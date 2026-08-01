Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
00:14 21.08.2026 (обновлено: 00:15 21.08.2026)
Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом 20 августа Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний - В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов.
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