https://ukraina.ru/20260820/derzhat-oboronu-nekomu-za-rvami-i-zubami-drakona-u-vsu-net-rezervov--mnenie-alekhina-1082670793.html

Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт

Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт - 20.08.2026 Украина.ру

Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт

Оборона ВСУ на Харьковском направлении завязана на рельеф и логистику, но за укреплениями не хватает пехоты и резервов. Протяженность системы требует большого количества личного состава для удержания обороны. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-20T22:33

2026-08-20T22:33

2026-08-20T22:49

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Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что основная часть обороны ВСУ завязана на рельеф местности (в районе Волчанска и под Липцами) и логистические маршруты (в районе Казачьей Лопани и Золочева). Эксперт сообщил, что украинские укрепления во многих местах проложены по балкам, водоразделам и естественным препятствиям, и это разумно, поскольку рельеф усиливает инженерные заграждения. Однако он добавил, что это одновременно делает всю систему обороны ВСУ зависимой от контроля господствующих высот и наблюдения за промежутками между ними."Как уже не раз отмечали российские военные специалисты, инженерная насыщенность не равна плотности обороны. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов", — подчеркнул аналитик.По оценке Алехина, именно здесь и возникает главная потенциальная проблема: протяжённость системы требует очень большого количества личного состава для постоянного наблюдения и удержания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.

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