Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Логистический комплекс и товары Ozon в Зеленодольске (Республика Татарстан) не пострадали в результате попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
По информации источника, утром 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотником по логистическому центру. Сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, никто из работников не пострадал. Сам склад и находящиеся в нем товары не получили повреждений.
Кроме того, украинский дрон атаковал склад Wildberries в том же Зеленодольске. Однако, как сообщается, разрушений зафиксировано не было, а пострадавших среди персонала также нет.
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🟥 Украинские источники сообщают, что это уже третья волна сильных взрывов. Столб дыма наблюдается за несколько километров. Воздушную тревогу в городе так и не объявляли.
Ранее поступала информация о ударах по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Его разместили вблизи жилых многоэтажных домов. Аналогичная ситуация отмечалась в Вишнёвом под Киевом.
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🟥 Около 70 вражеских БПЛА уничтожены над ЛНР за сутки. Об этом сообщил Глава республики Леонид Пасечник.
В результате атак пострадали два человека. В Краснодонском муниципальном округе ранение получил водитель спецтехники, в Кременском округе — 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь;
По информации Леонида Пасечника, удары также пришлись по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленным зонам и транспортным средствам в ряде муниципалитетов республики. Последствия атак фиксируют следователи СК России по ЛНР.
В результате атак пострадали два человека. В Краснодонском муниципальном округе ранение получил водитель спецтехники, в Кременском округе — 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь;
По информации Леонида Пасечника, удары также пришлись по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленным зонам и транспортным средствам в ряде муниципалитетов республики. Последствия атак фиксируют следователи СК России по ЛНР.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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