его части в состав РККА на правах союзной национальной армии.Такая авантюра могла состояться в 1918 году, когда большевики остро нуждались в союзниках. В конце 1919 года о таких соглашениях с почувствовавшими силу большевиками не могло быть и речи.Получив отказ красных, Волох попытался пройтись по тылам белых, чтобы набрать добровольцев, однако в результате потерпел серьезное поражение и, по сути, остался без армии. Остатки его частей серьёзной силы не представляли, и Волох стал куда сговорчивее.При посредничестве влиятельных боротьбистов (украинских левых эсеров) ему удалось договориться с большевиками о том, что бить его не будут, но больше никаких гарантий не дадут. То есть под трибунал его не отдадут и даже дадут какую-нибудь малозначительную должность, но ни о какой самостоятельности и речи быть не может.В итоге Волох несколько месяцев прослужил в штабе 12-й армии, а затем был направлен в Наркомзем УССР. Занимался он тем, что в составе агитационной бригады ездил по УССР и уговаривал крестьян не сопротивляться большевикам и не поддерживать разного рода повстанцев и атаманов.Дальнейшая работа Волоха была максимально далека от военного дела. Большевики ему откровенно не доверяли и давали совершенно малозначимую работу. Он успел поработать заведующим приемной большевика Петровского, служащим в Союзе украинских кооператоров и даже возглавлял комитет в профсоюзе украинских шофёров.В 1933 году Волоха арестовали и обвинили в членстве в Украинской военной организации (УВО). Сам он всё отрицал, тем не менее, ему дали 10 лет. В 1937 году про сидевшего в лагере Волоха снова вспомнили и по приговору "тройки" 3 ноября расстреляли за "буржуазный национализм".Судьба некоторых сослуживцев Волоха сложилась не в пример успешнее. Например, служивший в гайдамаках под его началом Владимир Сосюра, благополучно избежал репрессий и ещё в сталинскую эпоху стал одним из главных украинских советских поэтов.

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история, репрессии, гражданская война, история украины, харьков, полтава, симон петлюра, александр дейнека, нквд, ркка, унр, революция