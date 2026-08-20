https://ukraina.ru/20260820/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1082671337.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - 20.08.2026 Украина.ру
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил 20 августа губернатор города Михаил Развожаев
2026-08-20T23:27
2026-08-20T23:27
2026-08-20T23:27
украина.ру
михаил развожаев
украина
севастополь
донецкая народная республика
сво
спецоперация
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Тревога продлилась около десяти минут.Ранее в Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево - Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
севастополь
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, михаил развожаев, украина, севастополь, донецкая народная республика, сво, спецоперация
Украина.ру, Михаил Развожаев, Украина, Севастополь, Донецкая Народная Республика, СВО, Спецоперация
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил 20 августа губернатор города Михаил Развожаев