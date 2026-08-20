https://ukraina.ru/20260820/ibragimov-povyshaya-stavki-ssha-vse-dalshe-otdalyayut-ot-sebya-perspektivu-pobedit-iran-1082669849.html

Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран

Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран - 20.08.2026 Украина.ру

Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран

Успех Ирана в противостоянии с США держится на двух факторах — сплоченности народа и единстве элит. Если эти элементы будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-08-20T21:40

2026-08-20T21:40

2026-08-20T21:37

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.Продолжая тему планов Ирана, Ибрагимов отметил, что у американцев есть экономические рычаги давления, и экономика Тегерана находится в патовом положении."Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти", — отметил эксперт.По словам востоковеда, успех Ирана держится на сплоченности населения и элит. Успех Тегерана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты сохраняют монолитность. Если два этих элемента будут разрушены, США смогут перехватить инициативу, пояснил он."США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.

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