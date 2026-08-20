Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/ibragimov-povyshaya-stavki-ssha-vse-dalshe-otdalyayut-ot-sebya-perspektivu-pobedit-iran-1082669849.html
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран - 20.08.2026 Украина.ру
Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
Успех Ирана в противостоянии с США держится на двух факторах — сплоченности народа и единстве элит. Если эти элементы будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-20T21:40
2026-08-20T21:37
новости
иран
сша
тегеран
украина.ру
главные новости
главное
ближний восток
аналитика
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077374935_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1016def5702cef870240898fe2c7a59.jpg
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.Продолжая тему планов Ирана, Ибрагимов отметил, что у американцев есть экономические рычаги давления, и экономика Тегерана находится в патовом положении."Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти", — отметил эксперт.По словам востоковеда, успех Ирана держится на сплоченности населения и элит. Успех Тегерана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты сохраняют монолитность. Если два этих элемента будут разрушены, США смогут перехватить инициативу, пояснил он."США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077374935_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06c3221db6ae10829ad54b2f9e066e67.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, аналитика, аналитики, война на ближнем востоке, санкции, экономика, инфляция, население, новости украина ру, украина.ру дзен, война
Новости, Иран, США, Тегеран , Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, Аналитика, аналитики, война на Ближнем Востоке, санкции, экономика, инфляция, население, новости Украина ру, Украина.ру Дзен, война

Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран

21:40 20.08.2026
 
© X / U.S. Central Command
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© X / U.S. Central Command
Читать в
ДзенTelegram
Успех Ирана в противостоянии с США держится на двух факторах — сплоченности народа и единстве элит. Если эти элементы будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.
Продолжая тему планов Ирана, Ибрагимов отметил, что у американцев есть экономические рычаги давления, и экономика Тегерана находится в патовом положении.
"Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти", — отметил эксперт.
По словам востоковеда, успех Ирана держится на сплоченности населения и элит. Успех Тегерана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты сохраняют монолитность. Если два этих элемента будут разрушены, США смогут перехватить инициативу, пояснил он.
"США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранУкраина.руГлавные новостиглавноеБлижний ВостокАналитикааналитикивойна на Ближнем Востокесанкцииэкономикаинфляциянаселениеновости Украина руУкраина.ру Дзенвойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:40Ещё один священник канонической УПЦ похищен сотрудниками ТЦК
21:40Ибрагимов: Повышая ставки, США все дальше отдаляют от себя перспективу победить Иран
21:38Более 80 украинских военных сбежали с учений в Германии с начала СВО
21:35Премьер-министр Польши заявил, что Германия должна стыдиться постройки "Северных потоков"
21:20Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины
21:07Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
20:45В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО
20:30Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
20:24Вторая волна и удары по НПЗ. Александр Фролов о том, как Россия справится с топливным кризисом
20:12Украинские новобранцы дезертировали в Германии
19:51Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
19:39Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим
19:1320 августа 2026 года, вечерний эфир
19:07Украина открывает ящики Пандоры: Казаков объяснил, зачем Путин стал играть вторым номером
19:03Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области
18:49Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ
18:30ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
18:26"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
18:08В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
18:05Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами
Лента новостейМолния