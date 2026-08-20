https://ukraina.ru/20260820/begi-zelya-begi-u-evropy-est-svoy-plan-na-glavu-kievskogo-rezhima-1082663512.html

Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима

Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима - 20.08.2026 Украина.ру

Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима

Одновременно с уходом экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в оппозицию к Владимиру Зеленскому, антикоррупционные органы страны опубликовали новую партию компромата на ближайшее окружение главы режима. Главным фигурантом пленок, записанных в рамках операции "Форрест Гамп" стала замглавы Офиса президента Ирина Мудрая (уже уволена)

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:45

эксклюзив

украина

владимир зеленский

михаил федоров

михаил драпатый

минобороны

набу

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Во всей этой политической возне стоят большие интересы и большие деньги. Все эти перестановки в правительстве, вялые уличные протесты, разгромные сливы о коррупции устроены только для того, чтобы держать в узде Зеленского.Зеленский маневрирует, у западных центров влияния тоже свои отдельные фавориты на этих крысиных бегах. Но очевидно только одно: на Зеленского ставки подешевели. Так и хочется сказать: "Беги, Форрест, беги". Российские эксперты разбирались в перипетиях украинской политики.Политолог Алексей ЧеснаковОбращение Федорова с призывом найти способ провести выборы даже во время боевых действий является знаковым маркером активизации внутриполитической дискуссии на Украине.<...> Пул "конкурентов Зеленского" расширяется. И персоналии этого списка указывают на то, что Украина, вероятно, уже пропустила точку бифуркации, до которой страна могла бы вернуться на довоенные рельсы.Партия войны. Если посмотреть на данные социологов, то в украинском обществе усиливается популярность представителей силового блока, военных или тех, кто выступает за максимально жесткий сценарий развития конфликта. Так, по данным группы "Рейтинг", Залужный и Буданов* опережают Зеленского по показателям уровня доверия. Федоров уже догнал президента Украины <...>. Следом в рейтинге – Драпатый, отметившийся отборными националистическими заявлениями. И это "Рейтинг" еще не учитывает в своих исследованиях таких людей, как Билецкий*, которого в последние месяцы явно продвигали в качестве политического субъекта. <...>В итоге складывается ситуация, при которой у украинских граждан нет никакой гражданской политической альтернативы. <...> Одни представители партии войны с идеями о "великой Украине". <...>Электоральные ограничения. Все чаще допускаются варианты проведения выборов с допущением электоральных ограничений. <...> Вероятно, организация участков на линии фронта, неподконтрольных территориях, а также для миллионов украинцев, проживающих в России, будет обозначена как "нереалистичная". Сюда же можно добавить вероятное поражение в гражданских правах миллионов "ухилянтов" <...>И это снова приводит к тому, что на выборах будут доминировать радикалы <...>.Сложности переговоров. Это неминуемо будет влиять на актуальный переговорный процесс. Во-первых, самому Зеленскому придется занимать все более радикальную позицию, чтобы не проигрывать конкуренцию остальным радикалам. <...>Во-вторых, сама украинская повестка неминуемо будет скатываться во все более радикальный национализм. Эта спираль будет закручиваться.В-третьих, продолжающаяся эрозия политических институтов приведет к дальнейшей деградации предохранителей (если они еще вообще есть), которые бы могли удержать систему от неконтролируемых сценариев.Пока все указывает на то, что Зеленский упустил момент, когда можно было бы относительно безболезненно для себя провести выборы. Последние президентские выборы на Украине прошли более 7 лет назад, в апреле 2019-го. Теперь не очень понятно, как можно перезапустить этот политический процесс с учетом всех вышеобозначенных рисков. Видимо, этого не понимает и сам Зеленский.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСовпавшие с пиком драмы "назначение министра обороны Украины" обыски в Киеве было бы очень легко свести к тому, что перед нами — инструмент группы поддержки Фёдорова. Многие так и сделали. Раз уж утром 19 августа НАБУ и САП выводят в публичное поле операцию "Форрест Гамп", публикуются записи разговоров, проходят обыски у замглавы Офиса Зеленского, а возле Верховной рады сторонники Фёдорова устраивают "Майдан" против выдвинутого на пост министра Евгения Хмары... Но масштаб происходящего сейчас в Киеве явно крупнее, а само дело, очевидно, появилось не ради Хмары.Материалы относятся к июню: следствие изучает происхождение 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко и движение этих денег через Sense Bank и связанные компании. Неназванные представители Офиса Зеленского поставили перед тогдашним его замглавы Мудрой задачу взять национализированный банк под контроль Банковой и не допустить контроля над ним со стороны других властных кланов. Затем, как утверждает следствие, через эту конструкцию начали собирать средства для внесения залога за Галущенко.