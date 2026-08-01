https://ukraina.ru/20260821/v-latvii-muzhchina-dons-na-brata-za-nastroyku-rossiyskikh-telekanalov-1082672141.html
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов - 21.08.2026 Украина.ру
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
В Латвии житель страны Оскарс Берзиньш сообщил в органы государственной безопасности на своего брата, который занимался настройкой приставок для приёма российских телеканалов. Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-21T00:03
2026-08-21T00:03
2026-08-21T00:03
украина.ру
латвия
андрис берзиньш
россия
новости
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102658/45/1026584566_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_f3a6c1626c8b2c6e88c920c12cc547b6.jpg
В своём посте в соцсети Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии, заявив, что его брат и сам смотрит российское телевидение. Часть комментаторов поддержала автора и также начала сообщать о знакомых, смотрящих российские каналы. В Латвии с 2022 года запрещено распространение 80 российских телеканалов, просмотр которых с использованием нелегальных устройств карается штрафом до 700 евро.Ранее латвийский суд приговорил к четырём годам тюрьмы блогера Эдгарса Блейдерса, выступавшего за хорошие отношения с Россией и поздравлявшего подписчиков с Днём Победы. Он был признан виновным в оправдании военных преступлений и разжигании национальной ненависти. Блейдерс также срывал наклейки с украинской символикой и осуждал снос памятника советским воинам в Риге. В 2024 году аналогичный приговор был вынесен Елене Крейле за размещение в окне флагов России и Латвии - Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
латвия
россия
рига
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102658/45/1026584566_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f1473a22efc9dc0e1f0b4c7819ad2b52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, латвия, андрис берзиньш, россия, новости, рига
Украина.ру, Латвия, Андрис Берзиньш, Россия, Новости, Рига
В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
В Латвии житель страны Оскарс Берзиньш сообщил в органы государственной безопасности на своего брата, который занимался настройкой приставок для приёма российских телеканалов. Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
В своём посте в соцсети Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии, заявив, что его брат и сам смотрит российское телевидение.
Часть комментаторов поддержала автора и также начала сообщать о знакомых, смотрящих российские каналы.
В Латвии с 2022 года запрещено распространение 80 российских телеканалов, просмотр которых с использованием нелегальных устройств карается штрафом до 700 евро.
Ранее латвийский суд приговорил к четырём годам тюрьмы блогера Эдгарса Блейдерса, выступавшего за хорошие отношения с Россией и поздравлявшего подписчиков с Днём Победы.
Он был признан виновным в оправдании военных преступлений и разжигании национальной ненависти.
Блейдерс также срывал наклейки с украинской символикой и осуждал снос памятника советским воинам в Риге.
В 2024 году аналогичный приговор был вынесен Елене Крейле за размещение в окне флагов России и Латвии - Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.