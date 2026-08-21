Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников - 21.08.2026 Украина.ру
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Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников
Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников - 21.08.2026 Украина.ру
Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников
Заградотряд вооружённых формирований киевского режима расстрелял под Харьковом троих иностранных наёмников ВСУ, попытавшихся сдаться в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на данные украинского антифашистского подполья в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
2026-08-21T02:50
2026-08-21T02:50
украина.ру
украина
киев
харьков
всу
вооруженные силы украины
иностранные наемники
тцк
сво
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Различные СМИ ранее регулярно обнародовали факты использования Киевом иностранных наёмников из стран так называемого "третьего мира" в качестве пушечного мяса. Последние сообщения только подтверждают это."Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников за попытку сдаться в плен — троих положили на месте, четвертый спрятался в подвале", — цитирует агентство источник в подполье.По его словам, наёмник, которому повезло избежать пуль киевских карателей, сейчас ищет возможность покинуть территорию незалежной или хотя бы временно укрыться от людоловов из ТЦК.Напомним, у российских бойцов "особое" отношение к иностранцам, решившим, что в зоне СВО их ожидает безнаказанное "сафари".Подробнее о незавидной судьбе иностранных наёмников, которые решили за деньги "пострелять по русским" – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под КупянскВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, киев, харьков, всу, вооруженные силы украины, иностранные наемники, тцк, сво, спецоперация, война на украине, украинский неонацизм
Украина.ру, Украина, Киев, Харьков, ВСУ, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ТЦК, СВО, Спецоперация, война на Украине, украинский неонацизм

Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников

02:50 21.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / соцсети колумбийские наемники наёмники ВСУ
 колумбийские наемники наёмники ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / соцсети
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Заградотряд вооружённых формирований киевского режима расстрелял под Харьковом троих иностранных наёмников ВСУ, попытавшихся сдаться в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на данные украинского антифашистского подполья в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
Различные СМИ ранее регулярно обнародовали факты использования Киевом иностранных наёмников из стран так называемого "третьего мира" в качестве пушечного мяса. Последние сообщения только подтверждают это.
"Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников за попытку сдаться в плен — троих положили на месте, четвертый спрятался в подвале", — цитирует агентство источник в подполье.
По его словам, наёмник, которому повезло избежать пуль киевских карателей, сейчас ищет возможность покинуть территорию незалежной или хотя бы временно укрыться от людоловов из ТЦК.
Напомним, у российских бойцов "особое" отношение к иностранцам, решившим, что в зоне СВО их ожидает безнаказанное "сафари".
Подробнее о незавидной судьбе иностранных наёмников, которые решили за деньги "пострелять по русским" – в материале Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск
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