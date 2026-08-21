В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ - 21.08.2026 Украина.ру
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В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ
В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ - 21.08.2026 Украина.ру
В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ
При налёте украинских беспилотников на Крым погибли два человека, ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения. Об этом глава республики Сергей Аксенов вечером 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-21T00:54
2026-08-21T00:54
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Вся территория Крыма фактически непрерывно подвергается атакам украинских БПЛА. Тревога по беспилотникам на полуострове действует и в настоящее время."Враг снова атаковал Крым. К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Также один человек ранен в Сакском районе", — написал Аксёнов в 22:07 мск.Ранее сообщалось, что ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, сергей аксенов, пво, бпла, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, убийство, терроризм, сво, спецоперация, раненые
Украина.ру, Россия, Крым, Сергей Аксенов, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, убийство, терроризм, СВО, Спецоперация, раненые

В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ

00:54 21.08.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При налёте украинских беспилотников на Крым погибли два человека, ещё четверо, включая ребёнка, получили ранения. Об этом глава республики Сергей Аксенов вечером 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Вся территория Крыма фактически непрерывно подвергается атакам украинских БПЛА. Тревога по беспилотникам на полуострове действует и в настоящее время.
"Враг снова атаковал Крым. К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Также один человек ранен в Сакском районе", — написал Аксёнов в 22:07 мск.
Ранее сообщалось, что ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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