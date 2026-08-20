https://ukraina.ru/20260820/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1082671337.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - 20.08.2026 Украина.ру

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил 20 августа губернатор города Михаил Развожаев

2026-08-20T23:27

2026-08-20T23:27

2026-08-20T23:27

украина.ру

михаил развожаев

украина

севастополь

донецкая народная республика

сво

спецоперация

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Тревога продлилась около десяти минут.Ранее в Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево - Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

севастополь

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, михаил развожаев, украина, севастополь, донецкая народная республика, сво, спецоперация