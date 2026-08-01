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Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"

Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" - 21.08.2026 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"

Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь". Об этом сообщил 21 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-21T00:08

2026-08-21T00:08

2026-08-21T00:08

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Под ограничения попали студия "Анимаккорд", её основатель, генеральный директор, автор сценария, режиссёр, продюсер и соавтор сериала. Санкции запрещают трансляцию мультфильма на территории Украины, предписывают блокировку его соцсетей, а также включают блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности и другие меры.Ранее британские политики пытались запретить мультфильм "Маша и медведь", заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля. Британский историк Джеймс Пирс заявил, что проблема для политиков не в промывании мозгов малышам, а в том, что мультфильм очеловечивает россиян. Предложение о запрете поступило после покупки компанией Netflix прав на ещё два сезона мультфильма. 50 депутатов британского парламента обратились к министру культуры с соответствующим требованием - "Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, netflix, владимир зеленский, украина, кремль, россия, новости