Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте - 31.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260731/ataka-vsu-na-sklady-ozon-i-wildberries-chto-proiskhodit-na-fronte-1082026272.html
Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте
Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте - 31.07.2026 Украина.ру
Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте
Логистический комплекс и товары Ozon в Зеленодольске (Республика Татарстан) не пострадали в результате попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T14:10
2026-07-31T14:10
сво
спецоперация
ростовская область
краматорск
одесса
михаил развожаев
вооруженные силы украины
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060226728_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_2e248e1d50aed9efb00eda1412e5c527.jpg
По информации источника, утром 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотником по логистическому центру. Сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, никто из работников не пострадал. Сам склад и находящиеся в нем товары не получили повреждений.Кроме того, украинский дрон атаковал склад Wildberries в том же Зеленодольске. Однако, как сообщается, разрушений зафиксировано не было, а пострадавших среди персонала также нет.Другие новости к этому часу:🟥 Серия ударов нанесена по целям в оккупированном Краматорске.🟥 Удары нанесены по целям в Одессе.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. 🟥 Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в хуторе Рогожкино, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Обломки дронов также упали в Батайске. Пострадавших и серьезных повреждений на земле нет. В настоящее время объявлена ракетная опасность по Ростовской области.🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. 🟥 Также сообщается о прилетах в оккупированном ВСУ Херсоне. 🟥 Взрывы также гремят в Запорожской области.🟥 В Хмельницком продолжается детонация.🟥 Украинские источники сообщают, что это уже третья волна сильных взрывов. Столб дыма наблюдается за несколько километров. Воздушную тревогу в городе так и не объявляли.Ранее поступала информация о ударах по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Его разместили вблизи жилых многоэтажных домов. Аналогичная ситуация отмечалась в Вишнёвом под Киевом.🟥 Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил Михаил Развожаев. Сбитый дрон упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.🟥 Женщина погибла в Волгограде в результате ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По уточненным данным, в больницы попали восемь раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии.🟥 Около 70 вражеских БПЛА уничтожены над ЛНР за сутки. Об этом сообщил Глава республики Леонид Пасечник.В результате атак пострадали два человека. В Краснодонском муниципальном округе ранение получил водитель спецтехники, в Кременском округе — 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь;По информации Леонида Пасечника, удары также пришлись по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленным зонам и транспортным средствам в ряде муниципалитетов республики. Последствия атак фиксируют следователи СК России по ЛНР.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
ростовская область
краматорск
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060226728_80:0:1007:695_1920x0_80_0_0_296529b03582c733ed8301d8485d965d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, ростовская область, краматорск, одесса, михаил развожаев, вооруженные силы украины, росавиация
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Краматорск, Одесса, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Росавиация

Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте

14:10 31.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Логистический комплекс и товары Ozon в Зеленодольске (Республика Татарстан) не пострадали в результате попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
По информации источника, утром 31 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотником по логистическому центру. Сотрудники объекта были оперативно эвакуированы, никто из работников не пострадал. Сам склад и находящиеся в нем товары не получили повреждений.
Кроме того, украинский дрон атаковал склад Wildberries в том же Зеленодольске. Однако, как сообщается, разрушений зафиксировано не было, а пострадавших среди персонала также нет.
Другие новости к этому часу:
🟥 Серия ударов нанесена по целям в оккупированном Краматорске.

🟥 Удары нанесены по целям в Одессе.
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
🟥 Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в хуторе Рогожкино, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Обломки дронов также упали в Батайске. Пострадавших и серьезных повреждений на земле нет. В настоящее время объявлена ракетная опасность по Ростовской области.
🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
🟥 Также сообщается о прилетах в оккупированном ВСУ Херсоне.
🟥 Взрывы также гремят в Запорожской области.
🟥 В Хмельницком продолжается детонация.

🟥 Украинские источники сообщают, что это уже третья волна сильных взрывов. Столб дыма наблюдается за несколько километров. Воздушную тревогу в городе так и не объявляли.

Ранее поступала информация о ударах по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Его разместили вблизи жилых многоэтажных домов. Аналогичная ситуация отмечалась в Вишнёвом под Киевом.
🟥 Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил Михаил Развожаев. Сбитый дрон упал рядом с домами в районе Фиолента, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
🟥 Женщина погибла в Волгограде в результате ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По уточненным данным, в больницы попали восемь раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
🟥 Около 70 вражеских БПЛА уничтожены над ЛНР за сутки. Об этом сообщил Глава республики Леонид Пасечник.

В результате атак пострадали два человека. В Краснодонском муниципальном округе ранение получил водитель спецтехники, в Кременском округе — 41-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь;

По информации Леонида Пасечника, удары также пришлись по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленным зонам и транспортным средствам в ряде муниципалитетов республики. Последствия атак фиксируют следователи СК России по ЛНР.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРостовская областьКраматорскОдессаМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:14От версии с "утилизацией старых боеприпасов" на Украине отказались
15:08"Украина закрывает окно возможностей" - немецкий корреспондент из Киева рассказал о перспективах СВО
15:00США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00
14:43Зеленский рассказал о потерях ВСУ в конфликте с Россией
14:34ВСУ атаковали автобус с пассажирами, Одесса под ударом. Новости СВО
14:30Уиткофф и Кушнер впервые посетят Украину - Financial Times
14:25Новый главком показал характер: Драпатый приостановил набор в штурмовые полки ВСУ
14:15Советник Зеленского констатирует "неподвижность" фронтов и "безумие"
14:14От курорта к плацдарму. Зачем Латвия покупает себе новую репутацию за 50 тысяч евро
14:10Атака ВСУ на склады Ozon и Wildberries. Что происходит на фронте
14:02Из панк-барабанщиц и прорабов в "ночные ведьмы", чтобы летать на дронах в зоне СВО
13:55Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу
13:55ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области
13:40Бюрократию ЕС на Украине обвинили в препятствовании производству ракет
13:34Европе не нужен армянский коньяк и абрикосы! Безпалько о причинах отставки Правительства Армении
13:28Избирательная принципиальность: Пятибратов о том, как скоро Дуров* пойдёт к Дудю**
13:28Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg
13:00Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля
12:5631 июля 2026 года, утренний эфир
12:47Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны
Лента новостейМолния