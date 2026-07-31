Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха - 31.07.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260731/1032594592.html
Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха
Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха - 31.07.2026 Украина.ру
Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха
Емельян (Омэлян) Иванович Волох – типичный пример метаний социально активной личности во времена Гражданской войны. Он успел побывать штабс-капитаном Русской императорской армии, потом стал петлюровцем, перебежал в большевикам и закономерно окончил свой путь в расстрельном подвале НКВД
2026-07-31T08:00
2026-07-31T08:00
история
репрессии
гражданская война
история
история украины
харьков
полтава
симон петлюра
александр дейнека
нквд
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Волох родился 31 июля 1886 года на Кубани. Его родители переселились туда из Харьковской губернии незадолго до его рождения. Через несколько лет, когда умерла мать Волоха, он с братьями и отцом вернулся в родную деревню Белоцерковка.На современной карте Украины её не найти, потому что с момента революции она переименовывалась трижды. В 1918 года она стала Первомайском, в 2016 году село переименовали в Травневое, сейчас – опять Первомайск Сватовского района ЛНР.Будущий атаман учился в церковно-приходском училище, где у него открылся талант к живописи. После окончания учёбы он уехал в Харьков, где подрабатывал художником-оформителем. По неизвестной причине он вскоре покинул город и уехал в Лоскутовку (сейчас – ЛНР), где работал на шахте.Отслужив в армии, Волох некоторое время работал грузчиком, пока окончательно не решил посвятить себя живописи. Он вернулся в Харьков, где поступил в местное художественное училище. Причем его способности сочли настолько выдающимися, что выделили стипендию на весь срок обучения.Возглавлял училище ученик Репина Александр Любимов. В училище Волох совсем немного разминулся с самым знаменитым его выпускником — будущим советским соцреалистом Дейнекой.Окончить учебу Волоху помешала начавшаяся Первая Мировая война. Он был мобилизован в армию и отправлен в школу прапорщиков.С 1915 года служил в 12-й Сибирской стрелковой дивизии, командовал ротой, участвовал в Брусиловском прорыве и в конце концов дослужился до звания штабс-капитана. В мае 1917 года, уже после февральской революции, Волох был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. К этому времени он уже активно участвовал в деятельности солдатского комитета полка.Волох занял радикально левые позиции, а его полк оказался одним из самых революционных. Уже к июню 1917 года полк стал неуправляемым, отказывался выполнять приказы и в конце концов было решено его расформировать. Сам Волох тем же летом выхлопотал себе комиссование и уехал с фронта в Харьков, где участвовал в украинизации местного запасного полка.В Харькове он окончательно ушел в политику и примкнул к левому крылу украинских эсеров. В начале 1918 года большевики подняли в Харькове восстание, разоружив полк Волоха. Сам он уехал в Полтаву, а его подчинённые в большинстве своем пополнили формировавшиеся тогда части Червонного казачества.В Полтаве он встал во главе добровольческого проукраинского отряда, вместе с которым ушёл от наступавших большевиков в Киев, где объединился с другим отрядом. Так окончательно сформировался Гайдамацкий кош, атаманом которого стал Петлюра. Кош делился на два полка: "черных" гайдамаков и "красных". Последних возглавлял Волох.Гайдамаки принимали активное участие в подавлении большевистского восстания на заводе "Арсенал". Позднее они покинули Киев при наступлении Муравьёва и вернулись уже после заключения Брестского мира. После переворота Скоропадского Волох, будучи левым эсером, отказался присягать гетману и ушёл со всех должностей, занимаясь подпольной работой.После свержения гетмана, в котором Волох принял посильное участие (разоружение гарнизона гетманской стражи) он вернулся к руководству гайдамаками.Волох практически до самого конца был верен Петлюре. В частности, именно он арестовал знаменитого Болбочана, которого Петлюра заподозрил в попытке военного переворота.Из-за лояльности Петлюре Волох даже пошел на грубое нарушение партийной дисциплины. Весной 1919 года украинские левые эсеры решили заключить союз с большевиками и перейти на их сторону. Волох, однако, с боями ушел в Румынию и транзитом через неё вернулся в УНР.