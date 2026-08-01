https://ukraina.ru/20260821/v-latvii-muzhchina-dons-na-brata-za-nastroyku-rossiyskikh-telekanalov-1082672141.html

В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов

В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов - 21.08.2026 Украина.ру

В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов

В Латвии житель страны Оскарс Берзиньш сообщил в органы государственной безопасности на своего брата, который занимался настройкой приставок для приёма российских телеканалов. Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-21T00:03

2026-08-21T00:03

2026-08-21T00:03

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В своём посте в соцсети Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии, заявив, что его брат и сам смотрит российское телевидение. Часть комментаторов поддержала автора и также начала сообщать о знакомых, смотрящих российские каналы. В Латвии с 2022 года запрещено распространение 80 российских телеканалов, просмотр которых с использованием нелегальных устройств карается штрафом до 700 евро.Ранее латвийский суд приговорил к четырём годам тюрьмы блогера Эдгарса Блейдерса, выступавшего за хорошие отношения с Россией и поздравлявшего подписчиков с Днём Победы. Он был признан виновным в оправдании военных преступлений и разжигании национальной ненависти. Блейдерс также срывал наклейки с украинской символикой и осуждал снос памятника советским воинам в Риге. В 2024 году аналогичный приговор был вынесен Елене Крейле за размещение в окне флагов России и Латвии - Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, латвия, андрис берзиньш, россия, новости, рига