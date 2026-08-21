Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом - 21.08.2026 Украина.ру
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Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом
Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом - 21.08.2026 Украина.ру
Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом
Украинские "активисты" и сочувствующие им могут устроить провокации в ходе выборов в Госдуму РФ на избирательных участках за рубежом. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
2026-08-21T03:25
2026-08-21T03:25
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госдума
выборы
государственная дума рф
парламентские выборы
голосование
мид рф
недружественные страны
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Дипломат рассказал, что при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан"."Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств", — сказал дипломат.Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, госдума, выборы, государственная дума рф, парламентские выборы, голосование, мид рф, недружественные страны, информационная война, провокация, украина, украинские беженцы
Украина.ру, Новости, Россия, Госдума, выборы, Государственная дума РФ, парламентские выборы, голосование, МИД РФ, недружественные страны, информационная война, провокация, Украина, украинские беженцы

Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом

03:25 21.08.2026
 
© Фото : Martin Meissner / Перейти в фотобанкУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : Martin Meissner
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Украинские "активисты" и сочувствующие им могут устроить провокации в ходе выборов в Госдуму РФ на избирательных участках за рубежом. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
Дипломат рассказал, что при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан".
"Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств", — сказал дипломат.
Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.
Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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