Петлюра поручил Волоху заниматься организацией повстанцев на захваченных большевиками и белыми территориях. С этого момента Волох практически не принимал участия в боевых действиях.Летом 1919 года он возглавил Гайдамацкую бригаду, сформированную из пленных красноармейцев. Однако резкие политические маневры Петлюры привели к тому, что Волох вскоре взбунтовался. Галицкая армия перешла на сторону белых, сам Петлюра заключил союз с поляками. Этот манёвр был не понят атаманом.В отличие от галичан и Петлюры, Волох считал поляков и белых куда более опасными противниками, чем большевиков, поэтому настаивал, что армия УНР должна была заключить союз с РСФСР.Результатом размолвки стал мятеж Волоха. Его часть подняла красные флаги, переименовалась в Украинскую коммунистическую армию и прихватив петлюровскую казну, отправилась на переговоры с красными. Волох надеялся договориться о вхождении его части в состав РККА на правах союзной национальной армии.Такая авантюра могла состояться в 1918 году, когда большевики остро нуждались в союзниках. В конце 1919 года о таких соглашениях с почувствовавшими силу большевиками не могло быть и речи.Получив отказ красных, Волох попытался пройтись по тылам белых, чтобы набрать добровольцев, однако в результате потерпел серьезное поражение и, по сути, остался без армии. Остатки его частей серьёзной силы не представляли, и Волох стал куда сговорчивее.При посредничестве влиятельных боротьбистов (украинских левых эсеров) ему удалось договориться с большевиками о том, что бить его не будут, но больше никаких гарантий не дадут. То есть под трибунал его не отдадут и даже дадут какую-нибудь малозначительную должность, но ни о какой самостоятельности и речи быть не может.В итоге Волох несколько месяцев прослужил в штабе 12-й армии, а затем был направлен в Наркомзем УССР. Занимался он тем, что в составе агитационной бригады ездил по УССР и уговаривал крестьян не сопротивляться большевикам и не поддерживать разного рода повстанцев и атаманов.Дальнейшая работа Волоха была максимально далека от военного дела. Большевики ему откровенно не доверяли и давали совершенно малозначимую работу. Он успел поработать заведующим приемной большевика Петровского, служащим в Союзе украинских кооператоров и даже возглавлял комитет в профсоюзе украинских шофёров.В 1933 году Волоха арестовали и обвинили в членстве в Украинской военной организации (УВО). Сам он всё отрицал, тем не менее, ему дали 10 лет. В 1937 году про сидевшего в лагере Волоха снова вспомнили и по приговору "тройки" 3 ноября расстреляли за "буржуазный национализм".Судьба некоторых сослуживцев Волоха сложилась не в пример успешнее. Например, служивший в гайдамаках под его началом Владимир Сосюра, благополучно избежал репрессий и ещё в сталинскую эпоху стал одним из главных украинских советских поэтов.
https://ukraina.ru/20250522/1046400233.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, репрессии, гражданская война, история украины, харьков, полтава, симон петлюра, александр дейнека, нквд, ркка, унр, революция
История, репрессии, гражданская война, История, история Украины, Харьков, Полтава, Симон Петлюра, Александр Дейнека, НКВД, РККА, УНР, революция

Метания соратника Петлюры. 140 лет со дня рождения Емельяна Волоха

08:00 31.07.2026
 
© Фото : Public domain / Перейти в фотобанкЕмельян Волох
Емельян Волох - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Public domain
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Евгений Антонюк
публицист
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Емельян (Омэлян) Иванович Волох – типичный пример метаний социально активной личности во времена Гражданской войны. Он успел побывать штабс-капитаном Русской императорской армии, потом стал петлюровцем, перебежал в большевикам и закономерно окончил свой путь в расстрельном подвале НКВД
Волох родился 31 июля 1886 года на Кубани. Его родители переселились туда из Харьковской губернии незадолго до его рождения. Через несколько лет, когда умерла мать Волоха, он с братьями и отцом вернулся в родную деревню Белоцерковка.
На современной карте Украины её не найти, потому что с момента революции она переименовывалась трижды. В 1918 года она стала Первомайском, в 2016 году село переименовали в Травневое, сейчас – опять Первомайск Сватовского района ЛНР.
