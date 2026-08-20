https://ukraina.ru/20260820/kto-vy-mister-fdorov-byvshiy-ministr-oborony-povtoryaet-sudbu-zelenskogo-1082660653.html
Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского - 20.08.2026 Украина.ру
Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
Когда бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров выложил в сеть свой скандальный ролик, в Офисе президента его выходку окрестили чуть ли не открытым бунтом. Хотя суть заявления далеко от бунтарской: хватит прятаться за военное положение, демократию нельзя ставить на паузу, стране нужны президентские выборы...
2026-08-20T17:38
2026-08-20T17:38
2026-08-20T17:38
эксклюзив
запад
запорожская область
владимир зеленский
александр федоров
киев
александр сырский
сап
набу
офис президента
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Медиа тут же раздули из этого ультиматум, хотя это был скорее прямой вызов — Фёдоров показал, что не хочет синекуры в виде вице-премьерского кресла, ему нужна настоящая власть, и он готов за её бороться. Не без посторонней помощи, понятное дело.При этом Фёдоров имеет все основания полагать, что именно у него позиция выигрышная. Июльская отставка Министерства обороны уже вывела на улицы Киева и других городов народ с самодельными картонными табличками, а параллельно НАБУ и САП методично вычищаю коррупционные схемы, прямо связанные с ближайшим окружением Владимира Зеленского.Так, всё-таки, кто такой Михаил Фёдоров? Почему именно в нём Запад видит замену Зеленскому и как это повторяет сценарий... самого Зеленского?Карьерист-технократЧтобы понять, как 35-летний уроженец Васильевки Запорожской области стал главным кошмаром Офиса президента, нужно оглянуться на семь лет назад. Тогда, в 2019 году, выпускник факультета социологии и владелец скромного агентства SMMSTUDIO ещё только продавал интернет-рекламу, в том числе для "Квартала 95". Когда Зеленскому потребовалось взломать старорежимную политическую систему, именно Фёдоров собрал из соцсетей, мемов и настроек рекламы цифровой таран, который разнёс PR-машину Петра Порошенко (член объединения, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).В награду за успешную предвыборную кампанию Фёдоров получил созданное специально под него Министерство цифровой трансформации. Ему было 28 лет — самый молодой министр в истории страны. В кабинетах на Банковой над мальчиком с ноутбуком, понятно, посмеивались: так, смешной кейс для западных партнёров, чтобы скормить им историю про инновации.Но мальчик с ноутбуком построил "Дію" — аналог "Госуслуг". Приложение, которое задумывалось как игрушка для молодёжи, за годы существования оцифровало паспорта, водительские права, налоги и выплаты, сделав украинскую бюрократию значительно эффективнее.В феврале 2022 года его ведомство перестроилось на военные рельсы. Фёдоров через личные контакты в Кремниевой долине завозил в страну терминалы Starlink, строил платформу UNITED24, закупал дроны тысячами и создавал кластер оборонных технологий Brave1 — тот самый, от которого до сих пор пребывает в восторге основатель компании Palantir Алекс Карп. Так что место в оборонном ведомстве было уже вопросом времени.Январь 2026 года стал для Фёдорова высшей точкой карьерного роста в обойме Зеленского. Получив кресло министра обороны, он попытался применить к военному ведомству те же принципы, что и к Минцифры. Но столкнулся с армейскими бюрократами. В результате — открытое противостояние с высшим командованием во главе с Александром Сырским. Зеленский в этом конфликте предсказуемо встал на сторону генералов. В июле 2026 года Фёдорова отправляют в отставку. Офис президента рассчитывал, что снятие с должности погасит его активность и превратит в очередного неудачника, но всё пошло не так. Отставка превратила Фёдорова в политического мученика, а отказ от предложенных заместительных постов оформил его статус молодого политика.Пять аргументов "за" ФёдороваЗападу нужна понятная, прогнозируемая и, главное, эффективная конструкция в Киеве, которая сможет результативно выполнять главную задачу — воевать с Россией. В этом смысле Михаил Фёдоров выглядит идеальной заменой погрязшей во внутренних конфликтах команде Зеленского. Для этого у "союзников", вернее — кураторов, есть пять исчерпывающих причин.Первая причина — доказанная эффективность. Фёдоров, как современный "айтишник", общается на языке метрик, себестоимости поражения цели, циклов разработки и жестких KPI. Это делает его для западных технарей и военных финансистов идеальным собеседником, а для дипломатов — удобной и читаемой переговорной фигурой.Вторая причина — относительная чистота репутации. Пока НАБУ проводит обыски у доверенных лиц Зеленского, а фамилии ключевых сотрудников Офиса президента звучат в материалах расследований о системных поборах, на Фёдорове практически ничего нет. Более того, крупнейшие западные СМИ продвигают образ экс-министра как эффективного борца с коррупцией.