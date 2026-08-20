https://ukraina.ru/20260820/kto-vy-mister-fdorov-byvshiy-ministr-oborony-povtoryaet-sudbu-zelenskogo-1082660653.html

Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского

Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского - 20.08.2026 Украина.ру

Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского

Когда бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров выложил в сеть свой скандальный ролик, в Офисе президента его выходку окрестили чуть ли не открытым бунтом. Хотя суть заявления далеко от бунтарской: хватит прятаться за военное положение, демократию нельзя ставить на паузу, стране нужны президентские выборы...

2026-08-20T17:38

2026-08-20T17:38

2026-08-20T17:38

эксклюзив

запад

запорожская область

владимир зеленский

александр федоров

киев

александр сырский

сап

набу

офис президента

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Медиа тут же раздули из этого ультиматум, хотя это был скорее прямой вызов — Фёдоров показал, что не хочет синекуры в виде вице-премьерского кресла, ему нужна настоящая власть, и он готов за её бороться. Не без посторонней помощи, понятное дело.При этом Фёдоров имеет все основания полагать, что именно у него позиция выигрышная. Июльская отставка Министерства обороны уже вывела на улицы Киева и других городов народ с самодельными картонными табличками, а параллельно НАБУ и САП методично вычищаю коррупционные схемы, прямо связанные с ближайшим окружением Владимира Зеленского.Так, всё-таки, кто такой Михаил Фёдоров? Почему именно в нём Запад видит замену Зеленскому и как это повторяет сценарий... самого Зеленского?Карьерист-технократЧтобы понять, как 35-летний уроженец Васильевки Запорожской области стал главным кошмаром Офиса президента, нужно оглянуться на семь лет назад. Тогда, в 2019 году, выпускник факультета социологии и владелец скромного агентства SMMSTUDIO ещё только продавал интернет-рекламу, в том числе для "Квартала 95". Когда Зеленскому потребовалось взломать старорежимную политическую систему, именно Фёдоров собрал из соцсетей, мемов и настроек рекламы цифровой таран, который разнёс PR-машину Петра Порошенко (член объединения, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).В награду за успешную предвыборную кампанию Фёдоров получил созданное специально под него Министерство цифровой трансформации. Ему было 28 лет — самый молодой министр в истории страны. В кабинетах на Банковой над мальчиком с ноутбуком, понятно, посмеивались: так, смешной кейс для западных партнёров, чтобы скормить им историю про инновации.Но мальчик с ноутбуком построил "Дію" — аналог "Госуслуг". Приложение, которое задумывалось как игрушка для молодёжи, за годы существования оцифровало паспорта, водительские права, налоги и выплаты, сделав украинскую бюрократию значительно эффективнее.В феврале 2022 года его ведомство перестроилось на военные рельсы. Фёдоров через личные контакты в Кремниевой долине завозил в страну терминалы Starlink, строил платформу UNITED24, закупал дроны тысячами и создавал кластер оборонных технологий Brave1 — тот самый, от которого до сих пор пребывает в восторге основатель компании Palantir Алекс Карп. Так что место в оборонном ведомстве было уже вопросом времени.Январь 2026 года стал для Фёдорова высшей точкой карьерного роста в обойме Зеленского. Получив кресло министра обороны, он попытался применить к военному ведомству те же принципы, что и к Минцифры. Но столкнулся с армейскими бюрократами. В результате — открытое противостояние с высшим командованием во главе с Александром Сырским. Зеленский в этом конфликте предсказуемо встал на сторону генералов. В июле 2026 года Фёдорова отправляют в отставку. Офис президента рассчитывал, что снятие с должности погасит его активность и превратит в очередного неудачника, но всё пошло не так. Отставка превратила Фёдорова в политического мученика, а отказ от предложенных заместительных постов оформил его статус молодого политика.Пять аргументов "за" ФёдороваЗападу нужна понятная, прогнозируемая и, главное, эффективная конструкция в Киеве, которая сможет результативно выполнять главную задачу — воевать с Россией. В этом смысле Михаил Фёдоров выглядит идеальной заменой погрязшей во внутренних конфликтах команде Зеленского. Для этого у "союзников", вернее — кураторов, есть пять исчерпывающих причин.Первая причина — доказанная эффективность. Фёдоров, как современный "айтишник", общается на языке метрик, себестоимости поражения цели, циклов разработки и жестких KPI. Это делает его для западных технарей и военных финансистов идеальным собеседником, а для дипломатов — удобной и читаемой переговорной фигурой.Вторая причина — относительная чистота репутации. Пока НАБУ проводит обыски у доверенных лиц Зеленского, а фамилии ключевых сотрудников Офиса президента звучат в материалах расследований о системных поборах, на Фёдорове практически ничего нет. Более того, крупнейшие западные СМИ продвигают образ экс-министра как эффективного борца с коррупцией.Третья причина — народная, хоть и "картонная", поддержка. Популярность Фёдорова после отставки не упала, а взлетела. "Картонный майдан", кто бы его ни сотворил, показал и украинской, и западной аудитории, что за Фёдорова вышли на улицу — а это большой плюс. Четвёртая причина — прямые каналы связи с Кремниевой долиной и западным ВПК. Фёдоров — единственный украинский политик, который способен напрямую общаться с IT-гигантами, руководствами Palantir, Anduril или европейскими венчурными фондами. Пятая причина — владение оружием противника. Фёдоров перехватил у Зеленского его главный актив образца 2019 года: монополию на образ реформатора, противостоящего заскорузлой системе. Заявив о необходимости выборов, он мгновенно поменял роли: теперь не Зеленский олицетворяет свежесть и демократию, а именно Фёдоров.Победа по методичкеПродолжать инвестировать в политический проект Зеленского для Запада означает нести неоправданные риски. Поэтому независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП, созданные и опекаемые западными структурами, — ведут системную работу по зачистке старой аппаратной поросли.Финансовые и административные каналы, через которые годами удерживался контроль над парламентом и региональными элитами, перекрываются один за другим. Делается всё, чтобы расчистить поляну под нового кандидата.Мы видим работу той же методички, которая сработала семь лет назад. В 2019 году усталый, запутавшийся в коррупционных скандалах Порошенко проиграл молодому, улыбчивому, несистемному кандидату, обещавшему сломать старые схемы и оцифровать государство.Сегодня Зеленский полностью повторяет судьбу предшественника. А навстречу ему выезжает его же собственная разработка. Михаил Фёдоров — это Зеленский 2.0, отшлифованная версия того же самого запроса на перемены, только адаптированная к реалиям войны и технологического противостояния.Когда трансформация завершится, публике представят процесс как долгожданную победу прогрессивных ценностей над костной системой. Словно ничего и не было семь лет назад.

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https://ukraina.ru/20260819/zapad-zakhotel-novykh-lits-zelenskogo-zastavlyayut-idti-na-vybory-protiv-fdorova-1082618121.html

https://ukraina.ru/20260820/budet-esch-khuzhe-novye-litsa-ukrainskoy-politiki-pokazali-sebya-1082654695.html

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эксклюзив, запад, запорожская область, владимир зеленский, александр федоров, киев, александр сырский, сап, набу, офис президента