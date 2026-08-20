Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК - 20.08.2026 Украина.ру
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Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК
Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК - 20.08.2026 Украина.ру
Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК
Протоиерей Владимир Гордейчук был похищен в селе Ольховец Каменец-Подольского района Хмельницкой области сразу после всенощного бдения накануне Преображения Господня 18 августа. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T21:40
2026-08-20T21:41
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На следующий день священник не появился на литургии, после чего выяснилось, что он находится в руках сотрудников территориального центра комплектования. Связи с ним у родственников нет. У отца Владимира есть серьёзные проблемы со здоровьем, однако родственники опасаются, что на медкомиссии их проигнорируют. Раскольники в комментариях выражают пожелания, чтобы все представители канонической Украинской православной церкви "куда-то делись", намекая на одобрение их мобилизации.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о проведении массовых проверок в воинских частях Вооружённых сил Украины на различные нарушения, включая "мертвые души", незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупцию. В рамках операции "Справедливость для бойцов" проведено более 70 обысков в воинских частях девяти областей. Девять расследований касаются коррупции. Ранее ГБР провело операцию "Честный призыв" по разоблачению коррупционных схем в ТЦК - ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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тцк, украина.ру, упц, соловьев владимир (экономист), украина, хмельницкая область, россия, новости
ТЦК, Украина.ру, УПЦ, Соловьев Владимир (экономист), Украина, Хмельницкая область, Россия, Новости

Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК

21:40 20.08.2026 (обновлено: 21:41 20.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruАрхимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге, — СПЖ
Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге, — СПЖ - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
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Протоиерей Владимир Гордейчук был похищен в селе Ольховец Каменец-Подольского района Хмельницкой области сразу после всенощного бдения накануне Преображения Господня 18 августа. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
На следующий день священник не появился на литургии, после чего выяснилось, что он находится в руках сотрудников территориального центра комплектования. Связи с ним у родственников нет.
У отца Владимира есть серьёзные проблемы со здоровьем, однако родственники опасаются, что на медкомиссии их проигнорируют.
Раскольники в комментариях выражают пожелания, чтобы все представители канонической Украинской православной церкви "куда-то делись", намекая на одобрение их мобилизации.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о проведении массовых проверок в воинских частях Вооружённых сил Украины на различные нарушения, включая "мертвые души", незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупцию.
В рамках операции "Справедливость для бойцов" проведено более 70 обысков в воинских частях девяти областей.
Девять расследований касаются коррупции.
Ранее ГБР провело операцию "Честный призыв" по разоблачению коррупционных схем в ТЦК - ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ.
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21:40Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК
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