Третья причина — народная, хоть и "картонная", поддержка. Популярность Фёдорова после отставки не упала, а взлетела. "Картонный майдан", кто бы его ни сотворил, показал и украинской, и западной аудитории, что за Фёдорова вышли на улицу — а это большой плюс. Четвёртая причина — прямые каналы связи с Кремниевой долиной и западным ВПК. Фёдоров — единственный украинский политик, который способен напрямую общаться с IT-гигантами, руководствами Palantir, Anduril или европейскими венчурными фондами. Пятая причина — владение оружием противника. Фёдоров перехватил у Зеленского его главный актив образца 2019 года: монополию на образ реформатора, противостоящего заскорузлой системе. Заявив о необходимости выборов, он мгновенно поменял роли: теперь не Зеленский олицетворяет свежесть и демократию, а именно Фёдоров.Победа по методичкеПродолжать инвестировать в политический проект Зеленского для Запада означает нести неоправданные риски. Поэтому независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП, созданные и опекаемые западными структурами, — ведут системную работу по зачистке старой аппаратной поросли.Финансовые и административные каналы, через которые годами удерживался контроль над парламентом и региональными элитами, перекрываются один за другим. Делается всё, чтобы расчистить поляну под нового кандидата.Мы видим работу той же методички, которая сработала семь лет назад. В 2019 году усталый, запутавшийся в коррупционных скандалах Порошенко проиграл молодому, улыбчивому, несистемному кандидату, обещавшему сломать старые схемы и оцифровать государство.Сегодня Зеленский полностью повторяет судьбу предшественника. А навстречу ему выезжает его же собственная разработка. Михаил Фёдоров — это Зеленский 2.0, отшлифованная версия того же самого запроса на перемены, только адаптированная к реалиям войны и технологического противостояния.Когда трансформация завершится, публике представят процесс как долгожданную победу прогрессивных ценностей над костной системой. Словно ничего и не было семь лет назад.
https://ukraina.ru/20260820/zelenskiy-i-fdorov-vstali-na-put-vzaimnogo-unichtozheniya-1082653593.html
https://ukraina.ru/20260819/zapad-zakhotel-novykh-lits-zelenskogo-zastavlyayut-idti-na-vybory-protiv-fdorova-1082618121.html
https://ukraina.ru/20260820/budet-esch-khuzhe-novye-litsa-ukrainskoy-politiki-pokazali-sebya-1082654695.html
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Никита Волкович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
эксклюзив, запад, запорожская область, владимир зеленский, александр федоров, киев, александр сырский, сап, набу, офис президента
Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
Когда бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров выложил в сеть свой скандальный ролик, в Офисе президента его выходку окрестили чуть ли не открытым бунтом. Хотя суть заявления далеко от бунтарской: хватит прятаться за военное положение, демократию нельзя ставить на паузу, стране нужны президентские выборы...
Медиа тут же раздули из этого ультиматум, хотя это был скорее прямой вызов — Фёдоров показал, что не хочет синекуры в виде вице-премьерского кресла, ему нужна настоящая власть, и он готов за её бороться. Не без посторонней помощи, понятное дело.
При этом Фёдоров имеет все основания полагать, что именно у него позиция выигрышная. Июльская отставка Министерства обороны уже вывела на улицы Киева и других городов народ с самодельными картонными табличками, а параллельно НАБУ и САП методично вычищаю коррупционные схемы, прямо связанные с ближайшим окружением Владимира Зеленского.
Так, всё-таки, кто такой Михаил Фёдоров? Почему именно в нём Запад видит замену Зеленскому и как это повторяет сценарий... самого Зеленского?
Чтобы понять, как 35-летний уроженец Васильевки Запорожской области стал главным кошмаром Офиса президента, нужно оглянуться на семь лет назад. Тогда, в 2019 году, выпускник факультета социологии и владелец скромного агентства SMMSTUDIO ещё только продавал интернет-рекламу, в том числе для "Квартала 95".
Когда Зеленскому потребовалось взломать старорежимную политическую систему, именно Фёдоров собрал из соцсетей, мемов и настроек рекламы цифровой таран, который разнёс PR-машину Петра Порошенко (член объединения, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
В награду за успешную предвыборную кампанию Фёдоров получил созданное специально под него Министерство цифровой трансформации. Ему было 28 лет — самый молодой министр в истории страны. В кабинетах на Банковой над мальчиком с ноутбуком, понятно, посмеивались: так, смешной кейс для западных партнёров, чтобы скормить им историю про инновации.
