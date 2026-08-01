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ЕС отказался предоставить Киеву 220 миллионов евро для фермеров из-за блокады портов

ЕС отказался предоставить Киеву 220 миллионов евро для фермеров из-за блокады портов - 21.08.2026 Украина.ру

ЕС отказался предоставить Киеву 220 миллионов евро для фермеров из-за блокады портов

Евросоюз отказал Украине в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро для фермеров на фоне блокады черноморских портов. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-21T00:00

2026-08-21T00:00

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Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что суда перестали заходить в украинские порты, а движение было приостановлено по решению судовладельцев, что привело к транспортному коллапсу на польско-украинской границе. В начале августа в очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало семи суток. Украинское министерство аграрной политики обращалось к Еврокомиссии с просьбой выделить средства для компенсации процентов по кредитам малых и средних агропроизводителей, однако ЕС пообещал лишь поддержку через уже существующие проекты.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз использует доходы от российских замороженных активов для финансирования киевского режима. Перечисление средств киевскому режиму является пособничеством в организации терактов и нарушением международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма. Захарова также отметила, что Россия вправе выдвинуть претензии к лицам, спонсирующим акты геноцида и терроризма, совершаемые Украиной - ЕС спонсирует террористов - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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