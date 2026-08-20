Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет - 20.08.2026 Украина.ру
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Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет - 20.08.2026 Украина.ру
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет
Владимир Зеленский лично виноват в том, что Украине не хватает перехватчиков для американских систем Patriot, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T22:10
2026-08-20T22:10
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владимир зеленский
соскин
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Силы противовоздушной обороны Украины не справляются с отражением атак из-за неэффективности и неподготовленности. Соскин отметил, что "Патриоты" стоят пустые, а Зеленский расправляется со всеми, кто пытается сказать правду о ситуации в стране.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад его поддерживает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз использует для финансирования киевского режима доходы от российских замороженных активов. Она подчеркнула, что перечисление средств киевскому режиму является пособничеством в организации терактов и нарушением международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма - ЕС спонсирует террористов - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, ес, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, запад, украина, россия, новости
Украина.ру, ЕС, Владимир Зеленский, Соскин, Леонид Кучма, Запад, Украина, Россия, Новости

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет

22:10 20.08.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Владимир Зеленский лично виноват в том, что Украине не хватает перехватчиков для американских систем Patriot, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Силы противовоздушной обороны Украины не справляются с отражением атак из-за неэффективности и неподготовленности.
Соскин отметил, что "Патриоты" стоят пустые, а Зеленский расправляется со всеми, кто пытается сказать правду о ситуации в стране.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад его поддерживает.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз использует для финансирования киевского режима доходы от российских замороженных активов.
Она подчеркнула, что перечисление средств киевскому режиму является пособничеством в организации терактов и нарушением международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма - ЕС спонсирует террористов - МИД РФ.
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