То есть расследование существовало независимо от сегодняшней парламентской интриги, а материалы следствия собирались задолго до скоропостижного увольнения Фёдорова. Вопрос — почему его запустили именно сейчас? Хмара здесь, скорее всего, действительно являлся ближайшей тактической целью. Но именно что тактической. Главный же объект атаки — не конкретный Хмара, а весь контур Офиса Зеленского. Потому что сюжет НАБУ построен не как банальное дело о незаконном обогащении отдельного чиновника. В нём одновременно появляются ОП, бывший министр, действующие и бывшие депутаты, Минюст, руководство национализированного банка, финансовый мониторинг, компании-прокладки и даже ГУР! Следствие отдельно утверждает, что крупные переводы могли маскироваться под оплату строительных материалов, услуг и возвратную финансовую помощь, а автоматизированные системы банка могли не маркировать операции, подлежащие финансовому контролю.То есть проблема — не в паре коррупционеров, а в том, что на Украине существовала структура с центром в Офисе президента, позволяющая использовать государственный банк, чиновников и аффилированные коммерческие структуры для обогащения и защиты людей из некоей политической сети.<...> По сути, это про столкновение двух систем управления на Украине. Банковая пытается сохранить способность контролировать кадры, государственные институты и кризисные ситуации. НАБУ и САП намерены сохранить и использовать статус структур, способных проникать внутрь системы Зеленского, изымать её "скелеты" и превращать их в публичный скандал.Украинское Минобороны тут — просто удобная точка приложения усилий. <...> Контроль над Минобороны означает одновременно финансовый ресурс, международные связи и возможность формировать собственную управленческую сеть. Поэтому спор "Фёдоров или Хмара" — это часть более крупного и длительного спора о том, кто и как будет контролировать ресурсы Украины в следующем политическом цикле. Обе упомянутые фигуры здесь — не более чем фасад. Первый раунд Зеленский выиграл, но игра только началась.Политический аналитик Алексей АнтоновВ Киеве очередная возня. <...> Рада назначила министром обороны <...> Евгения Хмару. Предыдущий министр обороны Украины и кандидат в президенты от Лондона и Брюсселя (вместо Зеленского) по имени Михаил Федоров выступил за проведение выборов.Европейские энкэошки (некоммерческие общественные организации - ред.), контролирующие "протестную улицу", организовали митинги.Хорошо-то как! Со своей стороны, мы можем помочь Зеленскому. В обмен на его отказ от ударов по российским НПЗ и складам маркетплейсов мы можем долбить Киев ракетами так, что там будет тотальный блэкаут и ни о каких выборах нельзя будет даже заикаться. <...>. Бери, Зеля, хороший варик! Поддержим, чем можем.Политолог Камиль ХадисовВерховная Рада закрыла последнюю большую кадровую дыру нового правительства. Хмара получил 312 голосов и стал полноценным министром обороны. <...>Теперь Кабмин Сергея Корецкого, топ-менеджера "семьи" Зеленского, собран. Но месячная кадровая чехарда была не поиском новых лиц, а очередным переделом украинской системы управления. И именно здесь возникает история Федорова. <...> Его отставка изначально не была предрешена, но все же произошла на фоне крайне плотного давления на Банковую со стороны ее европейских и американских спонсоров-кураторов. По имеющейся информации, ключевую роль тут сыграла Урсула фон дер Ляйен. Ведь Федоров с подачи стоящих за его спиной Виктора Пинчука, Томаша Фиалы и "партии Лондона" покусился на многомиллиардные контракты на поставки дронов Helsing, собственником компании-производителя которых является доверенное лицо Урсулы "Пфайзеровны" Гюнтер Шерф. <...>Зеленский уже сделал одну большую уступку поддерживающей Федорова среде (но все же, в первую очередь, под давлением Лондона), отправив в отставку Александра Сырского и назначив главкомом Драпатого. Но самого Федорова возвращать отказался. Назначение Хмары теперь окончательно захлопнуло дверь Минобороны.Министерство получает лояльного Хмару, армией командует популярный Драпатый, которому Зеленский лишь постепенно разрешает кадровую перестройку, а параллельно стремительно усиливается Билецкий. <...>Тут для Зеленского тактически все хорошо. Но вот долгосрочно, вдобавок к новому "Ющенко" в лице Федорова, который уже заявил о том, что Зеленский лишает народ надежды и стране нужны выборы (а значит, продолжению "картонного Майдана" быть), он лепит своими руками популярного военного лидера, еще и облеченного полномочиями.Зеленский еще пытается заново собрать вертикаль, поставив конкурирующие группы друг против друга и сохранив за собой роль единственного арбитра. Только фигур на доске становится все больше. Федоров превращается в политического конкурента, Драпатый получает собственный вес, Билецкий наращивает военный ресурс, Пинчук и Фиала защищают свои бизнес-интересы (за счет "семьи" Зеленского), Арахамия рулит парламентом ради "просроченного", но за дорого, а европейские столицы во главе с Лондоном формируют собственные планы, в финале реализации которых – тотальный контроль за Киевом и Зеленский в роли "британской королевы". Ну, а антикоррупционные органы продолжают копать под окружение президента. Новый политический сезон стартовал.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, михаил федоров, михаил драпатый, минобороны, набу