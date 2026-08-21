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Проворовались? Топливо для "Фламинго" в Дании произведут не скоро

Проворовались? Топливо для "Фламинго" в Дании произведут не скоро - 21.08.2026 Украина.ру

Проворовались? Топливо для "Фламинго" в Дании произведут не скоро

Запуск в Дании завода "Fire Point" по выпуску топлива для украинских ракет "Фламинго" отложили до конца 2027 года, затраты на проект, как минимум, утраиваются. Об этом 20 августа пишет брюссельский портал Euractiv

2026-08-21T02:08

2026-08-21T02:08

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Планы по созданию в датском королевстве завода, который будет производить твёрдое топливо для ракет "Фламинго", используемых киевским режимом для атак на регионы России, были обнародованы ещё в 2025 году. Тогда проект презентовался в качестве образца европейской солидарности и оперативности.Как следует из публикации издания, строительство забуксовало из-за проблем с европейской бюрократией, хотя ранее Дания вроде бы устранила более 20 законодательных препятствий к реализации проекта. Теперь, по заявлению властей королевства, всё остановили требования безопасности, не позволяющие использовать для завода первоначально приобретённое здание. Оно оказалось непригодно для работы со взрывоопасными и токсичными веществами.Эта организационная "ошибка" привела к тому, что компания Fire Point вынуждена самостоятельно строить производственное здание, отмечает издание. И это приводит к задержке начала производства топлива для ракет, так необходимого Киеву, минимум до конца 2027 года. А также к росту сметы проекта с €50 млн до €150 млн.Напомним, 20 августа Минобороны РФ сообщило, что в Киеве было поражено промышленное предприятие ООО "Файер Поинт" (Fire Point), производившее компоненты для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго".Подобные производства являются для ВС РФ приоритетными целями. В конце июля по киевскому предприятию Fire Point также был нанесён ночной удар.Ранее совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина будет сбивать российские спутники "Рассвет".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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