В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов - 20.08.2026 Украина.ру
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В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов - 20.08.2026 Украина.ру
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов
В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T23:33
2026-08-20T23:33
украина.ру
росавиация
пенза
украина
севастополь
сво
спецоперация
вооруженные силы украины
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Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Росавиация рекомендует пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, росавиация, пенза, украина, севастополь, сво, спецоперация, вооруженные силы украины
Украина.ру, Росавиация, Пенза, Украина, Севастополь, СВО, Спецоперация, Вооруженные силы Украины

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

23:33 20.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
Росавиация рекомендует пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали мать и её двухлетний ребёнок.
Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника.
Также осколками посекло маму.
При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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