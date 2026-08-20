https://ukraina.ru/20260820/eks-sovetnik-kuchmy-obvinil-zelenskogo-v-provale-pvo-iz-za-nekhvatki-raket-1082670517.html

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет - 20.08.2026 Украина.ру

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провале ПВО из-за нехватки ракет

Владимир Зеленский лично виноват в том, что Украине не хватает перехватчиков для американских систем Patriot, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T22:10

2026-08-20T22:10

2026-08-20T22:10

украина.ру

ес

владимир зеленский

соскин

леонид кучма

запад

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_ad9925836a2d4a5bb92cab2e464bffa1.jpg

Силы противовоздушной обороны Украины не справляются с отражением атак из-за неэффективности и неподготовленности. Соскин отметил, что "Патриоты" стоят пустые, а Зеленский расправляется со всеми, кто пытается сказать правду о ситуации в стране.Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад его поддерживает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз использует для финансирования киевского режима доходы от российских замороженных активов. Она подчеркнула, что перечисление средств киевскому режиму является пособничеством в организации терактов и нарушением международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма - ЕС спонсирует террористов - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, ес, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, запад, украина, россия, новости