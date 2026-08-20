https://ukraina.ru/20260820/chislo-postradavshikh-pri-atakakh-dronov-v-dnr-vozroslo-do-trkh-chelovek-1082670992.html
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек - 20.08.2026 Украина.ру
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек
В Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T22:30
2026-08-20T22:30
2026-08-20T22:30
украина.ру
украина
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево.Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек
В Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево.
Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мать и её двухлетний ребёнок.
Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника.
Также осколками посекло маму.
При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.