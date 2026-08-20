https://ukraina.ru/20260820/bolee-80-ukrainskikh-voennykh-sbezhali-s-ucheniy-v-germanii-s-nachala-svo-1082670043.html
Более 80 украинских военных сбежали с учений в Германии с начала СВО
Более 80 украинских военных сбежали с учений в Германии с начала СВО - 20.08.2026 Украина.ру
Более 80 украинских военных сбежали с учений в Германии с начала СВО
Более 80 украинских солдат, проходивших подготовку в Германии для участия в боевых действиях, сбежали с тренировочных полигонов с 2022 года. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T21:38
2026-08-20T21:38
2026-08-20T21:38
северный поток
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Немецкое издание Die Zeit сообщает, что это лишь случаи с одного полигона в Саксонии-Анхальт, а по всей стране таких дезертиров может быть уже несколько сотен. Причины побегов разные: одни хотели воссоединиться с семьями в Европе, другие жаловались на обращение со стороны командиров, некоторые прямо заявляли, что не хотят воевать и погибать на фронте.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать террористов, подорвавших газопроводы "Северные потоки", а должна стыдиться того, что допустила их постройку. Он возложил на ФРГ ответственность за зависимость Европы от российского газа, отметив, что предупреждал европейских коллег об опасности, но его не слушали - Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, украина.ру, германия, украина, европа, новости
Северный поток, Украина.ру, Германия, Украина, Европа, Новости
Более 80 украинских военных сбежали с учений в Германии с начала СВО
Более 80 украинских солдат, проходивших подготовку в Германии для участия в боевых действиях, сбежали с тренировочных полигонов с 2022 года. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Немецкое издание Die Zeit сообщает, что это лишь случаи с одного полигона в Саксонии-Анхальт, а по всей стране таких дезертиров может быть уже несколько сотен.
Причины побегов разные: одни хотели воссоединиться с семьями в Европе, другие жаловались на обращение со стороны командиров, некоторые прямо заявляли, что не хотят воевать и погибать на фронте.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать террористов, подорвавших газопроводы "Северные потоки", а должна стыдиться того, что допустила их постройку.
Он возложил на ФРГ ответственность за зависимость Европы от российского газа, отметив, что предупреждал европейских коллег об опасности, но его не слушали - Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.