Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами - 21.08.2026 Украина.ру
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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами - 21.08.2026 Украина.ру
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом 20 августа Росавиация.
2026-08-21T00:14
2026-08-21T00:15
росавиация
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сво
спецоперация
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Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.Ранее в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний - В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росавиация, пенза, украина, россия, украина.ру, сво, спецоперация
Росавиация, Пенза, Украина, Россия, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

00:14 21.08.2026 (обновлено: 00:15 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота московского аэропорта Домодедово
Работа московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом 20 августа Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний - В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов.
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