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Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран - 20.08.2026 Украина.ру
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
Успех Ирана в противостоянии с США держится на двух факторах — сплоченности народа и единстве элит. Если эти элементы будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-20T21:40
2026-08-20T21:40
2026-08-20T21:37
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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.Продолжая тему планов Ирана, Ибрагимов отметил, что у американцев есть экономические рычаги давления, и экономика Тегерана находится в патовом положении."Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти", — отметил эксперт.По словам востоковеда, успех Ирана держится на сплоченности населения и элит. Успех Тегерана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты сохраняют монолитность. Если два этих элемента будут разрушены, США смогут перехватить инициативу, пояснил он."США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, тегеран , украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, аналитика, аналитики, война на ближнем востоке, санкции, экономика, инфляция, население, новости украина ру, украина.ру дзен, война
Новости, Иран, США, Тегеран , Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, Аналитика, аналитики, война на Ближнем Востоке, санкции, экономика, инфляция, население, новости Украина ру, Украина.ру Дзен, война
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
Успех Ирана в противостоянии с США держится на двух факторах — сплоченности народа и единстве элит. Если эти элементы будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.
Продолжая тему планов Ирана, Ибрагимов отметил, что у американцев есть экономические рычаги давления, и экономика Тегерана находится в патовом положении.
"Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти", — отметил эксперт.
По словам востоковеда, успех Ирана держится на сплоченности населения и элит. Успех Тегерана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты сохраняют монолитность. Если два этих элемента будут разрушены, США смогут перехватить инициативу, пояснил он.
"США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран", — подытожил собеседник издания.