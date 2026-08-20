Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек - 20.08.2026 Украина.ру
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Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек - 20.08.2026 Украина.ру
Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек
В Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T22:30
2026-08-20T22:30
украина.ру
украина
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сво
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Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево.Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек

22:30 20.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Украина.ру
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В Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево.
Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мать и её двухлетний ребёнок.
Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника.
Также осколками посекло маму.
При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.
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