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В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов - 20.08.2026 Украина.ру

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T23:33

2026-08-20T23:33

2026-08-20T23:33

украина.ру

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спецоперация

вооруженные силы украины

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Ограничения вводятся на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Росавиация рекомендует пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, росавиация, пенза, украина, севастополь, сво, спецоперация, вооруженные силы украины