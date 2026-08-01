Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" - 21.08.2026 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"
Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" - 21.08.2026 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"
Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь". Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-21T00:08
2026-08-21T00:08
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Под ограничения попали студия "Анимаккорд", её основатель, генеральный директор, автор сценария, режиссёр, продюсер и соавтор сериала. Санкции запрещают трансляцию мультфильма на территории Украины, предписывают блокировку его соцсетей, а также включают блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности и другие меры.Ранее британские политики пытались запретить мультфильм "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Британский историк Джеймс Пирс заявил, что проблема для политиков не в промывании мозгов малышам, а в том, что мультфильм очеловечивает россиян. Предложение о запрете поступило после покупки компанией Netflix прав на ещё два сезона мультфильма. 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с соответствующим требованием - "Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, netflix, владимир зеленский, украина, кремль, россия, новости
Украина.ру, Netflix, Владимир Зеленский, Украина, Кремль, Россия, Новости

Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"

00:08 21.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкНацполиция Украины "подтвердила связь" мультфильма «Маша и Медведь» с Россией
Нацполиция Украины подтвердила связь мультфильма «Маша и Медведь» с Россией - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь". Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру
Под ограничения попали студия "Анимаккорд", её основатель, генеральный директор, автор сценария, режиссёр, продюсер и соавтор сериала.
Санкции запрещают трансляцию мультфильма на территории Украины, предписывают блокировку его соцсетей, а также включают блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности и другие меры.
Ранее британские политики пытались запретить мультфильм "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля.
Британский историк Джеймс Пирс заявил, что проблема для политиков не в промывании мозгов малышам, а в том, что мультфильм очеловечивает россиян.
Предложение о запрете поступило после покупки компанией Netflix прав на ещё два сезона мультфильма.
50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с соответствующим требованием - "Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя".
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