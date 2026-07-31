https://ukraina.ru/20260731/evrope-ne-nuzhen-armyanskiy-konyak-i-abrikosy-bezpalko-o-prichinakh-otstavki-pravitelstva-armenii-1082031316.html

Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении

Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении - 31.07.2026 Украина.ру

Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов... Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T13:34

2026-07-31T13:34

2026-07-31T13:34

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов через мессенджеры и соцсети, а также рассказал о причинах отставки Правительства Армении:00:24 - В чём *Дурова обвиняет ФСБ?04:42 – Опасность и дестабилизация через соцсети;06:48 - Почему ВСУ атакуют склады Wildberries?10:15 - Очередные польские обвинения в сторону России;16:15 - Отставка Правительства Армении;21:40 - Визит Нетаньяху и Зеленского в США.* Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Чат-бот "Дайвинчик" в несён в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзораза распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarusСтраница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainicaУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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