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Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом

Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом - 21.08.2026 Украина.ру

Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом

Украинские "активисты" и сочувствующие им могут устроить провокации в ходе выборов в Госдуму РФ на избирательных участках за рубежом. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости

2026-08-21T03:25

2026-08-21T03:25

2026-08-21T03:25

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Дипломат рассказал, что при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан"."Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств", — сказал дипломат.Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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