Но мальчик с ноутбуком построил "Дію" — аналог "Госуслуг". Приложение, которое задумывалось как игрушка для молодёжи, за годы существования оцифровало паспорта, водительские права, налоги и выплаты, сделав украинскую бюрократию значительно эффективнее.
В феврале 2022 года его ведомство перестроилось на военные рельсы. Фёдоров через личные контакты в Кремниевой долине завозил в страну терминалы Starlink, строил платформу UNITED24, закупал дроны тысячами и создавал кластер оборонных технологий Brave1 — тот самый, от которого до сих пор пребывает в восторге основатель компании Palantir Алекс Карп. Так что место в оборонном ведомстве было уже вопросом времени.
Январь 2026 года стал для Фёдорова высшей точкой карьерного роста в обойме Зеленского. Получив кресло министра обороны, он попытался применить к военному ведомству те же принципы, что и к Минцифры. Но столкнулся с армейскими бюрократами. В результате — открытое противостояние с высшим командованием во главе с Александром Сырским.
Зеленский в этом конфликте предсказуемо встал на сторону генералов. В июле 2026 года Фёдорова отправляют в отставку. Офис президента рассчитывал, что снятие с должности погасит его активность и превратит в очередного неудачника, но всё пошло не так. Отставка превратила Фёдорова в политического мученика, а отказ от предложенных заместительных постов оформил его статус молодого политика.
Пять аргументов "за" Фёдорова
Западу нужна понятная, прогнозируемая и, главное, эффективная конструкция в Киеве, которая сможет результативно выполнять главную задачу — воевать с Россией. В этом смысле Михаил Фёдоров выглядит идеальной заменой погрязшей во внутренних конфликтах команде Зеленского. Для этого у "союзников", вернее — кураторов, есть пять исчерпывающих причин.
Первая причина — доказанная эффективность. Фёдоров, как современный "айтишник", общается на языке метрик, себестоимости поражения цели, циклов разработки и жестких KPI. Это делает его для западных технарей и военных финансистов идеальным собеседником, а для дипломатов — удобной и читаемой переговорной фигурой.
Вторая причина — относительная чистота репутации. Пока НАБУ проводит обыски у доверенных лиц Зеленского, а фамилии ключевых сотрудников Офиса президента звучат в материалах расследований о системных поборах, на Фёдорове практически ничего нет. Более того, крупнейшие западные СМИ продвигают образ экс-министра как эффективного борца с коррупцией.
Третья причина — народная, хоть и "картонная", поддержка. Популярность Фёдорова после отставки не упала, а взлетела. "Картонный майдан", кто бы его ни сотворил, показал и украинской, и западной аудитории, что за Фёдорова вышли на улицу — а это большой плюс.
Четвёртая причина — прямые каналы связи с Кремниевой долиной и западным ВПК. Фёдоров — единственный украинский политик, который способен напрямую общаться с IT-гигантами, руководствами Palantir, Anduril или европейскими венчурными фондами.
Пятая причина — владение оружием противника. Фёдоров перехватил у Зеленского его главный актив образца 2019 года: монополию на образ реформатора, противостоящего заскорузлой системе. Заявив о необходимости выборов, он мгновенно поменял роли: теперь не Зеленский олицетворяет свежесть и демократию, а именно Фёдоров.
Продолжать инвестировать в политический проект Зеленского для Запада означает нести неоправданные риски. Поэтому независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП, созданные и опекаемые западными структурами, — ведут системную работу по зачистке старой аппаратной поросли.
Финансовые и административные каналы, через которые годами удерживался контроль над парламентом и региональными элитами, перекрываются один за другим. Делается всё, чтобы расчистить поляну под нового кандидата.
Мы видим работу той же методички, которая сработала семь лет назад. В 2019 году усталый, запутавшийся в коррупционных скандалах Порошенко проиграл молодому, улыбчивому, несистемному кандидату, обещавшему сломать старые схемы и оцифровать государство.
Сегодня Зеленский полностью повторяет судьбу предшественника. А навстречу ему выезжает его же собственная разработка. Михаил Фёдоров — это Зеленский 2.0, отшлифованная версия того же самого запроса на перемены, только адаптированная к реалиям войны и технологического противостояния.
Когда трансформация завершится, публике представят процесс как долгожданную победу прогрессивных ценностей над костной системой. Словно ничего и не было семь лет назад.