Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру проанализировал опасность террористических актов через мессенджеры и соцсети, а также рассказал о причинах отставки Правительства Армении:
00:24 - В чём *Дурова обвиняет ФСБ?
04:42 – Опасность и дестабилизация через соцсети;
06:48 - Почему ВСУ атакуют склады Wildberries?
10:15 - Очередные польские обвинения в сторону России;
16:15 - Отставка Правительства Армении;
21:40 - Визит Нетаньяху и Зеленского в США.
* Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Чат-бот "Дайвинчик" в несён в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзораза распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)
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Наш сайт: ukraina.ru
00:24 - В чём *Дурова обвиняет ФСБ?
04:42 – Опасность и дестабилизация через соцсети;
06:48 - Почему ВСУ атакуют склады Wildberries?
10:15 - Очередные польские обвинения в сторону России;
16:15 - Отставка Правительства Армении;
21:40 - Визит Нетаньяху и Зеленского в США.
* Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Чат-бот "Дайвинчик" в несён в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзораза распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)
ТГ-канал Богдана Безпалько - t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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