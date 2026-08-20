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Кислица: отказ от переговоров с Россией опасен для Украины
Кислица: отказ от переговоров с Россией опасен для Украины - 20.08.2026 Украина.ру
Кислица: отказ от переговоров с Россией опасен для Украины
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что отказ от переговоров с Россией грозит последствиями для Украины. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T22:18
2026-08-20T22:18
2026-08-20T22:18
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По его словам, дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, а прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно.Ранее кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, и единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН. Президент России Владимир Путин в конце июня заявлял о готовности России к мирным переговорам с Украиной на базе договорённостей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. В 2025 году стороны проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и проектами меморандумов по урегулированию - Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, сергей кислица, россия, новости, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, оон
Украина.ру, Сергей Кислица, Россия, Новости, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
Кислица: отказ от переговоров с Россией опасен для Украины
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что отказ от переговоров с Россией грозит последствиями для Украины. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, а прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно.
Ранее кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, и единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН.
Президент России Владимир Путин в конце июня заявлял о готовности России к мирным переговорам с Украиной на базе договорённостей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
В 2025 году стороны проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и проектами меморандумов по урегулированию - Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.