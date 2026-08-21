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Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников

Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников - 21.08.2026 Украина.ру

Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников

Заградотряд вооружённых формирований киевского режима расстрелял под Харьковом троих иностранных наёмников ВСУ, попытавшихся сдаться в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на данные украинского антифашистского подполья в ночь на 21 августа пишет РИА Новости

2026-08-21T02:50

2026-08-21T02:50

2026-08-21T02:50

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Различные СМИ ранее регулярно обнародовали факты использования Киевом иностранных наёмников из стран так называемого "третьего мира" в качестве пушечного мяса. Последние сообщения только подтверждают это."Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников за попытку сдаться в плен — троих положили на месте, четвертый спрятался в подвале", — цитирует агентство источник в подполье.По его словам, наёмник, которому повезло избежать пуль киевских карателей, сейчас ищет возможность покинуть территорию незалежной или хотя бы временно укрыться от людоловов из ТЦК.Напомним, у российских бойцов "особое" отношение к иностранцам, решившим, что в зоне СВО их ожидает безнаказанное "сафари".Подробнее о незавидной судьбе иностранных наёмников, которые решили за деньги "пострелять по русским" – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под КупянскВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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