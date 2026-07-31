Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении - 31.07.2026 Украина.ру
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Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении - 31.07.2026 Украина.ру
Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов... Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T13:34
2026-07-31T13:34
видео
армения
россия
европа
богдан безпалько
павел дуров
владимир зеленский
украина.ру
фсб
вооруженные силы украины
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов через мессенджеры и соцсети, а также рассказал о причинах отставки Правительства Армении:00:24 - В чём *Дурова обвиняет ФСБ?04:42 – Опасность и дестабилизация через соцсети;06:48 - Почему ВСУ атакуют склады Wildberries?10:15 - Очередные польские обвинения в сторону России;16:15 - Отставка Правительства Армении;21:40 - Визит Нетаньяху и Зеленского в США.* Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Чат-бот "Дайвинчик" в несён в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзораза распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarusСтраница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainicaУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, армения, россия, европа, богдан безпалько, павел дуров, владимир зеленский, украина.ру, фсб, вооруженные силы украины, информационная война, информационная безопасность, терроризм, экстремизм, бывший ссср, видео
Видео, Армения, Россия, Европа, Богдан Безпалько, Павел Дуров, Владимир Зеленский, Украина.ру, ФСБ, Вооруженные силы Украины, информационная война, информационная безопасность, терроризм, экстремизм, бывший СССР

Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении

13:34 31.07.2026
 
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов через мессенджеры и соцсети, а также рассказал о причинах отставки Правительства Армении:

00:24 - В чём *Дурова обвиняет ФСБ?
04:42 – Опасность и дестабилизация через соцсети;
06:48 - Почему ВСУ атакуют склады Wildberries?
10:15 - Очередные польские обвинения в сторону России;
16:15 - Отставка Правительства Армении;
21:40 - Визит Нетаньяху и Зеленского в США.

* Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Чат-бот "Дайвинчик" в несён в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзораза распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)

ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica

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ВидеоАрменияРоссияЕвропаБогдан БезпалькоПавел ДуровВладимир ЗеленскийУкраина.руФСБВооруженные силы Украиныинформационная войнаинформационная безопасностьтерроризмэкстремизмбывший СССР
 
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