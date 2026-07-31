https://ukraina.ru/20260731/ataka-vsu-na-sklady-ozon-i-wildberries-chto-proiskhodit-na-fronte-1082026272.html

Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте

Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте - 31.07.2026 Украина.ру

Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте

Логистический комплекс и товары Ozon в Зеленодольске (Республика Татарстан) не пострадали в результате попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T14:10

2026-07-31T14:10

2026-07-31T14:10

сво

спецоперация

ростовская область

краматорск

одесса

михаил развожаев

вооруженные силы украины

росавиация

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По информации источника, утром 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотником по логистическому центру. Сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, никто из работников не пострадал. Сам склад и находящиеся в нем товары не получили повреждений.Кроме того, украинский дрон атаковал склад Wildberries в том же Зеленодольске. Однако, как сообщается, разрушений зафиксировано не было, а пострадавших среди персонала также нет.Другие новости к этому часу:🟥 Серия ударов нанесена по целям в оккупированном Краматорске.🟥 Удары нанесены по целям в Одессе.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. 🟥 Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в хуторе Рогожкино, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Обломки дронов также упали в Батайске. Пострадавших и серьезных повреждений на земле нет. В настоящее время объявлена ракетная опасность по Ростовской области.🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. 🟥 Также сообщается о прилетах в оккупированном ВСУ Херсоне. 🟥 Взрывы также гремят в Запорожской области.🟥 В Хмельницком продолжается детонация.🟥 Украинские источники сообщают, что это уже третья волна сильных взрывов. Столб дыма наблюдается за несколько километров. Воздушную тревогу в городе так и не объявляли.Ранее поступала информация о ударах по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Его разместили вблизи жилых многоэтажных домов. Аналогичная ситуация отмечалась в Вишнёвом под Киевом.🟥 Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил Михаил Развожаев. Сбитый дрон упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.🟥 Женщина погибла в Волгограде в результате ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По уточненным данным, в больницы попали восемь раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии.🟥 Около 70 вражеских БПЛА уничтожены над ЛНР за сутки. Об этом сообщил Глава республики Леонид Пасечник.В результате атак пострадали два человека. В Краснодонском муниципальном округе ранение получил водитель спецтехники, в Кременском округе — 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь;По информации Леонида Пасечника, удары также пришлись по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленным зонам и транспортным средствам в ряде муниципалитетов республики. Последствия атак фиксируют следователи СК России по ЛНР.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

ростовская область

краматорск

одесса

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сво, спецоперация, ростовская область, краматорск, одесса, михаил развожаев, вооруженные силы украины, росавиация