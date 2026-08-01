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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами - 21.08.2026 Украина.ру

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом 20 августа Росавиация.

2026-08-21T00:14

2026-08-21T00:14

2026-08-21T00:15

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Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.Ранее в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний - В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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