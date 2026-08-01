В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов - 21.08.2026 Украина.ру
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В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов - 21.08.2026 Украина.ру
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
В Латвии житель страны Оскарс Берзиньш сообщил в органы государственной безопасности на своего брата, который занимался настройкой приставок для приёма российских телеканалов. Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-21T00:03
2026-08-21T00:03
украина.ру
латвия
андрис берзиньш
россия
новости
рига
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В своём посте в соцсети Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии, заявив, что его брат и сам смотрит российское телевидение. Часть комментаторов поддержала автора и также начала сообщать о знакомых, смотрящих российские каналы. В Латвии с 2022 года запрещено распространение 80 российских телеканалов, просмотр которых с использованием нелегальных устройств карается штрафом до 700 евро.Ранее латвийский суд приговорил к четырём годам тюрьмы блогера Эдгарса Блейдерса, выступавшего за хорошие отношения с Россией и поздравлявшего подписчиков с Днём Победы. Он был признан виновным в оправдании военных преступлений и разжигании национальной ненависти. Блейдерс также срывал наклейки с украинской символикой и осуждал снос памятника советским воинам в Риге. В 2024 году аналогичный приговор был вынесен Елене Крейле за размещение в окне флагов России и Латвии - Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, латвия, андрис берзиньш, россия, новости, рига
Украина.ру, Латвия, Андрис Берзиньш, Россия, Новости, Рига

В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов

00:03 21.08.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкШествие в Риге в честь национального праздника Дня Лачплесиса
Шествие в Риге в честь национального праздника Дня Лачплесиса - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : Sputnik
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В Латвии житель страны Оскарс Берзиньш сообщил в органы государственной безопасности на своего брата, который занимался настройкой приставок для приёма российских телеканалов. Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
В своём посте в соцсети Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии, заявив, что его брат и сам смотрит российское телевидение.
Часть комментаторов поддержала автора и также начала сообщать о знакомых, смотрящих российские каналы.
В Латвии с 2022 года запрещено распространение 80 российских телеканалов, просмотр которых с использованием нелегальных устройств карается штрафом до 700 евро.
Ранее латвийский суд приговорил к четырём годам тюрьмы блогера Эдгарса Блейдерса, выступавшего за хорошие отношения с Россией и поздравлявшего подписчиков с Днём Победы.
Он был признан виновным в оправдании военных преступлений и разжигании национальной ненависти.
Блейдерс также срывал наклейки с украинской символикой и осуждал снос памятника советским воинам в Риге.
В 2024 году аналогичный приговор был вынесен Елене Крейле за размещение в окне флагов России и Латвии - Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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