Будущий атаман учился в церковно-приходском училище, где у него открылся талант к живописи. После окончания учёбы он уехал в Харьков, где подрабатывал художником-оформителем. По неизвестной причине он вскоре покинул город и уехал в Лоскутовку (сейчас – ЛНР), где работал на шахте.
Отслужив в армии, Волох некоторое время работал грузчиком, пока окончательно не решил посвятить себя живописи. Он вернулся в Харьков, где поступил в местное художественное училище. Причем его способности сочли настолько выдающимися, что выделили стипендию на весь срок обучения.
Возглавлял училище ученик Репина Александр Любимов. В училище Волох совсем немного разминулся с самым знаменитым его выпускником — будущим советским соцреалистом Дейнекой.
Петлюра коллаж - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
22 мая 2025, 08:00История
Петлюра и революция"Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. (…) Просто миф, порождённый на Украине в тумане страшного 18-го года… И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолённой злобой", – писал в "Белой гвардии" Михаил Булгаков
Окончить учебу Волоху помешала начавшаяся Первая Мировая война. Он был мобилизован в армию и отправлен в школу прапорщиков.
С 1915 года служил в 12-й Сибирской стрелковой дивизии, командовал ротой, участвовал в Брусиловском прорыве и в конце концов дослужился до звания штабс-капитана. В мае 1917 года, уже после февральской революции, Волох был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. К этому времени он уже активно участвовал в деятельности солдатского комитета полка.
Волох занял радикально левые позиции, а его полк оказался одним из самых революционных. Уже к июню 1917 года полк стал неуправляемым, отказывался выполнять приказы и в конце концов было решено его расформировать. Сам Волох тем же летом выхлопотал себе комиссование и уехал с фронта в Харьков, где участвовал в украинизации местного запасного полка.
© commons.wikimedia.orgЕмельян Волох (второй в первом ряду) и Симон Петлюра (четвёртый) среди руководителей Гайдамацкого коша Слободской Украины, 1918 год
Емельян Волох (второй в первом ряду) и Симон Петлюра (четвёртый) среди руководителей Гайдамацкого коша Слободской Украины, 1918 год - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© commons.wikimedia.org
Емельян Волох (второй в первом ряду) и Симон Петлюра (четвёртый) среди руководителей Гайдамацкого коша Слободской Украины, 1918 год
В Харькове он окончательно ушел в политику и примкнул к левому крылу украинских эсеров. В начале 1918 года большевики подняли в Харькове восстание, разоружив полк Волоха. Сам он уехал в Полтаву, а его подчинённые в большинстве своем пополнили формировавшиеся тогда части Червонного казачества.
В Полтаве он встал во главе добровольческого проукраинского отряда, вместе с которым ушёл от наступавших большевиков в Киев, где объединился с другим отрядом. Так окончательно сформировался Гайдамацкий кош, атаманом которого стал Петлюра. Кош делился на два полка: "черных" гайдамаков и "красных". Последних возглавлял Волох.
Гайдамаки принимали активное участие в подавлении большевистского восстания на заводе "Арсенал". Позднее они покинули Киев при наступлении Муравьёва и вернулись уже после заключения Брестского мира. После переворота Скоропадского Волох, будучи левым эсером, отказался присягать гетману и ушёл со всех должностей, занимаясь подпольной работой.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2025
28 июня 2025, 17:46История
Жизнь и смерть Петра Болбочана - заговорщика против Петлюры и прототипа булгаковского БолботунаПолковник УНР Петр Болбочан, которого Булгаков вывел в "белой гвардии" под фамилией Болботун, был расстрелян 28 июня 1919 года. Этнический молдаванин и офицер императорской армии после революции стал убежденным украинским националистом. Но политические разногласия с Петлюрой и Винниченко сгубили амбициозного полковника
После свержения гетмана, в котором Волох принял посильное участие (разоружение гарнизона гетманской стражи) он вернулся к руководству гайдамаками.
Волох практически до самого конца был верен Петлюре. В частности, именно он арестовал знаменитого Болбочана, которого Петлюра заподозрил в попытке военного переворота.
