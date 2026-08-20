Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков" - 20.08.2026 Украина.ру
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Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков"
Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков" - 20.08.2026 Украина.ру
Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать террористов, подорвавших газопроводы "Северные потоки", а напротив, должна стыдиться того, что допустила их постройку. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T21:35
2026-08-20T21:35
северный поток
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Он возложил на Федеративную Республику Германия ответственность за зависимость Европы от российского газа, отметив, что предупреждал европейских коллег об опасности, но его не слушали. По словам Туска, Германия тогда придерживалась другого мнения, но изменила его слишком поздно.Ранее польские спецслужбы заявили о поимке гражданина Украины, подозреваемого в подготовке покушения на представителя украинского военно-промышленного комплекса. По данным издания Wiadomosci, 63-летний Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль потенциальной жертвы, однако взрыв не произошёл из-за неисправности механизма. Мужчина был арестован в Варшаве 5 августа. По версии польских властей, он действовал от имени российских спецслужб, ему грозит пожизненное заключение - Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Северный поток, Украина.ру, Германия, Украина, Польша, Новости

Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков"

21:35 20.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать террористов, подорвавших газопроводы "Северные потоки", а напротив, должна стыдиться того, что допустила их постройку. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Он возложил на Федеративную Республику Германия ответственность за зависимость Европы от российского газа, отметив, что предупреждал европейских коллег об опасности, но его не слушали.
По словам Туска, Германия тогда придерживалась другого мнения, но изменила его слишком поздно.
Ранее польские спецслужбы заявили о поимке гражданина Украины, подозреваемого в подготовке покушения на представителя украинского военно-промышленного комплекса.
По данным издания Wiadomosci, 63-летний Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль потенциальной жертвы, однако взрыв не произошёл из-за неисправности механизма.
Мужчина был арестован в Варшаве 5 августа.
По версии польских властей, он действовал от имени российских спецслужб, ему грозит пожизненное заключение - Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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