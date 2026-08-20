https://ukraina.ru/20260820/chislo-postradavshikh-pri-atakakh-dronov-v-dnr-vozroslo-do-trkh-chelovek-1082670992.html

Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек

Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек - 20.08.2026 Украина.ру

Число пострадавших при атаках дронов в ДНР возросло до трёх человек

В Донецкой Народной Республике число пострадавших в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины возросло до трёх человек. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T22:30

2026-08-20T22:30

2026-08-20T22:30

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Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево.Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников - Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сво, спецоперация