Из-за лояльности Петлюре Волох даже пошел на грубое нарушение партийной дисциплины. Весной 1919 года украинские левые эсеры решили заключить союз с большевиками и перейти на их сторону. Волох, однако, с боями ушел в Румынию и транзитом через неё вернулся в УНР.
© commons.wikimedia.orgЕмельян Волох, 1918 год
Емельян Волох, 1918 год - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© commons.wikimedia.org
Емельян Волох, 1918 год
Петлюра поручил Волоху заниматься организацией повстанцев на захваченных большевиками и белыми территориях. С этого момента Волох практически не принимал участия в боевых действиях.
Летом 1919 года он возглавил Гайдамацкую бригаду, сформированную из пленных красноармейцев. Однако резкие политические маневры Петлюры привели к тому, что Волох вскоре взбунтовался. Галицкая армия перешла на сторону белых, сам Петлюра заключил союз с поляками. Этот манёвр был не понят атаманом.
В отличие от галичан и Петлюры, Волох считал поляков и белых куда более опасными противниками, чем большевиков, поэтому настаивал, что армия УНР должна была заключить союз с РСФСР.
Юрий Тютюнник - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября 2023, 18:00История
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристомВ конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
Результатом размолвки стал мятеж Волоха. Его часть подняла красные флаги, переименовалась в Украинскую коммунистическую армию и прихватив петлюровскую казну, отправилась на переговоры с красными. Волох надеялся договориться о вхождении его части в состав РККА на правах союзной национальной армии.
Такая авантюра могла состояться в 1918 году, когда большевики остро нуждались в союзниках. В конце 1919 года о таких соглашениях с почувствовавшими силу большевиками не могло быть и речи.
Получив отказ красных, Волох попытался пройтись по тылам белых, чтобы набрать добровольцев, однако в результате потерпел серьезное поражение и, по сути, остался без армии. Остатки его частей серьёзной силы не представляли, и Волох стал куда сговорчивее.
© Фото : Public domain / Перейти в фотобанкПодразделение армии УНР во время инспекции Симоном Петлюрой. В центре - Ефим Божко. Весна-лето 1919 года
Подразделение армии УНР во время инспекции Симоном Петлюрой. В центре - Ефим Божко. Весна-лето 1919 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Public domain
Перейти в фотобанк
Подразделение армии УНР во время инспекции Симоном Петлюрой. В центре - Ефим Божко. Весна-лето 1919 года
При посредничестве влиятельных боротьбистов (украинских левых эсеров) ему удалось договориться с большевиками о том, что бить его не будут, но больше никаких гарантий не дадут. То есть под трибунал его не отдадут и даже дадут какую-нибудь малозначительную должность, но ни о какой самостоятельности и речи быть не может.
В итоге Волох несколько месяцев прослужил в штабе 12-й армии, а затем был направлен в Наркомзем УССР. Занимался он тем, что в составе агитационной бригады ездил по УССР и уговаривал крестьян не сопротивляться большевикам и не поддерживать разного рода повстанцев и атаманов.
Дальнейшая работа Волоха была максимально далека от военного дела. Большевики ему откровенно не доверяли и давали совершенно малозначимую работу. Он успел поработать заведующим приемной большевика Петровского, служащим в Союзе украинских кооператоров и даже возглавлял комитет в профсоюзе украинских шофёров.
Григорий Иванович Петровский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля 2025, 08:00История
Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий ПетровскийУдивительно, но в Днепропетровске далеко не все знали, что город был назван в честь Григория Ивановича Петровского. Хотя, казалось бы, название металлургического завода им. Петровского к этому подталкивало… Скорее вспоминали Петра I, не имевшего к городу никакого отношения. Сейчас же город ассоциируется с другим Петровским – уголовником "Нариком"
В 1933 году Волоха арестовали и обвинили в членстве в Украинской военной организации (УВО). Сам он всё отрицал, тем не менее, ему дали 10 лет. В 1937 году про сидевшего в лагере Волоха снова вспомнили и по приговору "тройки" 3 ноября расстреляли за "буржуазный национализм".
Судьба некоторых сослуживцев Волоха сложилась не в пример успешнее. Например, служивший в гайдамаках под его началом Владимир Сосюра, благополучно избежал репрессий и ещё в сталинскую эпоху стал одним из главных украинских советских поэтов.
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