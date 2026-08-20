Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт - 20.08.2026 Украина.ру
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Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт
Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт - 20.08.2026 Украина.ру
Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт
Оборона ВСУ на Харьковском направлении завязана на рельеф и логистику, но за укреплениями не хватает пехоты и резервов. Протяженность системы требует большого количества личного состава для удержания обороны. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-20T22:33
2026-08-20T22:49
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Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что основная часть обороны ВСУ завязана на рельеф местности (в районе Волчанска и под Липцами) и логистические маршруты (в районе Казачьей Лопани и Золочева). Эксперт сообщил, что украинские укрепления во многих местах проложены по балкам, водоразделам и естественным препятствиям, и это разумно, поскольку рельеф усиливает инженерные заграждения. Однако он добавил, что это одновременно делает всю систему обороны ВСУ зависимой от контроля господствующих высот и наблюдения за промежутками между ними."Как уже не раз отмечали российские военные специалисты, инженерная насыщенность не равна плотности обороны. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов", — подчеркнул аналитик.По оценке Алехина, именно здесь и возникает главная потенциальная проблема: протяжённость системы требует очень большого количества личного состава для постоянного наблюдения и удержания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Волчанск, Европа, Геннадий Алехин, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, новости России, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика, ВоеннаяАналитика

Держать оборону некому: за рвами и "зубами дракона" у ВСУ нет резервов — военный эксперт

22:33 20.08.2026 (обновлено: 22:49 20.08.2026)
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : Sputnik
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Оборона ВСУ на Харьковском направлении завязана на рельеф и логистику, но за укреплениями не хватает пехоты и резервов. Протяженность системы требует большого количества личного состава для удержания обороны. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что основная часть обороны ВСУ завязана на рельеф местности (в районе Волчанска и под Липцами) и логистические маршруты (в районе Казачьей Лопани и Золочева).
Эксперт сообщил, что украинские укрепления во многих местах проложены по балкам, водоразделам и естественным препятствиям, и это разумно, поскольку рельеф усиливает инженерные заграждения. Однако он добавил, что это одновременно делает всю систему обороны ВСУ зависимой от контроля господствующих высот и наблюдения за промежутками между ними.
"Как уже не раз отмечали российские военные специалисты, инженерная насыщенность не равна плотности обороны. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов", — подчеркнул аналитик.
По оценке Алехина, именно здесь и возникает главная потенциальная проблема: протяжённость системы требует очень большого количества личного состава для постоянного наблюдения и удержания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.
Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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